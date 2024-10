La banda de rock pesado Arde la Sangre presentó su segundo disco "Pase lo que pase", un trabajo que, en palabras de sus miembros, combina metal alternativo, distorsión y melodías épicas con una "poesía melancólica y apocalíptica" donde se aprecian críticas a la actualidad, tales como el rol social de la tecnología. Recuperando las raíces musicales de sus integrantes (Carajo, Sentencia Previa y Parteplaneta), se trata de un proyecto que consolida aún más la identidad de la formación, para el cual dejaron de lado "un montón de prejuicios" con el fin de llegar al concepto final.

Antes de su publicación este jueves 17 de octubre, el grupo compuesto por Marcelo "Corvex" Corvalan, Hernán "Tery" Langer, Ignacio "Nacho" Benavides y Luciano "Tano" Farelli anticipó el álbum a través de los sencillos "Lo Esencial" (con la colaboración de Cesar Andino, líder de Cabezones), "OBDC" (con la participación de MINY, cantante de Post 20), "Espejo Roto", "El ojo del Huracán" y "Los unos y los otros". En total, tendrá doce canciones, además de un videoclip para la pista "Tecnocracia", que se estrenará en la misma fecha que el disco.

Cosquín Rock 2025: uno por uno los artístas y bandas que serán parte line up

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De esa manera, y después de un año y medio de desarrollo, Arde la Sangre realizó una escucha exclusiva en la previa al lanzamiento de "Pase lo que pase". "El nombre es el resumen de todo lo que tuvimos que atravesar para grabar este disco", explicó Corvalan en diálogo con la prensa invitada, entre la que estaba PERFIL.

Al respecto, el ex Carajo aseguró que "fue todo un desafío" el álbum "por un montón de cosas", entre las que mencionó "el país que nos toca atravesar" y "la situación mundial de cómo la gente del otro lado del público escucha la música". "En reglas generales, por la forma en que se maneja la industria hoy en día, hay que hacer un esfuerzo extra para que tu música le llegue a todo el mundo de manera orgánica", precisó.

Sin embargo, aseguró que "todo el tiempo, pase lo que pase, vamos para adelante", una actitud que quedó reflejada en el nombre del disco. "Siempre estamos al pie no del cañón porque ya sabemos lo que nos gusta. Siempre estamos buscando bandas nuevas, estamos atentos a lo que pasa", indicó Corvalan.

"Pase lo que pase" será presentado ante el público el próximo 30 de noviembre en el Teatro Flores.

Sobre el segundo álbum, afirmó que las canciones les "mueven el corazón". "Sean más o menos pesadas, menos tranquilas, tuvimos que sacarnos un montón de prejuicios desde adentro para obtener este resultado y concepto", expresó, a la par que aseguró que cada pista "está porque se ganó su lugar".

Por su parte, Farelli, quien produjo el disco, agregó que el trabajo llevó "varias instancias compositivas", por lo que hay material que quedó fuera. "Las canciones que terminamos eligiendo son aquellas que transmiten y las que tienen el espíritu de canción que buscábamos. Sea más pesada o tranquila, todos terminamos de asentir con la cabeza cuando la canción cierra y dice todo lo que tiene que decir", detalló.

En tanto, Corvalan también se refirió a las letras de los temas estrenados, los cuales "son un mensaje clave" que van "de la mano" con el acompañamiento musical. "La música para nosotros es lo primero. Arrancamos de la música y eso después arma un clima, un disparador. Por ejemplo, si es algo tranquilo, sé que puedo meterme en un lugar un poco más íntimo, más personal, más humano. Si hay algo un poco más picante, aprovechamos esa energía para dar otro tipo de mensaje", indicó.

En esa línea, utilizó el caso de "Tecnocracia" como ejemplo. "En el mensaje también surgió ese tema de que hoy estamos muy controlados y manejados por toda la tecnología, entonces terminó cerrando todo. Lo que estás diciendo está sostenido con la música y viceversa, es decir, la palabra decir está reforzando, pero siempre las dos cosas son importantes", sostuvo.

En comparación con su primer trabajo "La Cura", ganador del Premio Gardel a Mejor Álbum de Rock Pesado, indicó que "hay un hilo conductor". "Cuando arrancamos era realmente muy nuevo y pronto todo. Entonces es como que con 'Pase lo que pase' ya empezamos a mezclar todo lo que cada uno en lo personal le aporta a la banda en cuanto a sonido y personalidad. Es un poco más esa dinámica de hoy del metal donde se mezcla con cosas un poquito más electrónicas y sintéticas. Jugar con toda esa modernidad que hoy es normal", explicó.

Justamente, "Corvex" consideró que ya están "un poco más cómodos" en cuanto a la identidad de Arde la Sangre. "Nuestro sonido es muy particular y original, y está buenísimo poder agarrar las nuevas herramientas que se tienen y poder implementarlas en el metal, que quizá antes no se solía hacer", opinó.

Entrevista exclusiva con "Tery" Langer y "Tano" Farelli

En una entrevista previa habían dicho que buscaban que cada uno pudiera salir de las raíces con las que llegaron a Arde la Sangre. ¿Sienten que con "Pase lo que pase" consiguieron eso o hay cosas que traen y reformulan?

Farelli: Incluso si mirás la tapa del disco, son unas raíces. Obviamente siempre está esa sensación de querer sostenernos desde lo que llevamos dentro, de nuestros cimientos e influencias. Pero siempre en cada disco uno va descubriendo algo nuevo. Por ejemplo, en "Pase lo que pase" hay varias canciones que creo que traen esa energía como más renovadora que tiene que ver con esta forma de componer que junto con "Terry" buscamos. Tal vez salir de la composición clásica de arrancar desde la guitarra y arrancar desde más laboratorio con un sonido, un sample o un loop electrónico, un sintetizador. Creo que los dos nos esforzamos mucho en salir de lo habitual. Siempre siguen estando igual esos momentos de que lleguen las guitarras infernales y sostener un riff porque somos una banda de rock pesado.

Langer: Uno no le puede escapar a sus raíces, es de lo que estamos hechos y lo que en definitiva nos sale por los poros. Cuando ves cómo los distintos árboles y distintas plantas a veces tienen una forma o una flor, bueno, nosotros somos así. Siempre hay una búsqueda, siempre está la canción, pero muchas veces fue pensado a partir de decir "Che, nos falta esto o nos gustaría más esto", como muy a conciencia, o "Está bueno lo que está saliendo, si lo encaminamos vamos a lograr un poquito más en este concepto de disco".

Por ejemplo, cuando hubo que hacer "OBDC" fue una canción que por ahí fue pensada previamente para después hacerse. Hay otras que salen propias de la inspiración. Nos juntamos y uno está con la guitarra o el sintetizador y se deja fluir por esa emoción. Otras veces es con la cabeza puesta a tratar de verlo en el global y de ver si se genera. A veces te sentás y por más que vos pienses que va a salir algo, no te sale tan forzado, pero por eso también le dimos un tiempo al disco. El tiempo hace que maduren también los proyectos y sobre todo las etapas de composición.

Más allá de la larga trayectoria de cada uno de ustedes y que Arde la Sangre tiene una carrera meteórica, el proyecto es bastante nuevo. ¿Sienten que en este disco lograron consolidar más la identidad como grupo?

Farelli: Eso va sucediendo naturalmente porque nos vamos conociendo más y eso conlleva una dinámica y una comunicación, directa o indirecta, que hace que construyamos identidad de banda. Obviamente la voz de "Corva" te lleva siempre a los proyectos que él lideró cantando, y la forma de componer y tocar la guitarra de "Terry" también te remite a su legado [N. de R: ambos fueron miembros de Carajo]. Pero, a medida que nosotros vamos creciendo, el que se siente a descubrir esta banda va a encontrar cada vez más nuestra propia identidad.

Este disco puntualmente tiene más que ver con esto de estar escuchando una banda de rock pesado, que está como muy intervenida por la tecnología constantemente. No solo de los sintetizadores, sino de los efectos de la voz, sonidos de fondo, de todo. Justamente es la intención de que suene así como cibernético, futurista. Cuando yo escucho el disco se me vienen esas imágenes a la cabeza.

Langer: Creo que de a poquito vamos encontrando cada vez más eso. Nunca paramos esa búsqueda porque así somos los músicos e intentamos cada vez hacer mejores canciones, mejores discos, buscando lugares también que nos queden cómodos o que nos gusten a nosotros mismos. Creo que cada vez entendemos más qué es lo que nos gusta en definitiva o qué nos queda bien. Igual es algo de prueba, decir "Che, ¿y si vamos por acá?". Hacés y te sorprendés vos mismo del resultado que se va generando.

Por ejemplo, "Rompiendo silencios", que fue el EP que salió después del primer disco y ahora nos antecede a esto, creo que fue una linda carta de presentación para decir "Ok, por acá va la banda". Pero si escuchas "Pase lo que pase" hay de todo. En comparación con "La Cura" encontrás canciones más rockeras, menos rockeras, experiencias con un formato distinto... Hay de todo y eso es lo que nos interesa en definitiva haya también: una buena variedad.

Si bien el disco tiene una impronta robótica, también está visto desde lo apocalíptico. Por ejemplo, en "Espejo Roto" una estrofa dice: "En el medio de una jungla de cemento/Otra víctima perdida en celular/Cien mensajes esperando que respondan/Cien mensajes sin ninguna novedad". Hay como una dualidad ahí de recurrir a lo tecnológico para hacer música y la crítica a los modos en que la tecnología atraviesa a la sociedad.

Farelli: Es la cotidianidad que nos interpela un poquito a todos en el día a día, en estos nuevos vicios que tienen que ver con estar permanentemente conectado viendo lo que piensan los demás y lo que piensan los demás de uno, todo el mundo opinando de forma anónima. Nosotros también lo vivimos a veces cuando lanzamos una canción o nuevo: hay un montón de gente que nos apoya y un montón de gente que nos critica. Tratamos de reflejar un poco toda esa realidad que nos toca vivir hoy en día y transformarla en arte y en manifiesto de nuestra actualidad.

Langer: Por el otro lado, la tecnología nos gusta desde el lado en que es aplicada a la música en general. Igual nos gusta consumirla también, pero el tema es que a veces, como decía el "Tano", es fácil consumir y distraerte. Un poco está bien, pero a veces uno pasa toda una hora mirando algo. Todos somos un poco eso.

Ahora, la posibilidad de poder contar con herramientas musicales tecnológicas que antes eran inalcanzables, me parece que se celebra. También el hecho de que no solo nosotros, sino que cualquier persona con una computadora en su casa puede hacer música, puede tener montones de oportunidades digitales a su alcance y en otro momento no podía. Eso sí está bueno, después está la parte tecnológica aplicada a lo social.

Farelli: Es un poco más una autocrítica si se quiere. Inevitablemente caemos ahí en definitiva. No es una crítica para los demás, sino también para replantearnos y decir "Che, hagamos música porque si no nos chupa el celular y estamos viendo boludeces todo el día".

Retomando esa idea de las herramientas tecnológicas, ¿cómo viven ustedes esta realidad donde se puede crear música con inteligencia artificial, por ejemplo?

Farelli: Yo soy crítico de la tecnología y también soy amigo. Me parece que todo lo que es evolución tecnológica trae herramientas que se pueden usar de forma positiva o negativa. Nosotros tratamos de sacarle siempre lo positivo y de que cualquier herramienta tecnológica alimente la creatividad que tenemos. Siempre tratamos de que eso sea lo que aflore de nosotros: creatividad a través de cualquier herramienta tecnológica.

Langer: Como por ejemplo para muchas veces para referenciar cuestiones de arte. Antes para imaginarte, no sé, un elefante colgando de no sé qué tenías que imaginartelo mucho en la cabeza y hoy podés verlo plasmado; creo que en eso sí te sirve. Después está la parte que hay que hacerlo de verdad y tratar de buscar una vuelta, pero no es decir "Están estas herramientas, que lo hagan directamente ellas". Hay que tener ese cuidado nomás, pero las herramientas están ahí para usarlas y tratar de buscarle un buen objetivo.

Cuando anunciaron en redes sociales el track list de "Pase lo que pase", uno de los comentarios decía: "Volví a emocionarme como cuando tenía 16 y leía el nombre de los temas en el cíber". ¿Cómo se siente tener ese apoyo después de tantos años, en un proyecto relativamente nuevo?

Farelli: Para mí, lo mejor que podemos a hacer es no escuchar lo que dice la gente, hacer lo que nosotros sentimos de corazón y recibir todo el amor de los que quieren apoyar y la opinión de los que no les gusta también. Yo trato de no influenciarme mucho por las opiniones porque si fuese así uno termina componiendo para lo que te dicen, y me parece que lo importante es que nosotros hagamos lo que llevamos adentro, lo que nos vibra a nosotros y tratar de alimentar eso siempre.

Langer: Lo mismo. Obviamente está bueno ver eso de que por suerte se juntan generaciones, tenés al que vivió lo del cíber, al que esperaba a que salga el disco en formato físico para enterarse de las canciones y a las nuevas generaciones que están acostumbradas a escucharlo desde otro lugar. Igual creo es difícil hacer ese esfuerzo de no darle bola o tomar solo lo bueno. En general es mucho más la buena onda y la alegría de la gente.