Paula Oliveto: "El Gobierno se la pasa tirando carpetazos"

El juez Ariel Lijo presentó esta mañana su postulación como candidato a ocupar uno de los cargos de la Corte Suprema durante una audiencia en el Senado. Paula Oliveto declaró que la candidatura avanzará si existe un “pacto de impunidad con Cristina”. Además, comparó la actitud del oficialismo con la del kirchnerismo y afirmó que los mecanismos de LLA para “denostar al que piensa distinto” son “un 6-7-8 aggiornado”. Sobre el decreto que le asigna fondos reservados a la SIDE, explicó que es “ilegal” porque ese tipo de fondos solo se utiliza para cuestiones de “delitos transnacionales”. “Está prohibido usar a los servicios de Inteligencia para meter miedo y perseguir al que piensa distinto”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Paula Oliveto es diputada nacional por la Coalición Cívica. Es presidenta de la Coalición Cívica de la Ciudad de Buenos Aires. Previamente, fue legisladora porteña y auditora general de la Ciudad.

¿Cómo creés que va a avanzar la candidatura de Ariel Lijo en el Senado?

La candidatura de Ariel Lijo avanza en el Senado si está el pacto de impunidad con Cristina Kirchner. Yo creo, como dice Javier Milei, que va a ser un principio de revelación. Porque qué llevaría al kirchnerismo, que está tan contrario al gobierno de Javier Milei, a coincidir en elegir al doctor Lijo, cuando hay un montón de presentaciones en la Corte por parte de Cristina que tienen que ver con su futuro judicial. ¿Cuál es el canje?

Además, hace mucho que los argentinos estamos pidiendo por la celeridad de la justicia, la transparencia, la necesidad de que el estado de derecho se encuentre fuerte, la seguridad jurídica para las inversiones y también para regular la vida de los ciudadanos, y terminan eligiendo a alguien de Comodoro Py. Ese es el lugar que permite que las causas estén 20 años sin condena.

En el caso especial del doctor Lijo, lo que él no hizo con YPF nos deja en una situación muy desventajosa en relación al caso que está llevando la Argentina en Nueva York. De perderlo, sería una bomba para nuestras finanzas porque son 16.000 millones de dólares que vamos a tener que solventar de la mala praxis del kirchnerismo, pero también de la mala praxis de la justicia que permitió toda esa maniobra.

Se confirmaría que tienen más cosas en común de lo que parece el kirchnerismo y La Libertad Avanza. ¿Creés que lo de Lijo es apenas un significante de que son mucho más parecidos de lo que se cree?

Yo creo que hay un montón de indicios que dicen que estamos como al comienzo de la matriz kirchnerista del 2003. El ataque al que piensa distinto, el ataque a la prensa independiente, el decir una cosa y hacer otra, el generar miedo. Hay mucha gente que hoy tiene miedo por las amenazas y la forma en la que insultan. También hay muchos que han cambiado los valores que decían representar.

¿Por qué se callan con 100.000 millones a la SIDE los que hasta hace un ratito hubiesen hecho un escándalo si lo hubiera promovido un gobierno kirchnerista? ¿Por qué se callan con que un juez de Comodoro Py llegue a la Corte, cuando los mismos que se callan culpaban a esos jueces de la impunidad que hemos vivido todos estos años?

La pauta que dicen que no dan pero están danto para estos sitios web que se crean para denostar al que piensa distinto es un 6-7-8 aggiornado. Me recuerda mucho a esa etapa en la que nosotros denunciamos la corrupción y prácticamente no teníamos lugares para hablar.

Lilita fue muy importante en el comienzo de esa matriz en 2003, cuando nadie criticaba al kirchnerismo. ¿Crees que la recreación de situaciones similares hace que nuevamente Lilita tenga que ser candidata y levante su perfil?

Eso lo tiene que decidir ella. Ella generó un partido que está dando testimonio: soy la que promovió los beneficios a jubilados, la que está trabajando el tema PYME, la que se anima a denunciar los casos de corrupción, la que está poniendo el cuerpo y articulando acuerdos.

Oliveto afirmó que Lilita Carrió “es una mujer que cuando ve que las cosas están mal, pone el cuerpo”.

Creo que la Coalición Cívica está preparada para acompañar a Lilita en sus dos decisiones: si decide ir de candidata, acompañarla, y si no, hay personas, principalmente en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires, que militan con ella hace años. Por el caso mío, hace 22 años que estoy militando con ella, el presidente de nuestro bloque hace 15, el presidente del partido hace 22. Hay gente muy valiosa de la sociedad civil que se puede integrar.

Es una decisión de ella, pero no la veo no dando las peleas. Es una mujer que cuando ve que las cosas están mal, pone el cuerpo. Poner el cuerpo implica ser candidata nuevamente, con su salud como la tiene, que aunque está mejor, trae los riesgos de una campaña y los de enfrentarse a un poder. El compromiso que tiene ella con la Argentina va a hacer que sea candidata, y desde mi lugar, la voy a acompañar con lo que decida.

Al mismo tiempo, hay un regreso de los noventa, con un menemismo tardío. Parece que esto uniese al menemismo con el kirchnerismo, por carácter transitivo, que demuestra cierta continuidad en el peronismo, independientemente de cuál sea la ideología económica.

Creo que el kirchnerismo fue fundamental para financiar la campaña de Milei y sostenerle la boleta porque el objetivo uno era que no llegara Juntos por el Cambio, que era la fuerza con legitimidad en el parlamento y los gobernadores. Ahí creo que se equivocó Mauricio en confundir cuál era nuestra plataforma en relación contra Javier Milei.

Nuestra plataforma tenía un eje institucional muy fuerte y siempre consideramos que sin instituciones, sin república, y sin transparencia, no era posible el desarrollo económico. Quedamos afuera en la primera vuelta y la interna del PRO nos afectó a todos y fue mal administrada. Hubo muchos errores, de los cuales también me hago cargo porque era parte de ese conjunto. Hay que hacer una autocrítica de lo que pasó. Ganó Milei, y después le ganó Milei al kirchnerismo.

Elizabeth Peger: Ayer se conformó la bicameral de Inteligencia y se acordó entre el radicalismo y el kirchnerismo para nominar a Martin Losteau. ¿Qué expectativas tenés respecto de la sesión para intentar rechazar el polémico DNU que asigna fondos reservados a la SIDE?

En principio, esto pasó porque el Gobierno hizo mal las cosas. En el acuerdo de diciembre, la bicameral le correspondía al PRO, a un senador que se llama Goerling. Todos participaron de ese acuerdo: el radicalismo, el PRO, y las distintas fuerzas. No sé el kirchnerismo, pero sí la mayoría.

Para tener vía libre para hacer lo que quisiera en Inteligencia, el Gobierno demoró la conformación a agosto. Las comisiones de control mayoritariamente no están confirmadas. Hasta agosto, el resto tuvo tiempo para operar, el Gobierno se desgastó, le incumplió la palabra al PRO, intentó poner en ese lugar a un kirchnerista disidente y se rompió el acuerdo.

El Gobierno es responsable de que la conformación de la bicameral haya sido de está manera por no cumplir el acuerdo, por no darle el lugar al PRO y por meter una interna que es innecesaria. Las internas de ellos se pagan con menos institucionalidad. Si nadie puede alegar su propia torpeza, que se hagan cargo. No están conformadas comisiones de relevancia como las de revisión de cuentas o de privatizaciones. De hecho, la comisión de juicio político, de la que soy vicepresidente, no se juntó más.

Ellos tienen sus internas que hacen públicas y en esas internas se juega la institucionalidad de un país. Es un país que necesita tener instituciones sólidas porque necesita inversiones, y con este caos no las vamos a tener.

La diputada denunció que “si para un montón de cosas no hay plata y para la SIDE sí” el Gobierno debe explicar para qué utilizarán los fondos reservados.

Con relación al decreto de los fondos reservados, es absolutamente ilegal e irregular. No es razonable que más del 70% de los fondos de la AFI sean reservados, porque la definición dice que los fondos reservados son para aquellas operaciones que tienen que ver con cuestiones que hacen a delitos transnacionales.

Cuando hicieron el DNU, lo pusieron en motivos de administración y cuestiones operativas. Esto quiere decir contratar personal, alquilar oficinas, bienes de uso. Además, no se puede tener un 70% de fondos reservados en un país donde de la AFI se pagaron coimas a legisladores, sobre sueldos, sueldos a periodistas, producciones de canales, y lo que hemos sabido de esa basura.

Esto te da a pensar que este modelo del que hemos sido víctimas muchos de nosotros, sigue vigente. El Gobierno se la pasa tirando carpetazos, que el marido de tal periodista trabaja con tal o que si a un senador votado por su pueblo le dicen que si habla tiene que tener su hoja bien limpia. Está prohibido usar a los servicios de Inteligencia para meter miedo y perseguir al que piensa distinto. Si el país está en una situación geopolítica complicada, que nos lo expliquen y nosotros se lo aprobamos.

En 20 días ejecutaron casi 100.000 millones de pesos, cuando a julio habían ejecutado solo el 40% del presupuesto. El presupuesto de Inteligencia se fue a un 800% más, cuando los jubilados ganan 270 mil pesos, los docentes no tienen la posibilidad de un aumento, cuando no se han comprado vacunas para el dengue, cuando para conseguir un remedio en el PAMI tenés que seguir un formulario indescifrable.

Si para un montón de cosas no hay plata y para la SIDE sí, que lo vengan a explicar. Que yo sepa, acá no hay una monarquía, hay una Constitución y una república. Se llenaron la boca durante el kirchnerismo hablando de la república y ahora se olvidaron esos artículos de la Constitución.

Aunque políticamente no garpe, y aunque personalmente te tengas que bancar un montón de situaciones que no son agradables, la coherencia tiene que tener un lugar en la vida. Si he estado en contra de un montón de cosas durante toda mi vida, ¿por qué tengo que cambiar mis principios si ahora gobierna Javier MIlei? Al contrario, Javier Milei tiene que aceptar que lo más importante es una república, y que el contrato con la sociedad implicaba libertad, y no hay mayor libertad que sostener la Constitución, la palabra, y que no te agredan por el solo hecho de pensar.

