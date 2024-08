Meghan Markle habló sobre sus intentos de suicidio:"Sabía que si no lo decía, lo haría. No quería seguir viva"

Meghan Markle, duquesa de Sussex, compartió una vez más, su experiencia con pensamientos suicidas y el acoso que vivió en redes sociales cuando ingresó a la familia real. La duquesa, madre de dos hijos, cumplió 43 años el domingo (04.08.24) y en una emotiva entrevista televisiva junto a su esposo, el príncipe Harry, recordó que durante su tiempo en la familia real consideró quitarse la vida, entre otras cosas. Esta revelación se produce tres años después de su conversación con Oprah Winfrey, en la que Meghan admitió que "ya no quería seguir viva" antes de que ella y Harry se mudaran de Gran Bretaña a Estados Unidos.

La charla forma parte de una campaña lanzada con Harry, de 39 años, para luchar por la seguridad de los niños en Internet. "Creo que cuando has pasado por cualquier nivel de dolor o trauma, parte de nuestro viaje de curación, ciertamente parte del mío, es ser capaces de ser realmente abiertos al respecto", dijo Meghan a la CBS mientras hablaba de la iniciativa de Parents Network con la presentadora Jane Pauley.

Y añadió: "Y no he rascado la superficie de mi experiencia, pero creo que nunca querría que otra persona se sintiera así. Nunca querría que otra persona hiciera ese tipo de planes y nunca querría que no se creyera en otra persona. Así que, si expresar lo que he superado puede salvar a alguien o animar a alguien en su vida a comprobar realmente cómo está y no asumir que la apariencia es buena y que todo está bien, entonces vale la pena. Aceptaré un golpe por eso".

Meghan, que tiene a su hijo Archie, de cinco años, y a su hija Lilibet, de tres, con Harry, confesó a Oprah, de 70 años, en 2021 que no podía estar "sola" y que le dijo a su marido que "no quería seguir viva".

También afirmó que los jefes de Recursos Humanos del Palacio de Buckingham ignoraron su petición de ayuda porque no era una "empleada remunerada".

Meghan reveló a Oprah: "Sabía que si no lo decía, lo haría. Simplemente, no quería seguir viva. Y ese era un pensamiento constante muy claro, real y aterrador. Recuerdo como Harry me acunaba. Le dije que necesitaba buscar ayuda. Dije: 'Nunca me había sentido así y necesito ir a algún lugar en busca de ayuda'. Y me dijeron que no podía, que no sería bueno para la institución".

La decisión de Guillermo y Kate en el cumpleaños de Meghan Markle

En el día del cumpleaños de Meghan Markle, los príncipes de Gales no tuvieron ningún gesto hacia ella. A diferencia de años anteriores, el príncipe Guillermo y Kate Middleton no felicitaron a su cuñada en las redes sociales, dejando claro su distanciamiento.

Desde que a Kate Middleton le diagnosticaron cáncer, esta falta de contacto se hizo evidente. No respondieron públicamente a los deseos del príncipe Harry y Meghan Markle, ni quisieron reunirse con el duque de Sussex durante sus visitas a Londres. La ausencia de felicitación hacia Meghan es una nueva muestra de su intención de mantener distancia.

La última vez que Kate Middleton y el príncipe Guillermo felicitaron a Meghan Markle fue en su 41 cumpleaños, en 2022. Compartieron una fotografía en las historias de Instagram con el mensaje "deseamos un feliz cumpleaños a la duquesa de Sussex". Aunque la felicitación fue fría, al menos intentaba contrarrestar los rumores de mala relación. Sin embargo, el año pasado prefirieron desmarcarse por completo y este año, tras los últimos acontecimientos, llevaron esta distancia aún más lejos.