Keith Richards asegura que la artritis cambió su forma de tocar la guitarra

El legendario guitarrista de los Rolling Stones está librando una batalla contra la artritis, lo que tuvo un impacto en su técnica al tocar.

"Curiosamente, no tengo ninguna duda de que sí, pero no tengo ningún dolor: es una especie de versión benigna", dijo al programa Today de BBC Radio 4. “Creo que si he bajado un poco el ritmo probablemente se deba más a la edad".

Y agregó: "Y también me pareció interesante, cuando pienso: 'Ya no puedo hacer eso', la guitarra me muestra que hay otra manera de hacerlo. Algún dedo irá a un espacio diferente y aquí se acaba de abrir una puerta completamente nueva".

Con 79 años de edad, Richards compartió sus palabras en el momento en que la banda lanzaba "Hackney Diamonds", su primer álbum de estudio en 18 años. Según él, la decisión de volver al estudio surgió cuando Mick Jagger propuso la idea al finalizar la gira del 60 aniversario de la banda el año pasado.

"Y por primera vez me dio en el lugar correcto", dice Richards. "Porque siempre quise grabar a la banda tan pronto como fuera posible después de que salieran de la carretera, porque entonces la banda se lubrica".

Los títulos de temas como Angry y Live by the Sword sugieren que es un álbum antagonista, y el título del álbum es la jerga londinense para referirse a las cuentas de vidrio roto en la calle después de un robo. "Mick escribe la letra", dijo Richards.

“Pero tiene algo de angustia y dije: 'Bueno, usémoslo porque el cantante tiene que querer cantar el material'. Mick, si se le da una canción que realmente no le interesa, puede hacerla realmente mala. Y esa es quizás una de las razones por las que nos tomó 18 años, porque las oleadas de entusiasmo de Mick van y vienen”.

El nuevo lanzamiento de Rolling Stones

Intentaron mantener el álbum lo más “simple posible”, dijo. "Y de hecho cortamos este disco para que fuera un disco de vinilo, con una cubierta y una cosa de plástico que se saca y se coloca en el tocadiscos".

Respecto al vinilo, dijo: “Es, con diferencia, el mejor sonido si realmente quieres escuchar un disco. Quiero decir, lo digital es la ciudad de los juguetes. Usas sintetizadores. Ahora tenemos IA, que es aún más superficial y artificial”.

Los artistas invitados en el álbum incluyen a Lady Gaga y Stevie Wonder. “Que es lo que sólo pasa cuando grabas en Los Ángeles, ja, ja: ¡adivina quién pasó por aquí!”

"Lady Gaga es una obra", añadió Richards. "Me encanta trabajar con ella porque tiene una gran actitud hacia las cosas y una gran voz, y siempre quise verla jugar contra Mick".

Cuando se le preguntó si los Rolling Stones algún día dejarían de hacer giras, Richards se rió. “Mi respuesta es que no soy Nostradamus. Por supuesto que esto terminará en algún momento, pero todos están en buena forma. No hay ninguna prisa especial. Nos estamos divirtiendo mucho haciendo esto. Y esto es lo que hacemos”.

JCCL