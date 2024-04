De Bill Gate a Ashton Kutcher y Mila Kunis: qué famosos dejarán sin herencia a sus hijos

La discusión sobre los "nepo babies", niños que alcanzaron la fama gracias a sus padres y, por ende, a las grandes fortunas, fue objeto de análisis mediático en todo el mundo. Personalidades como Hailey Bieber, Dakota Johnson o Bella y Gigi Hadid fueron objeto de críticas simplemente por ser hijos de famosos. Sus padres, ya sean celebridades famosas o exitosos empresarios, acumularon una fortuna gracias a su trabajo. Sin embargo, decidieron no legar ese dinero a sus hijos, optando, en cambio, por destinarlo a fundaciones u organizaciones benéficas. Consideran que la mejor lección que pueden dejar a sus descendientes es la importancia del esfuerzo propio y ganarse el dinero por sí mismos, en lugar de recibir una herencia millonaria.

Murió Beckenbauer: una fortuna de más de 75 millones de euros por sus contratos deportivos y comerciales

Hace algún tiempo, Sting, el ex cantante de The Police, reafirmó su decisión de no dejarle dinero a sus hijos de su fortuna de 300 millones de dólares. En una entrevista con el medio inglés The Sunday Times, declaró: "Ellos tienen que trabajar. Todos mis hijos lo saben y raramente me piden cosas". Sting también mencionó que él y su esposa, la actriz y directora Trudie Styler, tienen muchos compromisos y utilizan su dinero en diversas causas, lo que significa que no quedaría mucho para el resto de la familia.

Sting, el ex cantante de The Police,

“No les hacés ningún favor heredando grandes cantidades de riqueza. Mi fortuna está dedicada a ayudar a los más pobres”, sostuvo, en múltiples ocasiones, Bill Gates su decisión de no dejar herencia a sus hijos. De manera similar, Elton John y George Lucas afirmaron que sus fortunas no serán legadas a sus descendientes. Esta tendencia está siendo adoptada por un número creciente de celebridades.

Por su parte, Daniel Craig reveló su preferencia por donar sus 135 millones de dólares en lugar de legarlos a sus hijas. "Creo que dejar herencias es algo de muy mal gusto", expresó el actor británico en una entrevista. Ni su hija de 30 años, ni la pequeña de 3 años fruto de su matrimonio con la también actriz Rachel Weisz, heredarán su millonaria fortuna. Según el actor, el concepto de herencia está pasado de moda y es de poco gusto. En una entrevista con Candis Magazine, afirmó: "No tengo intención de dejar grandes sumas a la próxima generación. Mi filosofía es deshacerme de ella o regalarla antes de partir".

Daniel Craig

En ese mismo hilo, hace un par de años atrás, Mark Zuckerberg dejó escrita una carta y publicada en Facebook en donde decía que sus hijas no recibirán su fortuna. El reconocido fundador y CEO de Facebook se encuentra entre los hombres más ricos y poderosos del mundo. Aunque se dedica a sus negocios con fervor, es muy reservado en cuanto a su vida familiar en las redes sociales. Desde el nacimiento de su primogénita, Máxima, fruto de su unión con la ingeniera Priscilla Chan, Zuckerberg y su esposa anunciaron su decisión de no dejar su vasta fortuna ni a ella ni a ninguno de sus futuros hijos.

Mark Zuckerberg supera a Elon Musk en riqueza por primera vez desde 2020

Esta postura se mantuvo firme con el nacimiento de su segunda hija, August. Ambos confirmaron que donarían el 99 por ciento de sus acciones, valuadas en 45 mil millones de dólares, a su fundación, Chan Zuckerberg Initiative, que se dedica a promover la igualdad entre los niños en todo el mundo.

Mark Zuckerberg

En 2012, el director de cine George Lucas vendió su productora Lucasfilm, que poseía los derechos de sus exitosas sagas de Star Wars e Indiana Jones, convirtiéndose en una de las personas más adineradas del mundo. Ahora, con una fortuna de más de 5 mil millones de dólares, sigue involucrado en numerosos proyectos y tiene cuatro hijos: Amanda, de 40 años, quien es artista marcial, Katie, de 33 años, actriz, Jett, de 29 años, actor, y Everest Hobson, de 8 años. Sin embargo, ninguno de sus hijos heredará su fortuna. Lucas decidió destinar la mayor parte de su dinero a una fundación que promueve la igualdad de oportunidades y la educación para los niños.

George Lucas

Empresarios y celebridades busca una mentalidad sin herencia

A su vez, Ashton Kutcher compartió en el podcast de Dax Shepard que junto con su esposa, la actriz Mila Kunis, llegaron a la conclusión de que la mejor manera para que sus hijos aprendan a valerse por sí mismos es ganándose la vida sin depender del dinero de sus padres. "Vamos a donar el dinero a la beneficencia", explicó el actor. "Mis hijos viven una vida privilegiada, y ni siquiera son conscientes de ello. Nunca lo sabrán, porque es el único tipo de vida que conocen. (...) Si mis hijos quieren empezar un negocio y tienen un buen plan, invertiré en ello, pero no tendrán herencia", reveló Kutcher. "Así estarán motivados para tener lo que tenían o alguna versión de lo que tenían", agregó.

Elton John subasta todos los objetos que coleccionó en su casa de Atlanta

Los bienes de los conocidos actores no serán para sus hijos, sino que serán donados a causas benéficas. Tanto Kunis como Kutcher discutieron este tema en varias ocasiones en relación con sus hijos. Incluso en las fiestas, fueron firmes al pedir a los abuelos que no exageren con los regalos.

Ashton Kutcher y Mila Kunis

El famoso cantante Elton John es una de las personalidades más reconocidas a nivel mundial, y de acuerdo con los expertos, su exitosa carrera musical podría valer más de 500 millones de dólares. Sin embargo, tanto él como su esposo David Furnish sostienen que es importante que sus hijos gemelos, Elijah y Zachary, aprendan el valor del trabajo y ganarse la vida por sí mismos.

"Mis hijos están llevando una vida increíble, no son niños comunes", explicó el cantante al diario The Mirror. "No pretendo que lo sean, pero es crucial que tengan cierta normalidad, respeto por el dinero y el trabajo". Siguiendo el ejemplo del magnate estadounidense Warren Buffet, planea dejar suficiente dinero para que los gemelos tengan una vivienda, un automóvil y los recursos necesarios para sus gastos diarios, pero nada más. "Cualquier cosa más allá de lo básico tendrán que trabajar para obtenerla".

Elton John

Bill Gates busca que su fortuna sea para ayudar a los más pobres

A pesar de pasar por uno de los divorcios más costosos de la historia, Melinda y Bill Gates continúan compartiendo la misma visión sobre el destino de su riqueza. Al parecer, Gates no tiene la intención de legar su inmensa fortuna a ninguno de sus tres hijos, Rory, Jennifer y Phoebe; en su lugar, planea destinarla a causas benéficas. Según sus palabras en la plataforma Reddit, "solo" dejará 10 millones de dólares a cada uno de sus hijos.

"Dejarles a mis hijos una gran cantidad de dinero no es hacerles ningún favor", expresó el magnate tecnológico, confirmando que tampoco tiene intenciones de que alguno de ellos tome las riendas de Microsoft. "Mucha gente puede no estar de acuerdo, pero Melinda y yo estamos convencidos de esta decisión".

Bill Gates

El segundo hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, afirmó en varias ocasiones que sus hijos tuvieron "una excelente educación" y "recursos económicos", por lo que no ven necesario que "sean pobres", ya que cuentan con "las herramientas para sobresalir". "Mi fortuna está destinada a ayudar a los más necesitados", dijo en una entrevista con Holly Willoughby.

JCCL