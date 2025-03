Las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires siempre dan de qué hablar, y este año no es la excepción. Mientras los partidos terminan de cerrar sus listas para la Legislatura, algunos nombres llaman la atención no solo por su trayectoria política, sino también por su historia fuera de la arena electoral: desde el novio de una actriz de Patito Feo hasta un mediático director técnico de fútbol, pasando por un estudiante de la UBA “sin un peso” para la campaña.

Con el límite de este sábado 29 de marzo para cerrar las listas, los espacios ultiman sus candidaturas. Evolución, el sector radical de Martín Lousteau, presentó una dupla joven para “mostrar renovación”. En otro espacio, el diputado Oscar Zago sorprendió con el fichaje de Ricardo Caruso Lombardi, el DT experto en salvar equipos del descenso. Y en la izquierda, el militante estudiantil Luca Bonfante, conocido por su rol en las marchas universitarias de 2024, se perfila como uno de los nuevos rostros de la política porteña.

El novio de una actriz de Patito Feo es el segundo en la lista de la UCR

Facundo Cedeira no es un nombre nuevo dentro del radicalismo porteño. A los 30 años, es presidente de la UCR en la Comuna 9 (Liniers, Parque Avellaneda y Mataderos) y uno de los militantes que vienen escalando dentro de Evolución, el espacio de Lousteau. Este año su carrera política dará un salto luego de su postulación a la Legislatura porteña como segundo en la lista del radicalismo.

Sin embargo, su nombre no solo suena en la política: también es conocido por ser el novio de Laura Esquivel (30), la actriz que interpretó a Patito en la exitosa tira juvenil de los 2000. "Qué orgullo compartir mi vida con vos, mi amor. Tu forma de ser, tu sensibilidad, tu fuerza para afrontar las cosas. ¡Te amo, reina!", escribió Cedeira al compartir una foto de Esquivel en su perfil de Instagram, en diciembre de 2018.

Este viernes, cuando se confirmó su lista, fue ella quien lo felicitó públicamente: "Felicidades, mi amor por tu candidatura a legislador. Mi novio, mi compañero, una excelente persona, un talentoso. Estoy en tu día a día, sé cuánto amas a tu país, sé cuánto deseás el bienestar de las personas. Hoy estás donde estás gracias a tus valores; y eso no se compra, se lleva en la sangre. Como vos".

Cedeira viene construyendo su militancia desde hace años, organizando actividades barriales y apostando al radicalismo de base. Fue el impulsor del Comité Débora Pérez Volpin en su comuna, con el lema "Radicalismo en los barrios". También tiene el respaldo de Emiliano Yacobitti y del propio Lousteau, quien lo eligió para acompañar a la expresidenta de la FUBA, Lucille Levy, en la lista de su espacio.

Facundo Cedeira junto a Laura Esquivel.

En sus redes, el joven radical se muestra repartiendo folletos en esquinas del oeste porteño, charlando con vecinos o colaborando en merenderos. Además de su compromiso político, deja en claro sus otras pasiones: es fanático de Boca, admirador de Messi y Maradona en partes casi iguales, y amante de los viajes.

Caruso Lombardi aterriza en la política de la mano de Oscar Zago

Si hay alguien que sabe pelear en situaciones límite, es Ricardo Caruso Lombardi. El técnico, famoso por su habilidad para salvar equipos del descenso y por sus controvertidas declaraciones en televisión, ahora se mete en otra cancha: la política. De la mano del diputado Oscar Zago, será el primer candidato a legislador por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), un espacio que rompió con el PRO y decidió presentar su propia lista en la Ciudad de Buenos Aires.

Con su estilo frontal, Caruso Lombardi anunció su candidatura con un video junto a Zago, donde explicó por qué decidió dar el salto. "Para mí es algo nuevo, pero muchas cosas pasaron en mi vida y noté que tenía que hacer un cambio", dijo el DT, quien aseguró que se metió en política porque quiere "ayudar a la gente".

El entrenador, que dirigió a equipos como Tigre, Argentinos Juniors y San Lorenzo, señaló que piensa encarar este desafío como lo hacía en el fútbol: apoyándose en un equipo. "Siempre me apoyé en los cuerpos técnicos porque solo no podés hacer nunca nada, y esta no va a ser la excepción", sostuvo.

Oscar Zago presentó a Ricardo Caruso Lombardi como su primer candidato en CABA.

Y añadió: “Siempre estando juntos, haciendo las cosas bien, como corresponde. Una de las cosas fundamentales en la vida es creer en la persona que tenés del otro lado. Y creo que el éxito más grande que tuve en el fútbol es que los jugadores me creían”. La decisión de lanzar a Caruso como primer candidato se dio este viernes después de que el MID rompiera con el PRO, a raíz de discusiones de último momento que hicieron volar el acuerdo por los aires.

En declaraciones radiales, Zago reveló que inicialmente tenían un candidato para colocar entre los primeros cinco de la lista. Sin embargo, explicó que, finalmente, los armadores del PRO les ofrecieron posiciones desde el puesto 15 en adelante, lo que motivó la ruptura. “Nos fuimos de la alianza porque no estábamos recibiendo lo que habíamos acordado en los primeros días de la semana. Yo estaba convencido de que teníamos que unir fuerzas y no dividir, pero todo el mundo quiere dividir y cerrar las puertas”, subrayó.

Luca Bonfante, el estudiante de la UBA "sin un peso" para la campaña porteña

Luca Bonfante, es estudiante de la UBA, Secretario General del Centro de Estudiantes de la facultad de Filosofía y Letras (CEFyL) e integrante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Su perfil comenzó a destacarse tras su activa participación en las marchas universitarias de 2024, donde se alzó como una de las voces más representativas contra el ajuste educativo y los ataques a la educación pública.

En la lista legislativa del Frente de Izquierda para las elecciones porteñas, Bonfante ocupa un lugar destacado, secundando a Vanina Biasi, actual diputada nacional y trabajadora no docente de la UBA. Myriam Bregman, referente nacional del FIT, señaló que apostaron por él debido a su compromiso en las movilizaciones estudiantiles y las luchas sociales. "Un joven estudiante y trabajador que no solo se atreve al debate sino que también acompaña la lucha de los jubilados y los trabajadores", sostuvo.

Luca Bonfante junto a Myriam Bregman y Vanina Biasi.

Por su parte, Bonfante declaró: "Charlamos con mis compañeros y compañeras de la facultad que hay que dar vuelta la Legislatura, que si llego es para representar las peleas que venimos dando porque no se puede esperar nada de los tibios, de los que le votan todo a Jorge Macri o los que se abstienen para no enfrentarlo seriamente".

Para anunciar su candidatura, el estudiante publicó un video en el que se muestran una serie de mensajes que supuestamente intercambió con ‘La Rusa Bregman’. En uno de los chats, Bonfante menciona: "No tenemos un peso partido al medio para hacer campaña", y Bregman responde: "Para eso están las redes sociales y la ayuda de todos los que quieran que entre un pibe, que defiende la educación, a la Legislatura".



