En pleno revuelo con Kate Middleton, Meghan Markle vuelve a las redes sociales de manera oficial

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, hizo su retorno a Instagram este jueves para presentar su nuevo proyecto, 'American Riviera Orchard', una marca que planea comercializar una variedad de productos de cocina, desde vajillas y copas hasta jaleas y mermeladas.

El perfil de negocios en esta plataforma, que también cuenta con su propio sitio web, presenta un logotipo que incorpora la palabra 'Montecito', el barrio de Santa Bárbara (California) donde reside Markle. En la biografía, se lee "Por Meghan, la duquesa de Sussex. Fundada en 2024".

Se especula que el nombre de la marca está relacionado con esta ciudad californiana, donde vive con su esposo, el príncipe Harry de Inglaterra, y sus dos hijos. Santa Bárbara es conocida como la 'Riviera americana' debido a su clima y paisaje.

La primera historia en el nuevo perfil de Instagram muestra a la actriz californiana recolectando flores y cocinando, con la canción 'I wish you love me' de Nancy Wilson de fondo.

Con este regreso, la pareja puso fin a su silencio en las redes sociales desde 2020, cuando actualizaron por última vez la página @SussexRoyal, justo después de retirarse como miembros activos de la familia real británica.

En la edición de 2020 de las conferencias Fortune Most Powerful Women Next Gen Summit, Markle explicó que tomó la decisión personal de mantenerse alejada de las redes sociales por su propia preservación, una elección que encontró útil para su bienestar.

Su retorno a las redes ahora coincide con una tormenta mediática en torno a la monarquía del Reino Unido, desencadenada por la controversia sobre una foto retocada publicada por Kate Middleton, esposa del Príncipe Guillermo, en su cuenta de X en el Día de la Madre.

Kate Middleton admitió haber alterado la imagen, mientras que siguen surgiendo preguntas sobre la naturaleza de ciertas dolencias por las que se sometió a una cirugía abdominal el 16 de enero.

A pesar de los intentos de la familia real por restarle importancia al incidente, este socava la credibilidad de los mensajes provenientes del Palacio de Kensington, especialmente dado que el rey Carlos III está recibiendo tratamiento oncológico y el príncipe Guillermo redujo sus funciones.

