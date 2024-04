Iron Maiden anunció su regreso a la Argentina: ¡se presentarán en diciembre!

Después de la llegada a las redes del video de un soldador anunciado que algo grande pasaría en la Argentina, finalmente se confirmó de manera oficial una nueva visita de Iron Maiden a nuestro país, para cantar todos sus clásicos y con Malón como banda invitada. La cita será el 1° de diciembre de este año en el Estadio de Huracán Tomás Adolfo Ducó (Av. Amancio Alcorta 2544, CABA). Así terminó una espera de cinco años para los fans. El The Future Past World Tour 2024 depositará a Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Bruce Dickinson, Nicko McBrain y Janick Gers entre nosotros en un evento presentado por Move Concerts.

Después de agotar las entradas en tiempo récord en países como Colombia, Chile y Brasil, la icónica banda británica anuncia una nueva fecha en Latinoamérica de su exitosa gira que tiene una de las producciones teatrales más espectaculares de la carrera de la banda. En este tour presentan un compendio de canciones que van desde su más reciente álbum Senjutsu, pasando por el legendario Somewhere In Time de 1986, junto a los clásicos favoritos de los fans. Se trata de la 12da visita de Iron Maiden a Buenos Aires desde su Fear of the Dark Tour en 1992 y la primera a partir de ese recordado show en el estadio Vélez Sársfield en 2019 como parte de su Legacy of the Beast Tour.

"Estamos muy entusiasmados de llevar la The Future Past World Tour a la Argentina -comentó el bajista y fundador de la agrupación Steve Harris-. Siempre hemos tenido un vínculo muy especial con nuestros fanáticos argentinos y nos encanta tocar allí. En esta gira haremos nuevas canciones de Senjutsu y Somewhere In Time, muchas de las cuales nuestros fans en América del Sur no han tenido la oportunidad de escuchar antes en vivo, así que será una gran experiencia. ¡Nos vemos en diciembre!"

Así mismo, Rod Smallwood (manager histórico de la agrupación), agregó: "Esta es una de las giras más emocionantes y desafiantes que hemos hecho, y presentará, además de material nuevo, canciones que no se tocaban desde hace muchos años junto con las favoritas de los fans. La energía ha sido estupenda y apenas podemos esperar para llevar este espectáculo innovador a nuestros increíbles fanáticos en Buenos Aires".

Con esta gira, Iron Maiden está visitando Europa, Canadá y los Estados Unidos, recibiendo siempre las mejores críticas por parte de la prensa en general, destacando particularmente su mítica presentación en el PowerTrip Festival de California. Con más de 100 millones de discos vendidos, más de 2.000 presentaciones en vivo en 63 países y decenas de millones de fanáticos, la banda ha alcanzado el estatus mundial como una de las agrupaciones de rock más influyentes y veneradas de todos los tiempos. Encontrá acá más info sobre las entradas.