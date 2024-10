Paul McCartney en Buenos Aires: horarios, teloneros y la sustentabilidad como pilar del show

Paul McCartney aterrizó en Argentina en la madrugada del miércoles, dando inicio a la cuenta regresiva para sus esperados conciertos en el Estadio de River Plate. El legendario Beatle se presentará en dos fechas, el sábado 5 y domingo 6 de octubre, y luego el 23 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Esta será la quinta vez que McCartney actúa en el país, y la producción se está enfocando en todos los detalles para que ambos shows sean una auténtica fiesta para sus fans.

Paul McCartney ya está en Argentina: conocé los "excéntricos" pedidos en el hotel donde se hospeda

Las puertas del Estadio Monumental abrirán a las 16 horas ambos días, y el show comenzará con la participación de artistas locales. El sábado, la apertura estará a cargo de Luz Gaggi, reconocida por su paso en La Voz Argentina en 2021, quien fusiona influencias del flamenco, hip hop y sonidos latinos. El domingo, el encargado será Mat Alba, un talentoso multiinstrumentista que ha brillado en escenarios nacionales e internacionales con su estilo que abarca géneros como pop, blues, samba y tango.

Antes de la esperada actuación de McCartney, el DJ Chris Holmes amenizará la previa a partir de las 20 horas, como es habitual en los conciertos del músico. A través de su set, Holmes promete una mezcla de clásicos de The Beatles, Wings y otros íconos de la música como Michael Jackson o Little Richard. El show de Paul McCartney comenzará puntualmente a las 21 horas y se espera que tenga una duración de casi tres horas, incluyendo más de 30 canciones. Para quienes no puedan asistir, el concierto del domingo será transmitido en vivo a través de Flow.

Paul McCartney, la sustentabilidad como pilar del show

La gira de McCartney está enfocada en promover la conciencia ambiental y la sostenibilidad. Entre las iniciativas que acompañan su tour están la reducción del uso de plástico, el reciclaje de aceite vegetal, la alimentación sostenible y la promoción del "lunes sin carne", incentivando a reducir el consumo de productos animales al menos una vez por semana.

En cuanto a los accesos, quienes tengan entradas para el campo delantero ingresarán por Puerta G y Puerta Maratón Nueva (Libertador y Quinteros), mientras que los de campo general lo harán por las puertas X-Y-Z (Campo Salles y Libertador). Las plateas San Martín y Belgrano, así como los palcos, tendrán asignadas diferentes entradas según su ubicación, con acceso a través de Figueroa Alcorta, Monroe y Udaondo.

La expectativa es enorme, y los fans de McCartney ya cuentan los días para disfrutar de una experiencia inolvidable en estos conciertos que prometen ser históricos.

