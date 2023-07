La batalla judicial entre el rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, y su examante, la danesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, volvió a los tribunales británicos. Denunciando amenazas, intrusiones, seguimiento, hackeo y difamación, la empresaria de 58 años -divorciada de un príncipe alemán y también conocida por su apellido de soltera Larsen- presentó en 2020 una demanda civil en Londres, donde residía, y le reclama al exmonarca unos 165 millones de dólares por daños psicológicos.

Adam Wolanski, nuevo abogado del rey -quien cambió dos veces de gabinete jurídico en este caso-, anticipó que impugnará el caso ante la jueza londinense Rowena Collins Rice el caso por considerar que "no tiene ninguna oportunidad de progresar", que los tribunales ingleses no son competentes para juzgar actos denunciados en lugares como Mónaco y Suiza y que Corinna Larsen modificó su demanda cometiendo errores de forma.

Juan Carlos niega "enfáticamente" las acusaciones, pero sus abogados llevan dos años intentado impedir que se juzgue el fondo de la causa.

Corinna asegura que el exrey de España, con quien mantuvo una relación extramatrimonial entre 2004 y 2009, la hostigó desde 2012 buscando recuperar los "regalos" que recibió durante ese tiempo, que incluyen 65 millones de euros (73 millones de dólares). Juan Carlos, de 85 años, niega "enfáticamente" las acusaciones, según reiteró Wolanski, pero sus sucesivos abogados llevan dos años intentado impedir que la causa se juzgue.

Los abogados del rey alegan que los sucesos de los que se lo acusa habrían ocurrido cuando era jefe de Estado de España y miembro de la Casa Real, no podía ser juzgado en Inglaterra, lo que tres jueces de un Tribunal de Apelación británico terminaron concediendo el pasado diciembre, aunque únicamente contemplando los hechos ocurridos presuntamente hasta su abdicación en junio de 2014. Los abogados de Corinna Larsen aseguran, sin embargo, que el presunto acoso fue más importante a partir de esa fecha cuando, privado de su cargo, el rey Juan Carlos intentó por todos los medios recuperar el dinero.

Corinna se dice víctima de “una campaña de acoso”

La acción legal de Corinna contra Juan Carlos es el último capítulo de una vida de escándalos y se basa en su afirmación de que él la intimidó y amenazó con la esperanza de persuadirla para que le devolviera el “regalo” de 60 millones de euros. La aristócrata busca resarcimiento por daños y perjuicios y una orden judicial, alegando que el rey le causó un "gran dolor mental" con "una campaña continua de acoso".

Larsen asegura que Juan Carlos intentó reanudar su relación y, cuando ella lo rechazó, el rey emprendió un "patrón de conducta equivalente al acoso". "Exigió la devolución de los regalos", fue "amenazante" y "llevó a cabo u organizó una serie de actos de vigilancia encubierta y abierta", según la demanda, que denuncia la participación de miembros de los servicios secretos españoles, incluido su entonces director, el general Félix Sanz Roldán.

En la audiencia de este 18 de julio Wolanski se apoyó en este hecho para asegurar que desde 2012 Larsen atribuyó "la campaña de hostigamiento" a Sanz Roldán y a "facciones de la Casa Real", no a Juan Carlos. Aseguró asimismo que Sanz Roldán envió cartas al propio rey Felipe VI, y a su esposa, la reina Letizia, amenazando con difundir informaciones dañinas para la monarquía.

Entre otros ataques, la empresaria denunció "entradas ilegales y daños criminales, como la perforación de un agujero en la ventana de su dormitorio mientras dormía", el 21 de junio de 2017, y disparos a las cámaras de seguridad de su entrada, el 14 de abril de 2020. Todo esto lo detalló Larsen en el polémico podcast "Corinna y el rey", publicado el año pasado.

Proclamado rey en 1975 a la muerte del dictador Francisco Franco, que lo designó como su sucesor en la jefatura del Estado, Juan Carlos de Borbón fue respetado durante décadas por liderar el retorno de la democracia a España después de décadas de autoritarismo. Pero en su vida también hubo sombras, como la muerte a tiros de su hermano menor, la sucesión de relaciones extramatrimoniales y las acusaciones de irregularidades financieras.

Fue necesario el surgimiento de un viaje de caza de elefantes con Corinna, en abril de 2012, para que un público español previamente reacio y “juancarlista” se volviera contra su rey. En medio de una salud cada vez más precaria, la abdicación y el exilio autoimpuesto llegaron dos años después, cuando el rey dejó que su hijo, Felipe IV, tomara la corona. Fue por esos años cuando, según Corinna, los servicios secretos que trabajaban para el rey irrumpieron en su vivienda del Reino Unido como parte de una campaña de ocho años para intimidarla.

El rey de las 2.000 amantes

Durante casi tres décadas, el popular rey pudo mantener los detalles más sórdidos de su vida privada fuera del centro de atención. Sobre el tema de sus amantes, el autor español Amadeo Martínez Inglés afirmó que el rey mantuvo relaciones con 62 mujeres en solo un período de seis meses y supuestamente tuvo más de 2.000 parejas femeninas entre 1976 y 1994. Una supuesta amante, la actriz de 18 años Sandra Mozarowsky, murió en circunstancias misteriosas en 1977 después de caerse de un balcón.

Según biógrafos, el rey supuestamente se pagó dinero público por valor de 3 millones de euros a la candidata española a Miss Mundo de 1971, Bárbara Rey, para que no revelara el romance que mantuvieron. Otra enamorada, la fotógrafa española Queca Campillo, contó que, al no tener dónde encontrarse para sus encuentros amorosos, entraba al palacio de La Zarzuela por la puerta trasera y se reunían “en una furgoneta”.

Una multiplicación de escándalos a partir de 2012, incluida la relación con Larsen, conocida a raíz de un viaje a Botsuana para cazar elefantes, derrumbaron la imagen del popular rey.

Juan Carlos se casó con Sofía de Grecia en 1962 pero se cree que la pareja no convivía desde finales de la década de 1970. Según Amadeo Martínez Inglés, Sofía “lo pilló con alguna camarera” y al final de la luna de miel “su matrimonio ya había fracasado”. “Incluso se corrió la voz de que se querían separar, pero Franco dijo que no solo no se separaban sino que quería un heredero pero ya. En esta época el rey bajó un poco el ritmo de las salidas nocturnas, pero seguía haciéndolas”.

El rey "le contaba todo a todo el mundo”, dijo el historiador. “Disfrutaba contando las amantes que tenía. Por eso pueden salir estas cosas ahora porque si hubiera sido un mudo no se conocerían”. El rey Juan Carlos “humilló” a Sofía “miles y miles de veces” pero la reina “siempre ha aguantado estoicamente porque ella quería a toda costa que su hijo fuera rey”, dijo Martínez. “Hay algunos que han asegurado que la reina le pilló por sorpresa pero no fue así. Ella tenía sus informantes en Palacio. La Zarzuela siempre ha sido un nido de espías. Ella sabía que este hombre se escapaba todas las noches”.

Corinna Larsen, la perdición del rey

Pero fue la relación de cinco años con la glamorosa aristócrata germano-danesa Corinna, junto con su amor por la caza mayor, lo que finalmente lo llevaría al rey Juan Carlos a la ruina. Se conocieron en 2004 e iniciaron una intensa relación secreta hasta 2009: en una entrevista, Corinna dijo que el rey le demostró su aparente amor al darle un anillo que tuvo cuidado de no usar en público y de llamarla su “esposa”.

En 2012, Corinna y Juan Carlos se embarcaron en un viaje de caza de elefantes a Botswana, que se mantuvo en secreto para el gobierno y en el que el rey se cayó y se fracturó la cadera. La mujer tuvo que ceder el uso de su avión privado para que el monarca herido pudiera volar en secreto de regreso a España y ser operado, evitando así el uso de un avión oficial. La noticia de la operación trascendió y la aparición de una foto de Juan Carlos posando con un elefante muerto escandalizó a España.

Los españoles se manifestaron furiosos porque el rey se había embarcado en una lujosa excursión con un costo estimado de 40.000 euros justo cuando el país atravesaba una terrible recesión y el desempleo juvenil alcanzaba el 50 por ciento. Juan Carlos emitió una humillante disculpa pública por su viaje a Botswana, renunció a su yate de 24 millones de euros y aceptó una reducción salarial.

Pero eso no detuvo el colapso del acuerdo de décadas con los medios españoles para ignorar su lasciva vida privada, surgiendo escandalosas revelaciones que arruinaron definitivamente la reputación de Juan Carlos. Solo dos años después, en medio de crecientes problemas de salud, el rey abdicó al trono tras 39 años de reinado.

En agosto de 2020, cuando los escándalos judiciales aumentaban, se exilió voluntariamente en Abu Dhabi, según dijo, “para no molestar a la Corona”. Desde entonces, el rey fue investigado (en causas ya archivadas por la fiscalía española) sobre el opaco origen de su fortuna y sobre sus bienes, después de tres años indagando sobre su patrimonio, incluidos unos 100 millones de dólares transferidos por Arabia Saudita a la Fundación Lucum vinculada al exrey. Felipe VI se esforzó por distanciarse de su padre: en 2020 renunció a su herencia personal y le retiró su asignación anual de casi 200.000 euros.