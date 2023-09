Quién es Farruko, el cantante latino que hizo bailar a Mick Jagger

Cuando una canción se convierte en un éxito, las leyendas del rock más importantes son conscientes de ello. Esto quedó patente en el caso de Mick Jagger, quien fue visto disfrutando y bailando al ritmo de "Pepas", una de las canciones más populares de Farruko, una auténtica leyenda del reggaetón. No cabe duda de que el 11 de noviembre, en el Estadio Luna Park de Argentina, será una fecha histórica cuando este ícono puertorriqueño, con 32 años, regrese al país para dejar una marca imborrable en la historia del reggaetón.

El fin de semana, Mick Jagger, el célebre líder de The Rolling Stones, fue filmado mientras bailaba en una discoteca junto a su esposa, Melanie Hamrick, y el video se volvió viral. Es que las imágenes capturan el entusiasmo del cantante británico de 80 años mientras suena "Pepas", el éxito de Farruko.

Aunque no sabe la letra, se puede ver cómo el artista sonríe y baila el estribillo de la canción, que llegó a ser la más escuchada de Spotify en el mundo durante varias semanas de 2021. "Si yo fuera Mick Jagger viviría como él", escribió un usuario de Twitter que compartió el video.

Mick Jagger junto a los The Rolling Stones, están a punto de lanzar su primer álbum de canciones originales desde 2005. Este nuevo trabajo, titulado "Hackney Diamonds", verá la luz el 20 de octubre. El primer sencillo del álbum, llamado "Angry", ya fue lanzado y ya acumuló impresionantes 16 millones de visitas en YouTube.

Quién es Farruko, el reguetonero que hizo bailar a Mick Jagger

Farruko, originario de Puerto Rico, es un cantante y rapero reconocido en los géneros del reggaetón y el pop latino. Su carrera despegó con el lanzamiento de su álbum debut, "El Talento del Bloque", que fue nominado al Grammy Latino en 2010. Desde entonces, ha lanzado más de 160 sencillos en solitario y en colaboración con destacados artistas.

Sus videos musicales acumulan cientos de millones de visitas en línea. Con su distintiva voz de barítono, Farruko demuestra su versatilidad al interpretar una variedad de géneros musicales, incluyendo reggaetón, merengue, bachata, pop y música latina. Comenzó su carrera a una edad temprana, publicando sus canciones bajo su nombre artístico en MySpace cuando tenía solo 16 años. Su primer sencillo le valió una gran cantidad de seguidores en las redes sociales, lo que atrajo la atención de la industria musical y de la radio en Puerto Rico, que reconocieron su talento vocal y lo utilizaron en colaboraciones con otros artistas.

El álbum debut de Farruko, "El Talento del Bloque", se lanzó cuando tenía 18 años y contó con la mayoría de las canciones escritas por él mismo. Este álbum se convirtió en un éxito casi inmediato y fue seguido por una serie de sencillos exitosos. En 2012, lanzó su segundo álbum, "TMPR: The Most Power Rookie", que incluyó el éxito "Feel the Rhythm" ("Siente el Ritmo") junto con otros sencillos destacados. Este álbum demostró que Farruko se sentía cómodo explorando diferentes géneros musicales, desde el reggaetón hasta la música electrónica y el pop, y le valió una nominación al Grammy Latino.

Farruko continuó su ascenso en la industria musical, realizando giras por América Latina y Estados Unidos y construyendo una base de fanáticos sólida en países como Venezuela y Colombia. Desde 2014 hasta 2021, lanzó o colaboró en más de 50 sencillos, muchos de los cuales alcanzaron los primeros puestos en las listas de éxitos. Su constante evolución y éxito en la música lo han convertido en una figura destacada en la escena del reggaetón y el pop latino.

