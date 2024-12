No cualquier artista podría realizar dos giras con distintas bandas al mismo tiempo. Sin embargo, si hay algo que demostró Steve Harris es que no es un músico ordinario. Es por eso que, a la par del tour de Iron Maiden, el legendario bajista del grupo inglés se presentó en el país con su proyecto paralelo: British Lion. De esa manera, la formación de hard rock supo cautivar a los fanáticos que colmaron este sábado la sala del Teatrito, ubicado en el microcentro porteño.

Tan solo una noche antes del regreso de La Dama de Hierro a la Argentina (que se presentará este domingo en Huracán y el lunes en el Movistar Arena), el conjunto compuesto por el propio Harris (bajo y teclado), Richard Taylor (voz), David Hawkins y Leslie Graham (guitarras) y Simon Dawson (batería) brindó un espectáculo de casi dos horas donde, en palabras de su cantante, "conectó" con la audiencia a través de la música.

Si bien se destaca el estilo de Harris en las composiciones, el sonido de British Lion es muy diferente al de Iron Maiden. Según contó el bajista en distintas entrevistas, el grupo nació a raíz del talento de los músicos involucrados, siendo que a algunos de ellos (Taylor y Graham) ya los conocía y eran amigos. "Originalmente, el vocalista Richard Taylor y el guitarrista Grahame Leslie me enviaron una cinta, lo que debería mostrar cuánto tiempo hace de esto. Me impresionaron y decidí ayudarlos un poco, y de ahí surgió todo. Pensé que las canciones eran tan fuertes que sería un crimen que no salieran a la luz", manifestó.

Antes de que los protagonistas de la velada salieran al escenario, hubo dos teloneros. En representación de la escena local estuvo Jerikó, agrupación del heavy metal que conmemoró sus 30 años de trayectoria. Después fue el turno del inglés Tony Moore, tecladista de Iron Maiden en 1977, que presentó su proyecto "Awake". Ambos fueron bien recibidos por el público, el cual les dedicó cánticos y movió los brazos y cabezas al ritmo de los instrumentos. Incluso el británico se ganó aplausos y risas en su "intento de hablar castellano o al menos 'spanglish' (mezcla de español e inglés)".

Tras la performance de los artistas invitados, llegó el momento más esperado de la noche. Poco después de las 21 comenzó a sonar una ópera y las luces se apagaron, quedando iluminados únicamente los carteles donde se leía el nombre de la agrupación. En medio de la ovación, los músicos aparecieron y comenzaron a interpretar "This is my God", que estuvo acompañado por un juego de luces frenético que combinaba con la intensidad de la pista. Le siguieron "Judas" y "Father Lucifer", que también tuvieron buena recepción y cantos en los coros.

En medio de anécdotas sobre el origen de las distintas canciones y cómo se conocieron los miembros de la banda, la formación interpretó temas de toda su trayectoria, aunque se destacó el segundo y más reciente álbum, "The Burning" (2020). En ese sentido, tocaron "Bible Black", "The Burning", "Legend", "Spit Fire", "Land of the Perfect People", "Lightning" y "Last Chance".

Tampoco faltaron canciones del disco debut, "British Lion" (2012). Ese fue el caso de "These Are the Hands", "A World Without Heaven", "The Chosen Ones", "Us Against the World" y "Eyes of The Young", que fue la elegida para cerrar la noche. Incluso sonaron "2000 Years" y "Wasteland", dos pistas que aún no forman parte de ningún LP.

A pesar de estar en un escenario relativamente chico, Harris no tuvo problemas para desplazarse por toda la escena. Justamente, el espacio reducido daba un aire de intimidad al show, gracias a la cercanía con los artistas. De esa manera, la conexión era palpable, motivada también por la propia banda, que hacía comentarios como "Todo el mundo cante Argentina" o "Talk to me, Buenos Aires" ("Háblame, Buenos Aires"). Por si eso fuera poco, Taylor acercaba el micrófono al público para que pudiera escucharse por los parlantes cómo los fanáticos entonaban los versos.

"Es un gran placer estar acá. Se ven absolutamente maravillosos y hermosos. Mi español no es tan bueno y hay gente que dice que tampoco lo es mi inglés. Pero eso no importa porque nuestra música es la conexión. El sonido de una banda asombrosa y el sonido de una jodidamente asombrosa audiencia es la conexión", sostuvo el cantante en medio de la noche, lo que le valió aplausos y cánticos como: "Olé, olé, olé, olé, British Lion".

En tanto, el público hizo claro su aprecio por la formación de distintas maneras: saltando, levantando los brazos y los puños, coreando todas las canciones y acompañando con las palmas. Tampoco faltaron las típicas ovaciones y aplausos al inicio y fin de cada tema, así como los clásicos pogos en los momentos de mayor intensidad. La vorágine era acompañada por máquinas de humo y las luces del escenario, que parpadeaban y cambiaban de color de acuerdo a la energía de la pista de turno.

Como no podía ser de otra manera, había una clara preferencia por Harris, la cual no resultó sorpresiva, ya que casi todos los presentes vestían remeras de Iron Maiden. Sin embargo, los otros integrantes también coparon a los presentes, sobre todo Graham y Taylor, quienes, junto al bajista, recibieron sus propios vitoreos. De esa forma, quedó demostrado que, si bien se trata de un proyecto paralelo, British Lion supo ganarse un espacio en el corazón de los fanáticos, logrando brillar con su propia identidad y despegarse de la imagen de La Dama de Hierro.