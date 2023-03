Lollapalooza día 2: Jane’s Addiction demostró quién es el dueño del festival

Este sábado 19 de marzo fue la segunda fecha del Lollapalooza 2023 y fue el único día que incluyó un cambio significativo de bandas. El cierre iba a estar a cargo de Blink 182, pero su baterista, Travis Baker, tuvo que ser operado y la banda fue reemplazada por Twenty One Pilots. El punto más alto de la jornada fue el show de Jane’s Addiction, los ideólogos del festival.

Twenty One Pilots (Foto: Silvina Palumbo)

El de Travis Baker no fue el único traspié previo al evento, Kevin Parker, el australiano creador de Tame Impala, se fracturó la cadera y debió ser operado. Sin embargo, el tour no se vio interrumpido por el estado de salud del artista, que no dudó en mostrar a través del Instagram oficial de la banda el proceso de la intervención quirúrgica.

Es que Tame Impala, que visitó la Argentina en 2012, 2013, 2014 y 2016, no quería perderse esta oportunidad. Aunque debió valerse de un bastón y muletas y otras veces tuvo que tocar sentado, Parker fue uno de los artistas destacados del segundo día del Lollapalooza y coincidió con el momento donde el aire estuvo más cargado de aromas psicodélicos.

Lollapalooza 2023 (Foto: Silvina Palumbo)

Previamente cuando cuando el día se empezaba a preparar para su ocaso tocó Sofi Tukker, dúo musical neoyorkino conformado por Sophie Hawley-Weld, fan de Caetano Veloso, Gilberto Gil, María Bethânia, Gal Costa, João Gilberto y Tucker Halpern. Con un disco reciente, Wet Tennis, están por primera vez en la Argentina y llegan al Lolla luego de realizar un sideshow en Niceto.

Su presentación fue un shock de energía electro amazónico primaveral mientras el público se oleaba al compás. Un sonido frutal floral como su vestuario que iba en degradé desde fucsia al violeta pasando por el naranja.

Paralelamente se dio el regreso de Usted señálemelo en una sintonía musical relajada que gran parte del público acompañó sentada en el pasto. La foto del momento era una especie de Woodstock macerado en bebidas energizantes y redes sociales.

Usted Señálemelo (Foto: Silvina Palumbo)

Usted Señálemelo (Foto: Silvina Palumbo)

Jane’s Addiction: el rock en escena

El vértice de lo que ocurrió el sábado estuvo marcado por Jane’s Addiction con la voz de Perry Farrel que es una piña que transporta a expectativas nacientes de los noventas.

La banda nació en 1985 compuesta por Perry Farrell (voz), Dave Navarro (guitarra), Eric Avery (bajo) y Stephen Perkins (batería). Después de separarse en 1991, volvieron con una breve gira en 1997 y una breve reunión en 2001 y volvieron a separarse en 2004. Pero antes de su primera ruptura, Perry Farrell decidió crear el Lollapalooza para despedir a su grupo.

Jane's Addiction (Foto: Silvina Palumbo)

“Musicalmente, Perry Farrell y Eric Avery tenían influencias del post-punk y de bandas como The Velvet Underground o Bauhaus. Las líneas de bajo de Avery son una de las características en Jane's Addiction”, contó a PERFIL Fabrizio Pedrotti, autor del libro El ritual de Jane’s Addiction.

Jane's Addiction (Foto: Silvina Palumbo)

“En los '90, la mayoría de los grupos de grunge tuvieron el impacto directo de ellos. En El Ritual de Jane's Addiction hay historias de Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden y The Smashing Pumpkins; e incluso hablan de eso los líderes de grupos de otros géneros, como Limp Bizkit, Deftones, Anthrax o Suicidal Tendencies”, continuó. “Como Jane's Addiction es tan inclasificable, también lo son sus ramificaciones: llegaron a grupos de todos los estilos, épocas y colores”, concluyó.



Catupecu Machu, The 1975 y Twenty One Pilots

En el escenario central tocó The 1975, que comenzó con “If you’re too shy (Let me know)”. Los británicos sonaron al mismo tiempo que Catupecu Machu que eligió arrancar su recital con “Magia veneno”.

The 1975 (Foto: Silvina Palumbo)

A las 22.15 comenzó Twenty one pilots, integrado por los estadounidenses Tyler Joseph y Josh Dun que ya habían sido parte de la edición local en 2016 y 2019. El dúo derrochó destreza juvenil y performance. Y buenos gestos: hicieron un cover de Blink 182, la banda que reemplazaron, y entonaron el clásico “Muchachos” para celebrar a la Argentina.

Twenty One Pilots (Foto: Silvina Palumbo)

Twenty One Pilots (Foto: Silvina Palumbo)

Twenty One Pilots (Foto: Silvina Palumbo)

El domingo 19 será el tercer y último día del festival en el que lo central será la actuación de Billie Eilish, pero habrá muchas opciones más como cada día.