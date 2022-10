Casi medio siglo después de haber sido víctima de abusos sexuales en el orfanato donde vivía, un británico está decidido a hablar aunque ello signifique apuntar directamente a la familia real británica y al mismo entorno del rey Carlos III.

Se trata de Arthur Smyth, quien renunció a su derecho al anonimato para afirmar que el amado tío y mentor del rey, el conde Louis Mountbatten, abusó de él dos veces en 1977 en el infame hogar infantil Kincora, en el este de Belfast (Irlanda del Norte).

Lord Mountbatten fue asesinado en 1979 cuando el IRA hizo estallar su barco de pesca cuando zarpaba con miembros de su familia frente a la costa de Mullaghmore (Irlanda del Norte).

El asesinato del conde devastó a la familia real, especialmente al entonces príncipe Carlos, quien lo consideraba una "figura paterna".

La reina Camilla podría quedarse sin corona por culpa de su diamante "maldito"

Lord Mountbatten, tío de la reina Isabel II y el príncipe Felipe, fue asesinado dos años después cuando el IRA colocó una bomba en su yate, y su historia se hizo recientemente más conocida gracias a la serie "The Crown".

El último virrey de la India fue un hombre que vivió en el centro de la familia real durante toda su vida y que ejerció una influencia atronadora tanto sobre los reyes Eduardo VIII y Jorge VI como en Isabel II y finalmente en su sobrino más cercano, el rey Carlos, que ascendió al trono en septiembre.

"Operación Menai Bridge": la organización del funeral del rey Carlos III ya está en marcha

El drama de los abusos sexuales en el orfanato de Kincora

Hace cinco años, una investigación pública descubrió que al menos 39 niños habían sido abusados ​​en el hogar de niños de Kincora, cuatro décadas después de que tres miembros del personal fueran encarcelados por abusar de 11 víctimas allí. Se dice que un niño se suicidó después sufrir años de años de abuso al saltar de un ferry al Mar de Irlanda a fines de la década de 1970.

Otra de las víctimas de Kincora, Clint Massey, le dijo a The Guardian en 2015 que incluso trató de presentar un informe a la policía de Belfast sobre lo que les estaba sucediendo a él y a otros niños en el hogar pero que los agentes de policía lo sacaron a la fuerza y que su denuncia no se registró.

El ex oficial de inteligencia del ejército Colin Wallace afirmó incluso que los servicios de espionaje sabían sobre los abusos que ocurrían en Kincora y los usaron para chantajear a los poderosos que eran miembros de esa red de pedófilos.

La coronación del rey Carlos III tiene fecha, pero será reducida, moderna y barata

Un informe oficial publicado en septiembre de este año develó que los ex agentes de la Royal Ulster Constabulary (RUC) "no actuaron" sobre la información que se les proporcionó entre 1973 y 1976: "Los niños que fueron enviados a Kincora eran niños vulnerables. Fueron puestos al cuidado del estado donde deberían haber estado seguros y protegidos", dijo Marie Anderson, Defensora del Pueblo de la Policía.

Smyth, que ahora tiene 56 años, afirma que fue abusado por primera vez por el trabajador del orfanato William McGrath, quien llegó a ser conocido como 'la bestia de Kincora', poco después de llegar a la residencia.

Relató que McGrath le presentó a un extraño "de lujo" en agosto de 1977 que lo obligó a mantener relaciones sexuales en dos ocasiones: "McGrath me dijo 'vas a conocer a un amigo especial'. Y yo dije: '¿Oh, en serio?' Y fue entonces cuando me llevó a esa habitación: abajo había una oficina grande, con un escritorio grande y había una ducha".

"El nombre [del abusador] nunca fue mencionado en la habitación. Me hizo tomar una ducha y luego McGrath bajaría y me buscaría después", relató. Smyth agregó que se dio cuenta de quién era su abusador recién en junio de 1979, cuando la noticia del asesinato de Lord Mountbatten en Irlanda del Norte dio la vuelta al mundo.

"No olvidas quién abusó de ti. Confía en mí. Lo bloqueas pero no lo olvidas. Lo oculté durante años. Me sentí avergonzado por lo que había sucedido, pero ahora quiero la paz", afirmó.

Nacido en 1899, lord Louis, conde Mountbatten, era bisnieto de la reina Victoria de Inglaterra. Su hermana Alicia se casó con el príncipe Andrés de Grecia y fue madre del príncipe Felipe, futuro esposo de Isabel II.

Un drama al estilo "The Crown" sacudió a la monarquía en Dinamarca

Después de que sus padres se separaron (Andrés se fue a Mónaco con su amante y Alicia fue internada un psiquiátrico), Felipe quedó a cargo de George Mountbatten, marqués de Milford Haven y hermano mayor de Louis cuya principal contribución a la sociedad fue una vasta colección de pornografía, con especialización en orgías incestuosas y órganos sexuales artificiales que legó al afortunado Museo Británico.

Cuando George murió en 1938, la tutela de Felipe recayó en Louis Mountbatten, quien desde hacía mucho tiempo albergaba ambiciones audaces y dinásticas para su apuesto y joven sobrino y, de alguna forma, preparó el terreno para que conociera a la futura reina Isabel II.

Mountbatten deseaba ver a su propia familia en el trono británico, y consideró que la boda de Isabel y Felipe, en 1947, fue el mayor éxito de su vida. En 1952, al morir el rey Jorge VI y ser coronada Isabel II, se lo oyó brindar por la llegada de la "Casa Real de Mountbatten" al trono británico.

Desde entonces se mantuvo cerca de la familia real y adoptó como a un nieto al príncipe Carlos, que lo consideró su mayor consejero.

El conde y la condesa Mountbatten, "dos personas de una moral extremadamente baja"

Louis se casó en 1922 con Edwina Ashley, una rica aristócrata calificada como la mujer más bella de Inglaterra. Según Andrew Lownie, autor del libro The Mountbatten: their lives and loves, ambos eran "personas de una moral extremadamente baja".

Según los informes, el supuesto gusto de Edwina por las aventuras extramatrimoniales comenzó en los años 20, con el oficial del ejército Hugh Molyneux, antes de pasar al heredero millonario Stephen Sandford, el cantante negro Leslie 'Hutch' Hutchinson y el primer ministro indio Jawaharial Nehru.

Lownie dijo que Edwina incluso acudió a la ayuda de un médico para tratar su ninfomanía durante los años 30. "Pasamos nuestra vida matrimonial metiéndonos cada uno en las camas de otros", lamentó el conde. "Ojalá supiera cómo coquetear con otras mujeres, y especialmente con mi esposa".

El día que el rey Luis XIV puso de moda las cirugías anales en toda Francia

Respecto del conde, Lownie aseguró: "Para mí no existe ninguna duda de que era un pedófilo, y seguramente sea porque abusaron de él cuando tenía 14 años. He entrevistado a dos personas de las que abusó cuando tenían 16 años y otro de sus conductores, Normand Neill, llegó a hablar de chicos muy jóvenes vestidos como niños pequeños que es como a él le gustaban".

El libro de Lownie contiene una entrevista con Anthony Daly, que durante los años 70 trabajaba como escort de ricos y famosos y que durante la década de 1970: "Mountbatten tenía algo así como un fetiche por los uniformes: jóvenes apuestos con uniformes militares (con botas altas) y hermosos muchachos con uniforme escolar".

El autor cree que muchas víctimas de la voracidad de Mountbatten "formaban parte del Ejército y no salieron a la luz por miedo y porque ser homosexual fue un crimen en este país hasta 1967 y Dickie formaba parte de una institución muy poderosa".

"En la familia real sabían de las inclinaciones sexuales de Dickie, incluso de su pederastia, pero debieron confiar en él. No por ser un pedófilo tienes que abusar de todos los menores con los que te relaciones, y mucho menos del hijo de tu sobrina".

"No tengo pruebas de que su esposa lo supiera, pero yo creo que sí. A ella le vino muy bien su matrimonio con él por todos los contactos que hizo con la casa real", afirmó.