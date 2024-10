Paul McCartney ya está en Argentina: conocé los "excéntricos" pedidos en el hotel donde se hospeda

Paul McCartney arribó a la Ciudad de Buenos Aires. Una vez más, el legendario Beatle puso como un punto clave a la Argentina en su gira, y la emoción entre sus fans no podría ser mayor. Este fin de semana, el cantante se presentará en Buenos Aires, el sábado 5 y el domingo 6 de octubre, en el Estadio de River Plate. Luego, llevará su música a Córdoba el 23 de octubre, en el Estadio Mario Kempes.

Más rico que el rey de Inglaterra: Paul McCartney tiene US$ 1.260M pero sigue trabajando a los 81 años

Después de su presentación en el Estadio Centenario de Montevideo, un show que la prensa uruguaya ha descrito como "histórico" y "mágico", McCartney viajó durante la noche hacia Buenos Aires. Llegó a la ciudad en la madrugada, logrando evitar a los paparazzi y se instaló junto a su comitiva en el Four Seasons. Hoy será un día de descanso para él y su banda, integrada por Rusty Anderson y Brian Ray en guitarras, Wix Wickens en teclados, Abe Laboriel Jr en batería y el trío Hot City Horns. Mientras tanto, el equipo de producción intensificará los preparativos en el Monumental, montando el imponente escenario y la escenografía.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Como es sabido, Paul McCartney es un defensor del vegetarianismo desde hace décadas, y esto se refleja en sus solicitudes de camarín. Viajó tanto a Montevideo como a Buenos Aires con su chef personal, encargado de preparar menús vegetarianos para él y su esposa Nancy Shevell, así como para el resto de su equipo. En su lista de pedidos se incluyen una variedad de frutas de estación, verduras (incluyendo exóticas como el repollo chino y el Cavolo Nero), además de 50 filetes de "pollo falso", 60 salchichas vegetarianas, hamburguesas veganas, tofu y arroz integral. En cuanto a las bebidas, Paul solicitó una selección de leches que abarca desde la de vaca hasta las opciones vegetales de avena, soja, arroz, almendra y coco.

Además, el legendario músico pidió bagels al estilo neoyorquino, barras de chocolate, alimentos orgánicos y una cuidada selección de bebidas que incluye agua mineral italiana, té japonés, cervezas de diferentes marcas, licores, vinos y tequilas.

Una de las actividades preferidas de McCartney cuando visita ciudades es salir a recorrer en bicicleta. En Uruguay, solicitó una camioneta con trailer para su bicicleta, por lo que es probable que repita esta actividad en Buenos Aires, tal como lo hizo en 2019, cuando salió a pedalear por la Costanera antes de su show en el Campo de Polo. Otro de sus pedidos habituales es un piano, que suele requerir que sea instalado en su habitación de hotel, permitiéndole tocar en su tiempo libre.

Detalles del show de Paul McCartney

El legendario músico presentará su "Got Back Tour" con actuaciones en Buenos Aires y Córdoba, bajo la producción de DF Entertainment y DG Experience.

“Hey, Argentina! Estoy muy emocionado de volver a verlos con mi tour “Got Back” este año. ¡Tenemos recuerdos increíbles de nuestros shows en Argentina y estamos muy ansiosos de crear muchos más!”, dijo Paul McCartney en un video promocional.



Considerado uno de los cantantes, compositores e intérpretes más exitosos de todos los tiempos, McCartney es responsable de algunos de los catálogos musicales más queridos del mundo. Canciones como 'Hey Jude', 'Live and Let Die', 'Band on the Run' y 'Let It Be' son solo algunas de las que conforman su repertorio.

Ver a Paul McCartney en vivo es el sueño de cualquier amante de la música, ofreciendo horas de los mejores momentos de los últimos 60 años de rock, con docenas de canciones de su carrera solista, su etapa con Wings y, por supuesto, su tiempo con los Beatles, la banda sonora de muchas vidas.

El "Got Back Tour" de Paul McCartney se lanzó en 2022 con 16 grandes shows en los Estados Unidos, culminando con un concierto en Glastonbury, considerado por el medio británico The Times como el mejor de la historia. Luego, McCartney añadió 18 shows más a la gira, recorriendo Australia, México y Brasil.

LT