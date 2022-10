La reina de Dinamarca hace "plebeyos" a cuatro de sus ocho nietos

Dinamarca no se caracteriza por figurar en el ranking de las noticias, al menos en Argentina. Sin embargo, estos días, ofreció un menú variado. Primero, la reina Margarita II dispuso que cuatro de sus nietos ya no sean príncipes. Por otro, el danés Mortem Meldal fue parte del trío que ganó el premio Nobel de Química. Y también, Mette Frederiksen, la primera ministra danesa que como otras mujeres de Estado, se distinguieron por el manejo de la pandemia del coronavirus, convocó el último miércoles a elecciones legislativas anticipadas para el 1º de noviembre. Frederiksen asumió en junio de 2019, y ahora –como lamentablemente sucede en otras naciones del mundo–, un bloque unido de la derecha y la extrema derecha amenaza a su alianza socialdemócrata sumida en rispideces internas.

¿Por qué no sorprende la decisión que tomo la reina de Dinamarca sobre sus nietos?

El aporte noticioso de l a discreta monarquía danesa fue la gran sorpresa. La reina Margarita II –personaje fuera del radar de quienes no siguen a la realeza–, informó que a partir del primer día de 2023, cuatro de sus ochos nietos perderán sus títulos nobiliarios. Los cuatro príncipes y princesa que pasan a “categoría plebeya” son todos hijos del príncipe Joaquín, el hijo menor de la reina.

Joaquín, hijo menor de la reina (ctro.), su mujer, y los cuatro hijos que dejarán de ser príncipes.

“Esta es una decisión que se demoró mucho”, escribió Margarita II en un comunicado. “Con mis cincuenta años en el trono, es natural mirar hacia atrás como hacia el futuro. Es mi deber y mi deseo como reina asegurar que la monarquía siga adaptándose de acuerdo a los tiempos. Esto, a veces requiere tomar decisiones difíciles, y siempre será difícil encontrar el momento adecuado. Llevar un título real conlleva una serie de obligaciones y deberes, que en el futuro serán responsabilidad de menos miembros de la familia real. Esta adaptación, que veo como una salvaguarda necesaria para el futuro de la monarquía, la quiero hacer en mi reinado”. La decisión tomada por Margarita II exime de obligaciones protocolares y –de los títulos nobiliarios– a Nikolai (23) y Felix (20), hijos del primer matrimonio del príncipe Joaquin con Alejandra Cristina, condesa de Frederiksborg; y a Henrik (13) y Athena (10), hijos del segundo matrimonio de dicho príncipe con su actual mujer, la princesa Marie Cavallier.

En septiembre de 2022, la reina Margarita II celebró feliz y en familia sus 50 años de reinado.

Por ahora es poco probable que esto termine en una nueva versión de Hamlet por más que el título original de Shakespeare lo habilite: The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark (La tragedia de Hamlet, el príncipe de Dinamarca). Quizá se haga en una serie o documental de alguna plataforma de streaming. Pero lo que sí es seguro, es que por primera vez, los integrantes de la corona danesa dan alimento a los medios e ingresan al exhibir que “algo huele mal en Dinamarca”. La unidad de la corona demostrada hace menos de un mes en las fotos del festejo por el jubileo por las cinco década de reinado de Margarita II, quedaron para el álbum y en breve para el olvido. Y la costumbre de la corona de no hablar a la prensa de temas familiares, en desuso.

"El 5 de mayo (de 2022) , me presentaron un plan”, dijo el príncipe Joaquín al medio danés B.T. “ Uno que decía que la identidad de mis hijos (sus títulos) les sería arrebatada cuando cumplieran 25 años (...) Y luego, recibí un preaviso de cinco días porque esa decisión se había acelerado". También lamentó que desde que se tomó la decisión, "desgraciadamente" no tuvo ninguna noticia de su madre ni de su hermano, el príncipe heredero Federico. "Se trata también de la familia; o al menos de lo que podemos llamar [familia]”, expresó.

La reina de Dinamarca y el príncipe Federico, su hijo mayor y el heredero al trono.

Por si esto fuera poco, Alejandra Cristina, condesa de Frederiksborg –ex nuera de la reina y madre de dos nietos que dejaran de condes–, dijo a través de un vocero, estar "conmocionada” y que sus hijos (Nikolai y Felix) “se sienten marginados y no entienden por qué les están quitando su títulos”. El propio Nikolai, de 23 años, señaló estar "muy perplejo" por la decisión de su abuela reina. A su vez, la princesa Marie Cavallier –actual esposa de Joaquin–, comunicó que ella y su marido tienen una “complicada relación” con Federico –su cuñado y futuro rey de Dinamarca–, y con la mujer de éste. Y a eso sumó que fue por enconos familiares que en 2019, ella y su familia dejaron Dinamarca y se instalaron en su país, Francia, en 2019.

La reina Margarita II, obviamente, estuvo al tanto de las consecuencias familiares. Por eso, en su comunicado escribió: “En los últimos días, hubieron fuertes reacciones a mi decisión sobre el uso futuro de títulos para los cuatro hijos del príncipe Joaquin. Y por supuesto, me afectan. (…) La decisión que tomé la hice en mi carácter de reina, madre y abuela. También como madre y abuela subestimé cuánto se sienten afectados mi hijo menor y su familia, y lo siento. Pero que nadie dude que mis hijos, nueras y nietos son mi gran alegría y orgullo. Ahora espero que nosotros, como familia, podamos encontrar la paz y el camino hacia ella por nosotros mismos”. La decisión de la reina determina que “los cuatro hijos de Joaquin sólo pueden usar sus títulos como condes y condesas de Monpezat, pero ya no los de príncipe y princesa; y se los tratará como ‘excelencias en el futuro". Sí mantendrán sus lugares en el orden de sucesión: esto es del séptimo al décimo en la línea sucesoria.

Mary y Federico, príncesa y príncipe herederos al trono de Dinamarca, y la reina Margarita II.

Con la muerte de Isabel II, Margarita II es la única reina en ejercicio en el mundo. En un comunicado que firma “el palacio” se expresa: “La corona espera que la medida permita a los hermanos (es decir, los nietos afectado por la medida) dar forma a sus propias vidas sin verse limitados por las consideraciones y deberes especiales". Nikolai, estudia economía en Copenaghe y es modelo; su hermano Felix, también lo es. Los otros dos, son aún adolescentes y viven con sus padres en París. Por su parte, los cuatro primos que seguirán siendo príncipes son Christian, de 16 años –segundo en la línea de sucesión al trono—: Isabella, de 15, y los gemelos de 11 años, Vincent y Josephine. Los cuatro, al menos hasta los 18 años seguirán formando parte de la casa real danesa . Ellos son hijos de Federico, hijo mayor de la reina Margarita, y de Mary.