A horas del cierre de listas, la mayoría de los partidos políticos que competirán en las próximas elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires el próximo 18 de mayo ya confirmaron a sus candidatos principales.

Con la grilla, comenzó oficialmente el juego de especulaciones respecto de qué fuerza política quedó mejor parada de cara a los comicios del 18 de mayo que definirán la nueva composición de la Legislatura porteña.

El primer elemento a considerar es la atomización de la oferta electoral, especialmente en el campo político que va del centro a la derecha.

Manuel Adorni, el candidato libertario

La candidatura de Manuel Adorni, el vocero presidencial, generó mucha polémica y sus contrincantes Paula Olivetto (Coalición Cívica) y Yamil Santoro (Unión Porteña Libertaria) remarcaron que no es posible que el portavoz haga campaña mientras desempeña un cargo público. En segundo lugar de la lista de LLA estará la directora del Banco Nación, Solana Pelayo, mientras que el tercero será para el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Pakgojz.

Manuel Adorni

Volvamos Buenos Aires: Horacio Rodríguez Larreta

El exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta encabezará la lista del Movimiento al Desarrollo (MAD), partido que fundó en agosto pasado. El exaliado de Mauricio Macri estará acompañado por la senadora Nacional Guadalupe Tagliaferri en el segundo lugar y por el legislador Emmanuel Ferrario en tercer lugar. En el quinto lugar de la lista figura Jorge Telerman, otro exjefe de gobierno, que hasta agosto pasado fue Director del Complejo Teatral Buenos Aires. Bajo el lema "Volvamos Buenos Aires", Larreta y sus compañeros de lista cuentan con el apoyo de los espacios “Confianza Pública” y “Partido Federal”.

Horacio Rodríguez Larreta

Es ahora Buenos Aires: Leandro Santoro

Diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en el bloque Unión por la Patria hasta diciembre de 2025, Leandro Santoro encabeza la lista del peronismo porteño. Ocupó una banca en la Legislatura porteña entre 2017 y 2021; y posteriormente fue candidato a jefe de gobierno porteño en 2023. Quedó segundo detrás de Jorge Macri.

Los candidatos que lo acompañarán todavía no están definidos. Entre los nombres que circulan figuran el de Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación; el referente popular y panelista televisivo Alejandro “Pitu” Salvatierra; el actual jefe de bloque en la Legislatura porteña Juan Pablo Moradelli; y Magdalena Tiesso.

Leandro Santoro

PRO: Silvia Lospennato

Diputada nacional del PRO, Lospennato estará al frente de la lista del espacio liderado por Mauricio Macri. Politóloga, de 47 años y con mucha experiencia legislativa, anteriormente se desempeñó como subsecretaria de Gobierno del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; fue titular de Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo); y asesora técnica de la Cámara de Diputados de la Nación (2009-2011).

En segundo y tercer lugar de la lista estarán Hernán Lombardi, actual Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad; y Laura Alonso, quien encabezó la Oficina Anticorrupción entre 2015 y 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri. En el sexto lugar figura Waldo Wolff, quien hasta el mes pasado se desempeñó en el cargo de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de donde fue removido por orden de Jorge Macri por las constantes fugas de presos en las cárceles porteñas. El PRO firmó acuerdos con el Partido Demócrata, Unir, el Partido de las Ciudades en Acción y Encuentro Republicano Federal.

Coalición Cívica: Paula Oliveto

La diputada nacional Paula Oliveto encabezará la lista de la Coalición Cívica (CC) por el frente “Es con vos”. La abogada, de 52 años, preside el CC-ARI en la Ciudad e integra la mesa ejecutiva nacional del partido que fundó Elisa Carrió. Además, fue legisladora porteña entre 2013 y 2017, y ocupó el cargo de auditora general de la Ciudad durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

El exsecretario de Fortalecimiento Institucional Fernando Sánchez la acompañará como segundo en la nómina. La lista está completada por María Pace Wells; Federico Esswein; Carolina Maccione; Juan Francisco Rosati; Nadia Monserrat; Ignacio Martioda; Mirta Cellis; Hugo Bentivenga; Daniela Maspledes y Hernán Poggi.

Paula Olivetto

Evolución: Lucille Levy

Levy, extitular de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), encabezará la lista de “Evolución” en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. La contadora, de 29 años, trabajó como consejera superior de la Universidad de Buenos Aires y fue una de las promotoras de las movilizaciones contra el Gobierno nacional ante el ajuste presupuestario en la educación superior.

Levy es militante en el centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde también ejerce como docente. La acompañarán en segundo y tercer lugar el militante de la UCR Capital, Facundo Cedeira, y la legisladora porteña y docente universitaria Jesica Barreto.

Libertad y orden: Ramiro Marra

El broker financiero quiere renovar su banca por afuera de La Libertad Avanza, con la alianza “Libertad y Orden” y el sello de la UCeDe. Fue candidato a jefe de gobierno en 2023 y salió tercero. Todavía no están confirmados los nombres que lo acompañarán en su lista.

Ramiro Marra

Frente de Izquierda: Vanina Biasi

Biasi es actualmente diputada nacional y su mandato vence en diciembre de este año. Es integrante del Partido Obrero y trabajadora no docente de la UBA. Estará acompañada por el referente estudiantil Luca Bonfante, del Partido Socialista de los Trabajadores. La nómina de los primeros diez candidatos del Frente de Izquierda se completa con: Celeste Fierro, Pablo Almeida, Mercedes Trimarchi, Jeremías Romero, Alicia Navarro Palacios, Alejandro Lipcovich, Tatiana Fernández Martí y Tomás Máscolo.

Vanina Biasi

Principios y valores: Alejandro Kim

Argentino, hijo de coreanos, Kim es abogado y fue vicepresidente de la Cámara de Empresarios Coreanos en Argentina. Los primeros diez lugares de su lista lo completan: Nydia Lirola, Raúl Vázquez, Noemí Nobrega, Roberto Couto, María Florencia Moreno (hija de Guillermo Moreno), Alberto Sansobrino, María Florencia Ruiz, Cristian Albisua y Guillermina Macchi.

Confluencia por la Unidad y la Soberanía: María Eva Koutsovitis

Koutsovitis es ingeniera civil especializada en Hidráulica. Está acompañada por el dirigente y docente Airel Elger; la referente social del barrio Los Piletones Mónica Ruejas; la docente Antonella Bianco; el abogado Jonatan Baldiviezo; la ex rectora del Colegio nacional Buenos Aires Virginia González Gass; e Ignacio Cámpora, trabajador e integrante de la comisión directiva de ATE Capital.

Nuevo MAS: Federico Winokur

Docente de escuela primaria, Winokur será el primer candidato en la lista del Nuevo MAS que se referencia a nivel nacional con Manuela Castañeira. Es la lista más joven, con un promedio de edad de 30 años. La completan en los diez primeros puestos: Violeta Azriel Alonso, Alejandro Leiva, María Belén D’Ambrosio Romero, Matías Emilio Brito, Mariana Rueda Kramer, Roberto Sáenz, Marina Hidalgo Robles, Julián Luciano y Natacha Haeberer.

Movimiento Integración y Desarrollo: Ricardo Lombardi

El líder del MID, Oscar Zago, postuló al ex entrenador de fútbol Ricardo “Caruso” Lombardi como primer candidato a legislador por su lista tras romper la alianza que había sellado la semana pasada con el PRO. “Para nosotros es un orgullo estar acá en la casa del MID presentando a nuestro candidato, que va a confrontar con distintos candidatos de la ciudad de Buenos Aires, para diputado de la Ciudad”, afirmó Zago, en un video junto a al exDT.

Por su parte, Lombardi, expresó: “Para mí esto es algo nuevo, pero muchas cosas pasaron en mi vida, noté que tenía que hacer un cambio, algo positivas para la gente. Con la gente que voy hablando en la calle me dio esa sensación que no la sentía hace mucho tiempo y me tiré para eso. Oscar me habló, me dijo que le diera para adelante, que me la jugara”.

Caruso Lombardi

Remedios para CABA: Marcelo Peretta

El dirigente gremial Marcelo Peretta, encabezará lista de su partido, el Movimiento Plural. Estará acompañado por el asesor político Federico González en el segundo lugar; y Nahuel Altieri, el abogado que preside la Asociación de Abogados de Buenos Aires en tercer lugar; la lista está completada por: Valentina Peretta Alejandre, la estudiante de derecho de la Universidad de Buenos Aires que resultó elegida mejor oradora de 2025; Elsa Nieto, una periodista científica, especializada en colectividades; y la pastora Malvina Starker.

Marcelo Peretta

Unión Porteña Libertaria: Leandro Santoro

Yamil Santoro decidió que el primer puesto en la boleta lo ocupe su hermano, Leandro Santoro, que comparte nombre con el candidato de Unión por la Patria. "Mi hermano Leandro es un candidato mejor: es un ingeniero con experiencia internacional, que comparte nuestros ideales de defensa de los porteños", expresó Yamil, al anunciar la modificación, y confirmó que él pasará al tercer puesto en la lista y seguirá con su rol de jefe de campaña.

HM / Gi