El biógrafo de Nirvana, Michael Azerrad reconoció que la banda liderada por Kurt Cobain “se inspiró” con la canción “Kanishka” de la banda argentina Los Brujos para componer “Very Ape”. Azerrad es el autor del libro Come As You Are: The Story of Nirvana, editado en 1993 que a fines de octubre tendrá su versión ampliada y allí aparece el dato que confirma el mito del robo.

Fue en el podcast Music Now, de Rolling Stone que el periodista Brian Hiatt le preguntó al autor respecto a ese episodio y Azerrad contó: “Una banda llamada Los Brujos, que abrieron para Nirvana un show grande, en un estadio, en Argentina, en 1993 y que tenían un hit con la canción ‘Kanishka’. Si escuchás ‘Kanishka’ y después escuchás ‘Very Ape’, creo que notarás el parecido. Pero, claro, creo que Kurt tomó una idea muy básica y luego la transformó en algo completamente distinto”.

El autor del libro se refiere, en realidad, a la visita de Nirvana en 1992 al Estadio Vélez Sarsfield. El tema de Nirvana “inspirado” en el de los argentinos fue incluido en In Utero que se lanzó en 1993, por lo que tiene sentido el dato.

Por su parte, el guitarrista de Los Brujos, Gabriel Guerisi, contó el año pasado a Notify que en aquel recital se habían encontrado con los estadounidenses y que se habían llevado su disco y que “se les había pegado ‘Kanishka’”. Sin embargo, descartó la teoría del robo: “Si hubo un contacto, un link, una inspiración al respecto, es algo bello para recordar. Es un mito que creció solo y es ajeno a nosotros. En su momento me llamaron periodistas que tenían el disco de Nirvana de antemano y me dijeron: ‘Mirá que se parece mucho’. En la música hay que retroalimentarse, ojalá haya sucedido así”.

A tres décadas de In Utero

La reedición de la biografía coincide con el 30 aniversario de In Utero, el tercer y último álbum de estudio de la banda grunge que se convirtió en emblema de la década de los noventa. El material incluyó las canciones “Heart-Shaped Box” y “All Apologies”.

El disco vio la luz al poco tiempo que Cobain se convirtiera en padre de Frances Bean con su pareja Courtney Love. La producción estuvo a cargo de Steve Albini quien le propuso a Nirvana generar un sonido del estilo del álbum recién salido de PJ Harvey, Rid of me. In Utero finalmente fue un disco exitoso que pretendió lograr un sonido más crudo que su antecesor, Nevermind.

En abril de 1994 Cobain se suicidó a sus 27 años de edad, por lo que In Utero fue la última pieza de estudio de la banda. Luego, en noviembre de ese año saldría la grabación de su sesión en MTV Unplugged que se había realizado un año antes.



