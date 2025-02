Paula Oliveto: "La gente está adormecida con Milei, como estuvo con el menemismo y el kirchnerismo"

Paula Oliveto comparó la situación política actual con el kirchnerismo, destacando que el oficialismo busca "denostar al que piensa distinto". Al mismo tiempo, habló de una "sociedad adormecida" en la que las disputas se reducen a frases efectistas y poco se valora el análisis serio de las leyes. "Es como que esos 5 minutos de Twitter, donde decís en un discurso frases efectistas para lograr que tengas más likes, puede más que la preparación en el debate de la ley", declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)

Paula Oliveto es diputada nacional por la Coalición Cívica. Es presidenta de la Coalición Cívica de la Ciudad de Buenos Aires. Previamente, fue legisladora porteña y auditora general de la Ciudad.

¿Qué balance hace de la maratónica jornada de ayer en el Congreso y la obtención de media sanción para suspender las PASO?

Bueno, como se ha dicho, nosotros tratamos los temas en extraordinarias que manda el Poder Ejecutivo. A partir de marzo, la agenda la retoma el Congreso y el presupuesto para nosotros es prioridad, así como también la conformación de la Auditoría General de la Nación, el máximo organismo de control de la Argentina, que está totalmente descabezado. Así que vamos a insistir en emplazar a la Comisión de Presupuesto y pedir trabajar en eso. Hay desafíos en todas las comisiones: en la Comisión de Salud, en la Comisión de Justicia.

Sobre los temas que mandó el Poder Ejecutivo, el tema de las PASO, el Poder Ejecutivo había mandado una reforma política estructural, que es inadmisible en un año electoral y sin discusión. Había pedido la eliminación de las PASO, en su avanzada hacia los partidos políticos. Este se metía con el tema de aportes, era una reforma estructural muy grande.

Entonces, el consenso fue la suspensión en esta ocasión, que es una elección legislativa. Después se votó reiterancia, que es una herramienta que se le da a los fiscales, en el caso de dictar las prisiones preventivas. Después se votó juicio en ausencia, que es para los casos de genocidio, terrorismo, los que tienen que ver con la Comisión Interamericana contra el terrorismo y el Tratado de Roma, para que Argentina le dé alguna posibilidad a la causa AMIA, donde hay cinco imputados que tienen que ver con el régimen iraní, pero también queda eso para otras causas que se puedan dar y que requieran el juicio de ausencia.

Paralelamente, usted fue la impulsora de "Ficha Limpia" en el Congreso. Dada la contundencia de Unión por la Patria en ambas cámaras, ¿considera que el proyecto podrá convertirse en ley?

En realidad, "Ficha Limpia" es una iniciativa de 2016 que nace de un reclamo ciudadano. Hay una organización que lleva adelante Gastón Marra y muchos que han conseguido 500.000 firmas y que constantemente nos están pidiendo que saquemos la ley. Nosotros estamos trabajando en un proyecto posible, que reúna esas firmas. Ese proyecto que trabajamos muchísimo es el que reunió las firmas para el dictamen de mayoría. Nosotros firmamos en disidencia, porque aunque vamos a acompañar "Ficha Limpia", queremos seguir mejorándola. Esperamos que el martes podamos tener una media sanción. Tenemos el kirchnerismo en una posición adversa, lo que de alguna manera va a influir en la votación en el Senado. Nosotros seguiremos trabajando porque el dictamen que salió es que "Ficha Limpia" solo se aplica en aquellos casos que tienen que ver con delitos en el ejercicio de la función pública.

Nosotros entendemos que hay que extenderlo a todos los delitos dolosos. Por ejemplo, alguien que ha lavado dinero y tenga condena confirmada, no debería presentarse como candidato. Alguien que ha abusado de otra persona no debería tampoco. Es decir, extenderlo a todos los delitos dolosos.

Damos esa pelea y también damos la pelea en relación a la fecha, porque la modificación que introdujo el Poder Ejecutivo es que el juez te tiene que dictar sentencia condenatoria para que se te aplique la prohibición un año antes, al 31 de diciembre del año anterior a las elecciones. Y eso es condicional a los jueces. Cuando tienes una causal que te suspende un derecho, debe aplicarse en el mismo momento en que se dicta la condena. Pero bueno, es un avance. A veces uno quiere la ley perfecta y te acostumbras a que tienes que sacar la ley posible.

Creo que los argentinos están demandando "Ficha Limpia" y seguiremos trabajando a ver si podemos acordar con el presidente de la Comisión de Constitucionales un texto que a nuestro entender se ajuste más a la demanda ciudadana, pero también a una muy buena ley.

Elisa Carrió está adoptando un rol de férrea oposición al Gobierno. ¿Qué detalle puede contarnos respecto del retorno de Lilita a la escena política y su posible participación como candidata en las legislativas de este año?

Ella está muy preocupada, lo hace saber. Cuando hablamos, nos recuerda mucho el inicio del kirchnerismo, una sociedad adormecida y un Gobierno que cada vez avanza más sobre las instituciones, sobre la República, estigmatizando al que piensa distinto. Nosotros entendemos que la Coalición Cívica tiene que tener la misma voz que tuvo para alertar a la sociedad, aún cuando no quería escuchar en esa época, sobre los riesgos que implica la profundización del modelo que está proponiendo Milei. Somos muy fuertes, hemos hecho las denuncias que queríamos, que entendíamos que teníamos que hacer. Estoy un poco lenta porque ayer terminamos a las 3 de la mañana.

¿Por qué cree que la sociedad está adormecida? Hace poco alguien que se dedica a la hipnosis me dijo que Freud comenzó con hipnosis, pero vio que los cambios no eran duraderos. Aseguraba que es imposible hipnotizar a alguien que no quiere ser hipnotizado, y que algunas personas tienen predisposición para ello. Lo comparo con la sociedad: ¿está adormecida porque, en el fondo, desea no escuchar lo que está pasando?

Y bueno, porque tiene esperanza, quiere salir adelante, porque no quiere sentir que su proyecto de vida va a estar peor. Porque el "roban pero hacen" también penetró en nuestra cultura, porque venimos de distintos gobiernos con este mismo tinte autoritario. Y mientras había una cierta paz cambiaria, una cierta sensación de mejora económica, no importó.

Lo que está pasando ahora con Milei ha pasado muchas veces, durante el menemismo, durante el kirchnerismo, pocas voces críticas, hasta que en algún momento la sociedad hace un "clic" y esta burbuja no la puede sostener más el gobierno. La burbuja explota y queda al descubierto la realidad de la Argentina.

Y quienes tienen voces críticas, de alguna manera, que son menostados, mientras la sociedad está mirando para otro lado, tienen que pasar y aguantar un montón de circunstancias. Porque cada vez que decís algo, no te quieren escuchar. Me acuerdo del primer informe de obra pública, donde nosotros nombramos las situaciones que tenía la obra pública en el kirchnerismo, incluso la denuncia de 2008, tuvo muy poca repercusión pública. Mientras Cristina sacaba el 54%, Lilita el 1,8% hasta que después la sociedad empezó a ver y empezó a notar que la corrupción afectaba necesariamente su calidad de vida.

Yo ayer seguí con mucha atención, estuve muchas horas sentada porque quería seguir el debate, me interesaban los temas, los había estudiado. En un momento, una diputada decía y argumentaba con fotos que el juicio en ausencia iba a servir para los prófugos, los violadores, los asesinos. No había leído el proyecto. Entonces, estaba hablando sobre algo que no era. Pero en este tiempo moderno, donde todo es líquido, la formación es líquida, la preparación no se valora, el compromiso no se valora, es como que esos 5 minutos de Twitter, donde decís en un discurso frases efectistas para lograr que tengas más likes, puede más que la preparación en el debate de la ley.

Perdón que interrumpa, pero hasta puede ser que lo haya leído, pero no le importe porque finalmente, en la idea de que uno instala una hiperrealidad cualquiera, y que todas son válidas, haya descubierto que esa era la mejor forma de quedar posicionada en las redes sociales, aunque no lo contuviera la ley.

Sí, y es muy frustrante porque sentís que no hay un espacio para una discusión válida. Lo decía Miguel Ángel Pichetto: discutamos. Es bueno que el parlamento discuta sobre el tema. Pero nos la pasamos agraviandonos los uno a los otros. Gritando de una bancada a la otra: "narcotraficantes", y no sé qué otras cosas más. La gente descree de la política también por la calidad de los políticos que votan. Y qué, el huevo y la gallina, no lo sé.