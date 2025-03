"Esto no es solo una cuestión económica sino una batalla ideológica": Qué se esconde detrás del desfinanciamiento de la UBA

Lucille Levy, consejera superior de la Universidad de Buenos Aires, habló en “Soy casta”, emitido en la pantalla de Bravo TV, sobre la recomposición salarial por paritaria. Sus dichos tienen lugar tras la recientemente ratificación de la emergencia salarial por parte del Consejo Superior de la casa de estudios. La medida que puso de relieve la actual falta de respuestas por parte del Gobierno nacional frente a las demandas del sistema universitario público.

Con más de un año de lucha constante, los docentes universitarios perdieron casi el 50% de su poder adquisitivo. Según Levy, esta situación no solo perjudica a los profesores y trabajadores de la universidad sino también a los estudiantes, quienes se ven afectados por la disminución de la oferta horaria, paros de actividades y el éxodo de docentes.

"Esto no es solo una cuestión económica sino una batalla ideológica. Hay sectores políticos que no creen en la universidad pública, pero esta es una lucha que no solo defiende la comunidad universitaria sino también toda la sociedad", aseguró la consejera superior vía telefónica en el programa que se emite de lunes a viernes de 19 a 20.30 horas.

En ese sentido, denunció que el Gobierno impulsó, tiempo atrás, una campaña de desprestigio contra las universidades públicas por medio de acusaciones de adoctrinamiento.

La UBA es la mejor universidad de Iberoamérica y está en el puesto 71 del ranking mundial

La UBA planificó una serie de actividades tendientes a visibilizar la crisis que sufre. El desarrollo de una clase magistral en la Plaza de Mayo que tuvo lugar este viernes a las 12 del mediodía es una de ellas. Levy remarcó que si bien enviaron invitaciones a la Casa Rosada, ningún funcionario público asistió.

Además, destacó que el salario mensual de bolsillo de un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva es de aproximadamente 350 mil pesos, una cifra que considera "insuficiente" en comparación con la inflación y el costo de vida.

Una institución de prestigio mundial

Según el QS World University Rankings de 2024, la UBA ocupa el puesto 69 entre las mejores universidades del mundo y el primer lugar en la República Argentina. En esa línea, Levy recordó que la universidad pública ha sido, históricamente, un motor de movilidad social para miles de jóvenes que, sin el acceso a la educación superior, no podrían aspirar a mejorar sus condiciones de vida.

"La universidad pública no es solo un espacio para obtener un título sino un lugar donde se construye conocimiento, se promueve la inclusión y se da oportunidades a quienes más lo necesitan", resumió.

