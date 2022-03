Natalia Larangeira: “La dirección orquestal es un juego muy sensible de precisión y saber cuándo soltar un poco la emoción”

Este viernes 25 de marzo la brasileña Natalia Larangeira dirigirá la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en el Colón que presentará un repertorio exclusivo de compositoras mujeres. “Siempre es un desafío importante estar al frente de una orquesta que tiene tanta historia, por el que pasaron tantos directores y solistas, pero siempre pienso que puedo contribuir con ellos con lo que sé de música y aprender con ellos también”, señala.

Larangeira ganó en 2020 el concurso para ser como Directora Asistente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, pero la pandemia retrasó su estreno y recién pudo hacerlo en noviembre de 2021. “Siempre es un intercambio de experiencias, de interpretaciones y estoy muy abierta a aprender con ellos y a hacer música con ellos. Esto es una figura diferente a la de los maestros que siempre imponen cosas, yo prefiero el intercambio de conocimientos”, aclaró la directora en diálogo con PERFIL.

“En esta oportunidad la recepción es mejor porque ya me conocen, saben cómo dirijo, porque la primera vez es intensa la relación, pero ahora estamos más conectados y es más fácil construir una música juntos”, reconoció.

-Esta actitud “no autoritaria” de su parte debe descolocar a los músicos

-Se espera una posición de liderazgo de la persona que está al frente, pero cuando se logra una relación más abierta, con respeto, es más fácil trabajar así. No tratando mal o asediando a los músicos como se hacía antes. Es una atmósfera más positiva para hacer música, es un liderazgo con respeto y no con imposición.

-¿Cómo fue su acercamiento a la música clásica?

-No vengo de una familia de músicos, pero empecé muy temprano con seis años. Mis papás siempre me llevaron a teatros y conciertos, entonces siempre estuve muy cerca del arte. Empecé con el piano y con 16 años dije: “¡Guau, una mujer directora es posible!” cuando me enteré la existencia de Ligia Amadio que acababa de dirigir una orquesta en el teatro Solís de Uruguay. Ahí supe que era una carrera posible entonces cambié mis estudios para un día poder dirigir. A los 19 años dirigí por primera vez una orquesta y a los 21 una ópera, fue todo muy rápido.

-¿Cómo se controla o direcciona la emoción en esa situación en la que mucho depende que a usted le pasa?

-Cuando escucho una música siempre me emociono mucho, cuando estoy estudiando también y me imagino “en este pasaje voy a quedar muy emocionada” “acá viene un fortissimo”, pero cuando estoy dirigiendo estoy haciendo una especie de cirugía, entonces los músicos necesitan de la entrada, del control, del balance, para saber que tienen que tocar más fuerte o menos. Entonces una está al servicio de la música para que otras personas se emocionen con lo que se está haciendo. Tengo que trabajar como una actriz para pasar la energía y crear la atmósfera correcta. Creo que es siempre un juego muy sensible de precisión y saber cuándo soltar un poco la emoción, estamos siempre en el límite de la emoción.

Ampliar el mundo de la música clásica

Natalia Larangeira inició sus estudios en el Conservatorio de Arte Musical de Osasco y se graduó en dirección en UniFiamFaam, desde entonces dirigió a las Orquestas Filarmónica de Minas Gerais, Académica del ISATC, Juvenil del Estado de São Paulo, del Teatro de São Pedro, de Szolnok (Hungría), de Ópera Baugè (Francia), de la Costa Atlántica (Portugal), Bohuslav Martinu (República Checa), entre otras. Es subdirectora de OSSA desde 2015 y actúa como directora principal y directora artística de la Camerata Filarmónica de Indaiatuba. En 2019 ganó el 2º lugar en el III Concurso de directores de la Ópera Baugè (Francia).

La artista, además, es madre de un niño de siete años que la acompaña a todos lados, según cuenta, para que se empape del mundo artístico al igual que ella cuando era niña. Y ese es uno de sus objetivos: que el mundo de las orquestas y las partituras deje de ser una música alejada de las infancias o de un público más amplio.

“Ahora vivo en Indaiatuba, una ciudad donde se apoya mucho el arte en general, sobre todo la música y allí creé una asociación que recibe apoyo del poder público de la ciudad y hacemos un trabajo con los niños dentro de la escuela. Hoy tenemos siete polos y cuatrocientos estudiantes que van a las aulas a contraturno y espero que otras ciudades y estados se animen también y empiecen a hacer esto”, contó.

“Yo estoy levantando la bandera de mujeres de la música”

Natalia participa del movimiento Mulheres Regentes, una iniciativa de encuentro de mujeres que ocupan el rol de directoras de orquesta. Son simposios en los que se comparten experiencias, que comenzó en 2017 y ya lleva tres ediciones. “Es muy increíble saber que el dolor de una también es el dolor de las otras y que juntas somos más fuertes”.

Simposio "Mulheres regentes" en Uruguay

En esta oportunidad, en el concierto que brindará en el Teatro Colón, el repertorio es solo de mujeres y, ante esto explica: “Yo estoy levantando la bandera de mujeres de la música y quiero traer repertorios de mujeres si tengo la oportunidad”.

“La dirección artística definió a qué artistas íbamos a interpretar y quedé muy emocionada porque una de las compositoras es Irma Urteaga, que falleció hace poco tiempo, entonces es una forma de homenajear todo lo que hizo por la música, por los compositores, porque abrió muchas puertas para mucha gente, fue una mujer increíble”, señaló con ilusión.

Larangeira se encuentra realizando una maestría en la que investiga la primera ópera escrita por una mujer La liberazione de Francesca Caccini que es del siglo XVII. “Después de ella hubo muchas compositoras, lo que pasa es que no tienen visibilidad, no aparecen en los programas, no se hace un trabajo de edición crítica de sus partituras. La mayor dificultad es tener acceso a los materiales, porque no se sabe dónde está, no está catalogado y eso es una dificultad que tenemos como directores de orquesta”, explicó. “Para mí es muy importante visibilizar a las compositoras”, insistió.

La cita en el Teatro Colón

Este viernes 25 de marzo a las 20 se podrá ver a Natalia Larangeira en la dirección de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires junto a la presencia como solista de Joaquín Pérez en marimba. El programa musical contará con obras de las argentinas Claudia Montero, Irma Urteaga y de la estadounidense Amy Beach.

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires obtuvo dos Premios Konex de Platino como la mejor orquesta argentina de las dos últimas décadas, en 1999 y en 2009 y en 2017 la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina la distinguió con el Premio “Mejor Orquesta Sinfónica Argentina” de 2016, galardón que también obtuvo en 2014 y 2012. En el año 2019 recibió el Diploma al Mérito de la Fundación Konex en la categoría orquesta argentina.