Mick Jagger: "Mis hijos no necesitan quinientos millones de dólares para vivir bien".

Los Rolling Stones son sinónimo de vigencia, rock and roll y también, del lado menos glamoroso pero importante, un activo financiero generado por las regalías de sus producciones. En una reciente entrevista con The Wall Street Journal, Mick Jagger, líder del grupo, habló sobre un posible destino que avizora respecto de ese activo millonario de los Rolling Stones.

Los Rolling Stones no son dueños de todo su catálogo musical.

Mick Jagger dijo que su intención es donar a organizaciones benéficas lo que le corresponde en concepto de regalías por el catálogo de los Rolling Stones desde 1971 en adelante. “Mis hijos no necesitan quinientos millones de dólares para poder vivir bien” dijo a The Wall Street Journal. “Tal vez , con esa donación sirve para hacer algo bueno por el mundo”.

"No hubiéramos grabado este disco si no nos hubiera gustado", dice Jagger.

Ocho son los hijos que tiene –hasta la fecha– Mick Jagger, con edades que van de los 52 años a los 6 años. Karis es el mayor y es hijo de Jagger y la actriz Marsha Hunt. Le sigue Jade Jagger, que era la más famosa hasta que algunos de sus hermanos menores se dedicaron a la actuación, la música y la moda. Jade tiene 51 y su madre es la también famosa Bianca Jagger. Luego vienen los hijos que Mick Jagger tuvo con Jerry Hall: Elizabeth, de 39 años; James, de 38; Georgia May, de 31; y Gabriel, de 25. En 1999, nació Lucas, de hoy 24 años, fruto de una relación paralela que Jagger mantuvo con la modelo brasileña Luciana Giménez Morad. Y en 2016 llegó Deveraux, cuya madre es la coreógrafa y ex bailarina Melanie Hamrick.

Mick Jagger y su pareja Melanie Hamrick, madre de su hijo Deveraux, de hoy seis años.

¿Por qué dice Mick Jagger que las regalías que le corresponden son las generadas a partir de 1971? Porque, según explicó, a los Rolling Stones la pasa lo mismo que a Taylor Swift respecto al copyright de sus canciones. Jagger explicó que hasta la fecha, los Rolling Stones no son dueños de los derechos de autor de algunos de sus mayores éxitos. Es decir, tampoco cobran las regalías desde hace más de cincuenta años. “En nuestros comienzos, no había ni el apoyo ni la gente idónea para asesorarte sobre esas cuestiones como sí lo hay ahora", explicó Jagger. “Igual todavía pasa. ¡Ahí tenemos lo que le pasó a Taylor Swift! No conozco mucho los detalles del caso, pero ella obviamente no estaba contenta con ese asunto.”

Los Rolling Stones lanzaron Sweet sounds of heaven.

Para los Rolling Stones…la eternidad

Los Rolling Stones lanzan en octubre un nuevo disco que, dijo Jagger a The Wall Street Journal, “no habríamos grabado si no nos hubiera gustado mucho”. Pero fue de eso, habiendo cumplido 80 años en julio de este año, Jagger esta atento a las modificaciones que la tecnología provoca en la industria musical en su conjunto.”Ahora existe la posibilidad del 'negocio póstumo'; incluso una gira póstuma”, dijo Jagger. “Esto quedó demostrado con los que Abba”. El cantante se refieres a Voyage, el show con hologramas que produjo Abba que se disolvió en 1982 y que desde entonces, es de las que se ubican en el podio de las que generan millonarias regalías anuales, y lograron diversificar la marca en, por ejemplo, películas y comedias musicales. Si los Rolling Stones se suman a esta tendencia, la eternidad es una posibilidad más allá de Spotify.

(*) Informe Pierre Froidevaux