Aunque Mick Jagger, el legendario líder de los Rolling Stones, alguna vez cantó "qué fastidio es envejecer", el veterano ícono del rock británico celebrará su 80 cumpleaños sin mostrar signos de desaceleración.

Fiel a su estilo, famoso por sus desenfrenados bailes y saltos en los escenarios de todo el mundo, se espera que Mick celebre su octava década de vida con una gran fiesta al suroeste de Londres, según informa la prensa británica. Rebelde, sex symbol, audaz y provocador, Jagger fue el centro de atención durante décadas debido a sus excesos y romances.

A pesar de enfrentar una operación de corazón en 2019, sigue enérgico, deleitando a multitudes en estadios con sus contagiosos movimientos. Su dedicación al yoga, kick-boxing, y ciclismo, combinado con una dieta a base de zumos de hierbas, frutas y vitaminas, ha mantenido su figura esbelta y su forma física.

Una chef de TikTok abrirá un restaurante en Los Ángeles después del éxito virtual

Recientemente, los Rolling Stones llevaron a cabo una gira por Europa llamada "Sixty" para celebrar su 60 aniversario, siendo la primera sin el batería Charlie Watts, quien falleció en 2021.

Los miembros restantes de la banda planean lanzar un nuevo álbum en homenaje a Watts este año, marcando su primer disco de material original desde "A Bigger Bang" en 2005. Según los informes, contará con la colaboración de Paul McCartney y del exbajista Bill Wyman, quien abandonó la banda hace más de tres décadas a sus 86 años.

Oppenheimer, el 'padre' de la bomba atómica: una eminencia con "las manos manchadas de sangre"

Con himnos como "Jumpin' Jack Flash", "Gimme Shelter", "Sympathy for the Devil" y "Not Fade Away", los Rolling Stones dejaron una huella indeleble en la explosión cultural y social de los años 1960 en el Reino Unido. Eran ídolos admirados, perseguidos por las chicas y estrechamente vigilados por la policía. Para Jagger, esa vida estaba a "2000 Light Years from Home", como cantó en una de sus canciones.

Michael Philip Jagger nació el 26 de julio de 1943 en Dartford, al sur de Londres, en una familia de clase media. Si bien sus padres eran una peluquera y un profesor de educación física, la música no parecía ser su destino predestinado.

En 1961, ingresó en la prestigiosa London School of Economics (LSE), pero pronto se aburrió de los cursos de finanzas y se enfocó en su verdadera pasión: el blues.

Comenzó a tocar con su amigo de toda la vida, Keith Richards, en 1960, y junto con Brian Jones e Ian Steward formaron The Rollin' Stones en 1962, que más tarde se convertiría en The Rolling Stones en 1963 con la incorporación de Wyman y Watts.

En 1965, la banda lanzó "(I Can't Get No) Satisfaction", un éxito rotundo que los catapultó a la fama.

El príncipe Harry y Meghan pidieron volar en el "Air Force One" pero Biden les dijo que no

Lograron un éxito comparable al de los Beatles, pero a pesar de ello, se encontraron inesperadamente como rivales debido a sus estilos diametralmente opuestos. Una hábil campaña de marketing enfrentó la imagen de los "chicos malos" de los Stones con la de los "chicos buenos" de los cuatro de Liverpool.

La banda se hizo famosa tanto por sus enérgicas actuaciones en el escenario como por sus polémicas fuera de él, con consumo de drogas y una vida sexual desenfrenada. En 1967, Jagger y Richards fueron condenados por delitos relacionados con las drogas, y en 1969, Brian Jones pagó el precio más alto, ahogándose en su piscina.

La historia de los Rolling Stones está repleta de momentos impactantes y de una música que ha dejado una profunda huella en la cultura popular.

En 1995, Jagger reconoció: "No comprendí lo suficiente su adicción a las drogas. En aquel entonces, sustancias como el LSD eran novedosas y desconocíamos los daños. La gente creía que la cocaína era inofensiva".

Amenazas, espionaje, hackeo y acoso: el rey Juan Carlos y su examante vuelven a enfrentarse en los tribunales

En 2003, la reina Isabel II decidió no otorgar personalmente el título nobiliario a Jagger "por sus servicios a la música", delegando esta tarea en su hijo Carlos, quien lo nombró "Sir Mick".

Sin embargo, desde hace tiempo, el millonario Jagger (con una fortuna estimada en 310 millones de libras o 395 millones de dólares según el Sunday Times en 2021) ha dejado atrás la imagen de "chico malo" que tenía en sus inicios. En la actualidad, es común verlo en el estadio de Lord's, disfrutando de los partidos del equipo inglés de críquet.

En 2016, recibió la noticia de que se había convertido en padre por octava vez. Su pareja desde 2014, la bailarina estadounidense Melanie Hamrick, dio a luz a un niño. Además, Jagger tiene otros siete hijos de relaciones anteriores. Su vida personal ha cambiado considerablemente a lo largo de los años, alejándose de la fama de "chico malo" para concentrarse en su música y su familia.

JCCL / ds