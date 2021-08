El “bebé” que Nirvana hizo famoso pide 2.250.000 de dólares por daños y perjuicios

A 30 años del lanzamiento de “Nevermind”, el famoso disco de Nirvava, “el bebé” que ilustra la portada pide 2.250.000 de dólares por daños y perjuicios. Spencer Elden, de hoy 30 años, considera que esa portada ya mítica, es “pornografía infantil”.

Spencer Elden recreó la foto de "Nevermind" en 2016.

Según Spencer Elden y sus abogados, Nirvana explotó y vendió con intencionalidad, pornografía infantil para promover a la banda y a sus músicos. En “Nevermind”, Elden de apenas cuatro meses de edad, aparecía desnudo bajo el agua y con un billete de un dólar. Por este situación, Elden demanda no sólo a los entonces músicos de Nirvana sino a otras personas que participaron de la portada y de la difusión del disco propiamente dicho. En total unas 15 personas –según informó BBC– deberían pagar 150.000 dólares cada uno.

Nirvana lanzó "Nevermind" en 1991 y vendió unas 30 millones de copias.

Los abogados del joven de 30 años señalan como “culpables” a Dave Grohl y Krist Novoselic (ex Nirvana), Courtney Love –viuda y heredera de Kurt Cobain–, Guy Oseary y Heather Parry, manager del legado de Cobain, el fotógrafo Kirk Weddle, el director de arte Robert Fisher, y otras personas –algunas que ya murieron– de la compañía discográfica que lanzaron “Nevermind”.

En una entrevista que en 2016 publicó GQ Australia, Spencer Elder dijo respecto de esa foto: “Esa portada me acompaña de por vida. Pero en este último tiempo estuve pensando: '¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con que mi maldito pene se exhiba a todo el mundo?’ Realmente no tenía otra opción”. Esta entrevista se ilustró incluso con una recreación de la mítica foto pero con un Elder, de 25 años, y no desnudo.

Nirvana lanzó el mítico “Nevermind” en 1991 y vendieron más de 30 millones de discos. Según señalan los abogados, por entonces, los tutores de Elden no habrían firmado ningún documento legal autorizando el uso de esa famosa imagen. Algo que resulta raro dado que en la decisión de qué va en la portada de un disco, el departamento legal también participa.

En el debate en redes que se dio entre fans de Nirvana, hubieron varios que citaron lo que creen fue la motivación de Spencer Elden para promover este juicio retroactivo. En un momento, el joven se quiso contactar con los músicos de la ex banda para un show artístico él estaba armando. Pero siempre terminó hablando con representantes y abogados sin conseguir su objetivo. Y fue cuando se preguntó: “¿Por qué sigo figurando en la tapa de ‘Nevermind’ si finalmente yo no soy parte de todo ese gran negocio?”.

