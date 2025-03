El jefe de Gabinete Guillermo Francos defendió este jueves 6 de marzo a los hermanos Milei frente a las recientes acusaciones en su contra. El funcionario descartó cualquier implicación de corrupción de Karina Milei, la secretaria general de Presidencia, quien fue denunciada en Comodoro Py por el caso $LIBRA por los diputados de la Coalición Cívica (CC)-Ari. La líder del espacio, Elisa Carrió, la había tildado de “cajera”.

Francos también negó que el presidente Javier Milei no se preocupe por la salud del papa Francisco, algo que le achacan especialmente sus detractores, quienes señalan que no emitieron ningún comunicado desde que el Sumo Pontífice fue internado en el Hospital Gemelli de Roma, el pasado 14 de febrero.

En un contexto marcado por las tensiones alrededor de la criptomoneda $LIBRA, Elisa Carrió volvió a cargar contra Karina Milei en una entrevista en LN+ este miércoles por la noche. “Como dije en 2003 que el cajero era [Julio] De Vido y después Lázaro Báez, ahora la cajera es Karina Milei”, declaró la dirigente de la Coalición Cívica.

Horas antes, los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Mónica Frade habían presentado una denuncia contra Karina Milei por la posible comisión de delitos como cohecho, tráfico de influencias y la infracción a la Ley de Ética Pública. Los denunciantes afirmaron que figuras del mundo cripto aseguraron que la hermana del Presidente cobraba dinero para organizar reuniones con su hermano.

Francos descalificó a Carrió por denuncias falsas del pasado

En defensa de Karina Milei, Francos rememoró una denuncia que Carrió había hecho en su contra en el pasado, la cual calificó de falsa. “Primero analicemos quién es Lilita Carrió. No quiero criticarla particularmente porque la gente la conoce mucho. Ella ha hecho denuncias importantes, muchas sin éxito, y solamente quiero recordar una que me afectó personalmente, porque el denunciado es amigo mío, Domingo Cavallo”, comenzó.

"Una vez Lilita dijo que Cavallo tenía un fondo con [los banqueros David] Mulford y Carlos Rohm de US$400 millones en el exterior. Yo no lo podía creer, livianamente hizo esa denuncia en un momento en que la Argentina estaba viviendo una crisis en el gobierno de [Fernando] de la Rúa, por 2001. Lo hizo con un papel falso de la Fincen [por la Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos], que generó confusión en la Argentina y en el mundo. Al tiempo se demostró que la denuncia era falsa, que no existía el fondo, que ese papel era falso. Cavallo declaró, le hizo una causa a Carrió por esto, salió la sentencia, nunca pidió disculpas, cuando la Justicia dijo que había sido falsa la denuncia", completó el ministro coordinador.

Francos continuó con su defensa de Karina Milei y destacó que Carrió había anunciado su candidatura al mismo tiempo que realizaba denuncias contra la hermana del presidente. “Una persona que hace eso... También debo reconocer que en algunos casos hizo denuncias verdaderas, pero también dijo Carrió que va a ser candidata, en el mismo programa fue. En el mismo programa que anuncia su candidatura denuncia a Karina Milei".

"A ver, me parece más o menos lo mismo que los tuits de Cristina Kirchner, están en campaña política, pero es un poco irresponsable asignar responsabilidades sin pruebas, es irresponsable hacer estas cosas, estas denuncias públicas, cuando no hay pruebas. Si tiene pruebas, que vaya a la Justicia”, comentó Francos en Radio Rivadavia. Esto, a pesar de que los miembros de la CC-Ari ya habían presentado la denuncia ante los tribunales federales.

En relación a las acusaciones contra Karina Milei, Francos reiteró su confianza en los hermanos Milei. “Tengo absoluta confianza de que eso es totalmente falso. Tengo absolutamente confianza en Javier Milei y en su hermana. Sé que lo que ella [por Carrió] está diciendo no tiene fundamentos”, aseguró.

Francos negó que Milei tuviera intenciones de intervenir la provincia de Buenos Aires

En otro orden de temas, Francos salió a aclarar que no hubo una intención real de parte del presidente Javier Milei de intervenir la provincia de Buenos Aires, a pesar de que así lo había interpretado gran parte de la opinión pública después de que Milei lo mencionara en sus redes sociales. “Se lo tomó como si el Presidente estuviera planteando una intervención en la Provincia y no es así”, dijo Francos, y agregó que Milei “ni siquiera se plantea” esa opción porque sabe que no cuenta con el apoyo necesario en el Congreso para llevarla a cabo.

Francos también respondió a las declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien abrió las sesiones ordinarias en la Legislatura provincial este miércoles, y acusó al Gobierno de la Nación de haberle quitado fondos a la provincia.

“Milei no le sacó $500.000 millones de pesos o 10 patrulleros, como dice él. Fue la Corte Suprema, que dijo que los recursos que le había quitado Alberto Fernández a la Ciudad y se los había pasado a la Provincia no correspondían, y se los devolvió a la Ciudad. Lo que hizo el Gobierno nacional fue cumplir un fallo de la Corte”, explicó Francos. También acusó a Kicillof de hacer “un aprovechamiento con mentiras” al reclamar esas sumas.

Refiriéndose a la rivalidad política entre Kicillof y la expresidenta Cristina Kirchner, Francos sostuvo que ambos intentan demostrar su liderazgo dentro del mismo espacio político. “Claramente Kicillof tiene una disputa con la expresidenta Cristina Kirchner sobre quién lidera el futuro de ese sector político, entonces cada uno trata de expresar posiciones más fuertes. La expresidenta lo hace con tuits de dos kilómetros y Kicillof aprovecha el acto de la Legislatura, y habla dos horas y pico”, comparó.

La preocupación de Milei por la salud del papa Francisco

En cuanto a la crítica de que el Gobierno no mostró solidaridad con el papa Francisco tras su internación, Francos afirmó que las acusaciones son infundadas. “El kirchnerismo se encariñó con el Papa el día después de que fue designado, porque antes la relación con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, no era buena", recordó.

"Me acuerdo cuando designaron a Francisco, que el kirchnerismo no sabía cómo reaccionar, fue gracioso, tenían una posición contraria a Bergoglio, fue Guillermo Moreno el que salió a decir ‘es una locura, cómo se van a oponer a la designación de Francisco, un papa argentino’”, le recriminó Francos al sector K, el cual fue uno de los principales críticos al Gobierno por no manifestarse sobre la salud del Sumo Pontífice.

“Fue una cosa tremenda, que ellos que tenían esa posición vengan a decir que el Gobierno nacional no se refiere a Francisco. Al contrario, el Gobierno tiene una preocupación enorme por la salud del Papa. El Presidente en particular, que estuvo reunido con Francisco, tiene afecto por el Papa más allá de algunas diferencias con alguna posición o con respecto a su visión, eso es natural, pero tiene un enorme respeto y por supuesto que una preocupación por alguien tan importante universalmente para que se recupere, teniendo claro también que es una persona de mucha edad”, comentó Francos. Además, señaló que el canciller Gerardo Werthein está “en contacto” y “averiguando siempre” sobre la salud del Papa.

Por último, el jefe de Gabinete se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y expresó su confianza en que el Congreso aprobará el nuevo pacto con la entidad. Aclaró que no se buscaría avanzar con el acuerdo por decreto, como se especula. “Plantearse que cuando esté el acuerdo cerrado con el Fondo el Congreso no lo apruebe, sería un delirio, porque el Congreso siempre ha aprobado los acuerdos. La posibilidad de que sea una aprobación por decreto no es real, no lo permitiría el FMI, que requiere la institucionalidad y la seguridad jurídica de que el acuerdo sea avalado conforme a la legislación”, concluyó Francos.

