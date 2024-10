Paul McCartney brilló y emocionó con su vigencia artística ante 70.000 personas en River

En una nueva demostración de vigencia artística, Paul McCartney hizo disfrutar a 70.000 personas repasando su obra en Buenos Aires en el marco de su gira “Got Back Tour”.

Minutos después de las 21:00 comenzó el concierto en el estadio de River Plate empuñando su emblemático bajo violín con “Can’t buy me love”. Luego de “Junior’s Farm”, llegó el saludo de McCartney en español: “Hola Argentina, estoy muy feliz de volver a verlos”.

McCartney tocó el bajo, guitarras eléctrica y acústica, piano, mandolina y ukelele en distintos tramos junto a Rusty Anderson (guitarras, coros), Brian Ray (guitarras, bajo, coros), Abe Laboriel Jr (batería y coros) y Wix Wickens (teclados, acordeón, percusión y coros), quienes están junto a Paul desde 2001. En algunos temas participó la sección de vientos de Hot City Horns.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo es la rutina de Paul McCartney en la previa de sus shows en Argentina

Entre los momentos especiales, se destacó “In Spite of All Danger", el primer tema grabado en Liverpool por The Quarrymen en 1958, que Paul integraba junto a George Harrison y John Lennon en una formación que precedió a The Beatles. Luego, le siguió la primera canción beatle grabada en los estudios de Abbey Road en Londres: “Love me do”.

También hubo lugar para los homenajes, como el dedicado a Jimmy Hendrix tocando “Foxy Lady” y en especial para sus compañeros beatle. A John Lennon le dedicó “Here Today” escrita tras su muerte y a George Harrison lo homenajeó a través de “Something”, con una introducción en ukelele regalado por el propio George.

Otro punto alto fue “Now and Then”, el último tema de The Beatles lanzado en 2023 a partir de un demo grabado por Lennon, que no pudo incluirse en Anthology durante los '90 y que la tecnología actual permitió recuperarlo para reinstrumentar.

“Drive My Car”, “Got to Get You Into My Life”, “Getting Better”, “I’ve Just Seen A Face”, “Blackbird”, “Ob-La-Di, Ob-La-Da”, “For the Benefit of Mr. Kite” y “Get Back” fueron otros puntos altos de emoción en el repaso de la discografía de los Fab Four, así como Let it Be” y “Hey Jude” que cantadas como himnos junto a todo el estadio.

De su etapa en Wings estuvieron “Letting Go”, “Let Me Roll It”, “Let ‘Em In”, “Nineteen Hundred and Eighty-Five” y “Jet”, así como “Live and Let Die”, donde vibró el estadio con estruendo y fuegos artificiales que iluminaron todo el estadio.

También hubo lugar para las baladas desde el piano, como “My Valentine” dedicada a su esposa Nancy Shevell que estaba presente en el estadio y Maybe I’m Amazed”.

Final con promesa

Para los bises, Paul volvió a calzar su bajo Hoffner para “I’ve Got a Feeling”, donde hizo un dúo con el audio de John Lennon de la película “Get Back”, gentileza del director Peter Jackson.

Le siguieron “Hi Hi Hi”, “Sgt. Peppers reprise” y “Helter Skelter”, rematando la noche con parte del medley del álbum beatle Abbey Road: “Golden Slumbers”, “Carry That Weight” y “The End”.

“Nos vemos en la próxima”, se despidió Paul tras más de dos horas y media de concierto, donde cantó todas las canciones de principio a fin.

Tras el segundo concierto Buenos Aires este domingo, "Sir Paul” se presentará en Chile y Brasil, retornando a la Argentina para tocar en Córdoba el 23 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes.

LM