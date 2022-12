Enrique Arturo Diemecke: “Fui pionero en incorporar compositoras mujeres”

El próximo viernes 2 de diciembre Enrique Arturo Diemecke, nacido en México en 1955, realizará su último concierto en el puesto de director titular de la orquesta filarmónica de Buenos Aires, rol que desempeña desde hace 16 años. El entrañable director se despedirá de su cargo en una velada en el Teatro Colón que contará con la participación como solista del pianista Sergio Tiempo.

Se trata del concierto número 19 en lo que va del 2022. El programa musical estará conformado por la obra Rhapsody in Blue, de George Gershwin (pieza encargada en 1924 por la orquesta de Paul Whiteman para ser estrenada en el concierto "Un experimento en música moderna"), la cual contará con la actuación del pianista Sergio Tiempo como solista. La presentación se completará con la Sinfonía Nº 7 de Gustav Mahler.

“Es una gran emoción despedirme”, confesó Diemecke en diálogo con PERFIL. Tras su último concierto como director titular de la orquesta filarmónica de Buenos Aires regresará a Estados Unidos, donde vive la mayor parte del tiempo para continuar al frente de la orquesta sinfónica de Flint y dando cursos de dirección orquestal.

Diemecke fue, además, director artístico y de producción del Teatro Colón entre 2017 y 2022 y desde hace 33 es director artístico de la orquesta sinfónica de Flint, Michigan (Estados Unidos). Por ser un intérprete notable de las obras de Mahler, en 2019 fue nombrado Presidente Honorario de la Sociedad Mahler México y recibió una medalla por la misma Sociedad por sus versiones de las sinfonías completas del compositor en México, Colombia y Argentina.

Cuando a Diemecke se le consulta sobre su experiencia comienza un listado de lugares del mundo donde ha dirigido que parece no terminar nunca: “Tanto como director titular de una orquesta o como director huésped, mi rol abarca el de director de ópera y de ballet, que no son necesariamente lo mismo y he tenido esa oportunidad de ser director de orquestas sinfónicas o filarmónicas en diferentes países del mundo; en Estados Unidos, en México, en Colombia y acá en Argentina y también en Europa, en España, Francia, en Alemania, en Rusia, en San Petersburgo, en Varsovia en Polonia y también he hecho giras por diferentes lugares de Escandinavia y Nueva Zelanda y Australia y también estuve en China hice una gira por Shanghai y Beijing y he estado también en Malasia, en Tailandia y en varios lugares de la Unión Soviética”.

“Las satisfacciones son de diferentes niveles, porque algunas son con las orquestas trabajando directamente como visitante y con solistas de súper fama internacional y con jóvenes y luego con un repertorio muy amplio que abarca desde la música barroca hasta la contemporánea”, detalló.

Con mucho orgullo destacó: “Tuve a mi cargo la programación en diferentes lugares del mundo y fui pionero en la música de la mujer compositora, o sea, como compositor eso lo hice tanto en Estados Unidos, en México, acá y también en Colombia y en Francia”. “Cuando empecé con eso lo pensé por la música, por la oportunidad que tienen que tener los compositores sean del sexo que sean”.

Después de haber pasado por tantos escenarios a la hora de contestar sobre las vivencias más sorprendentes, asegura que todas lo fueron, pero destacó: “Las grandes capitales de Latinoamérica que son las que han tenido ya muchos años de tradición como son México, Brasil y Argentina tienen muchísima oferta, tienen un público que quiere consumir, aprovechar y disfrutar de la música de conciertos y también de las óperas y de los ballets”.

El pasado 18 de noviembre se presentó en el Salón Dorado del Teatro Colón la biografía de Arturo Diemecke escrita por José Ángel Leyva. El libro titulado Biografía con música de Mahler, cuenta la historia del maestro como una sumatoria de vivencias. “Este libro se logró gracias a la intención tanto de mi asistente Benito Alcocer como de José Ángel Leyva quienes fueron los que armaron la idea de hacer esta obra, una biografía narrada en primera persona”, anunció el propio Diemecke el día de la presentación.

“Antes de ser músico yo era música. Mis padres tocaban el violonchelo y como el resto de mis siete hermanos fuimos concebidos en un ambiente de afinidades y afinamientos. Mis recuerdos más remotos los escucho al tiempo que los veo. Asumo la vida como un acto musical. No hay nada en mi existencia que no provenga de una experiencia sonora. Aprendí a leer y a escribir español al mismo tiempo que en los cuadernos pautados y en las partichelas. Provengo de una tribu de músicos. Mi familia es la música”, relata en un pasaje de su biografía en la que sin duda expone que está donde siempre quiso estar.

Despedida en el Teatro Colón

La cita es este viernes 2 de diciembre a las 20 horas. Enrique Arturo Diemecke realizará su último concierto en el puesto de director titular de la orquesta filarmónica de Buenos Aires junto al pianista Sergio Tiempo, quien se desempeñará como solista.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar.

