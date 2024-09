Brian May contó que sufrió un derrame cerebral que lo dejó “sin control” de un brazo

Brian May, legendario guitarrista de Queen y una de las figuras más influyentes en la historia del rock, preocupó a sus seguidores al compartir un mensaje en sus redes sociales donde reveló que había sufrido un derrame cerebral.

El músico inglés detalló que el incidente, ocurrido hace unos días, le dejó algunas secuelas, incluyendo la incapacidad temporal de mover su brazo.

"Espero que todos estén bien. Primero, quiero dar una buena noticia: puedo seguir tocando la guitarra después de lo que sucedió en los últimos días", escribió May. "Hubo un pequeño contratiempo de salud que ocurrió hace una semana, lo llamaron un derrame cerebral menor", explicó.

Las verdades científicas reveladas por Brian May

El guitarrista, de 77 años, confesó que el episodio lo asustó, especialmente por las secuelas en su brazo: "De repente, no podía controlarlo, lo que fue aterrador".

Afortunadamente, tras recibir atención médica, May está en proceso de recuperación y cumpliendo estrictamente con las indicaciones de los médicos. "No puedo conducir, no puedo volar, ni permitir que mi ritmo cardíaco aumente demasiado. Pero estoy bien", añadió.

Esta no es la primera vez que la salud de Brian May preocupa a sus fanáticos. En 2020, sufrió un ataque cardíaco debido a tres arterias bloqueadas, lo que lo llevó a decir en su momento: "Estuve muy cerca de la muerte".

Quién es Brian May

Brian May es un reconocido músico británico, famoso por ser el guitarrista principal de la legendaria banda de rock Queen. Nacido el 19 de julio de 1947 en Londres, May es considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. Además de su talento musical, es también astrofísico, habiendo obtenido un doctorado en física en 2007.

A lo largo de su carrera con Queen, coescribió muchos de los éxitos más grandes de la banda, como "We Will Rock You" y "The Show Must Go On". Brian May es conocido por su distintivo estilo de tocar la guitarra, y su emblemático instrumento, la Red Special, que él mismo construyó cuando era joven.