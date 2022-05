Galería de fotos: el ojo de Perfil en el esperado regreso de "Metallica" a la Argentina

La banda estadounidense Metallica colmó el Campo Argentino de Polo, del barrio porteño de Palermo, y se reunió con sus fans argentinos por primera vez en seis años. Con más de 40 años de historia, continúa siendo una de las agrupaciones más influyentes del rock mundial.

De la mano de la viola de Kirk Hammett, la batería de Lars Ulrich, el bajo de Robert Trujillo y la voz de James Hetfield, la liturgia metalera se apoderó de los miles de seguidores durante dos horas a puro rock pesado, en la cuarta visita de Metallica a la Argentina.

El público, con unos 60 mil espectadores y más de 250 conectados vía streaming, vibró con "The Black Album", uno de sus discos de mayor éxito, que cumplió 30 años, además de otros clásicos como "Whiplash", "Kill ‘Em All", "Ride the Lightning", "Fuel", "Holier Than Thou", "Seek and Destroy", y "One".

El show continuó con "Sad But True", "The Unforgiven", "Creeping Death", "Moth Into Flame", "No Leaf Clover", "Master of Puppets", "Spit Out the Bone", "Nothing Else Matters" y "Enter Sandman", que cerró el espectáculo.

El cuarteto surgido en 1981 en Los Ángeles, Estados Unidos, de la mano de Hetfield y el danés Ulrich, se convirtió en una de las bandas más influyentes y de mayor éxito en la historia del rock, con la venta de 110 millones de álbums en todo el mundo.

La banda, ya había visitado Argentina en 1993 (estadio de Vélez), 1999 y 2010 (en ambas ocasiones en River) y esta nueva gira es la primera que realizan desde su última presentación en el festival Lollapalooza de 2017.

Fotos: Juan Obregón