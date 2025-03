La líder de Coalición Cívica Elisa "Lilita" Carrió habló del criptogate que salpica al presidente Javier Milei y a su hermana Karina, a quienes trató de "marginales". "Así como dije en 2013, el cajero es (Julio) De Vido y después Lázaro Báez, la cajera es Karina", disparó Carrió y ratificó que será candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

"Esto es una estafa piramidal. Hoy mañana y siempre, en donde se beneficiaron los Milei. Por eso Hayden Davis, cuando dice 'la plata es de Argentina', dice de la Argentina de Milei", manifestó en declaraciones a la señal de cable LN+. "Todo el mundo sabía que Milei y su hermana son marginales. No tienen aportes, su padre tiene mucho que ver... son marginales", afirmó Carrió.

"Sé que Karina escribió la marca Milei en Argentina y esto tiene relación con los fondos que están estableciendo… es tan grosero todo. La sociedad ahora no lo quiere ver. Lo va a ver cuando venga la crisis y ahí me van a decir 'ay, Lilita, tenías razón'", aseguró. Respecto a la denuncia, dijo que "es cuestión de tener paciencia".

"Yo creo que el fiscal (Eduardo) Taiano va a acumular la prueba, que (María) Servini de Cubría (a quien quiero y respeto) no va a hacer nada, porque hay que estar con el sistema. Esto no va a salir ahora, pero va a salir después. Va a salir por el exterior", precisó. "No voy a pedir el juicio político, como no se lo pedí a Kirchner. Los actos de corrupción ya se cometieron. Tengo muchos testimonios. Pero no será ahora, será el año que viene", destacó.

La referente política chaqueña también apuntó contra el presidente: “Lo veo autoritario. Vamos al autoritarismo. El enfoque que hicieron en la Legislatura es igual al de Cristina Kirchner”, opinó. En este sentido, también se refirió al nombramiento por decreto a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo calificó como "inconstitucional".

“Frente a la incertidumbre internacional, nosotros tenemos un deber: mantener la gobernabilidad. Impedir que la Argentina pierda lo que conquistó con un enorme sufrimiento, que es la inflación”, insistió Carrió.



El regreso a la política de Carrió

Carrió, quien ya fue diputada nacional en tres periodos distintos y había considerado alejarse de la función pública en 2020, estimó necesaria su presencia en la Cámara baja frente a una eventual crisis políticoeconómica y ante el envío de un nuevo acuerdo con el FMI al Congreso.

Lilita prometió: "Tenemos el deber de acompañar el acuerdo con el Fondo. Fue lo que hicimos con el acuerdo que propuso el Gobierno de Alberto Fernández. La única condición que vamos a poner para acompañar el acuerdo con el Fondo es que no se utilice para planchar el dólar".

Sobre su retorno a la función pública, Lilita se justificó diciendo: “Es importante que la Coalición Cívica esté en las bancas”. Por esto anticipó que será candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, mientras que Paula Oliveto será postulante a "legisladora por la Capital Federal".

