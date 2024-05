La Unión Tranviarios Automotor (UTA), gremio que reúne a los choferes de colectivos y conduce Roberto Fernández, cerró un acuerdo con la Secretaría de Trabajo e informó que la discusión salarial continúa abierta. En ese contexto, el sindicato aún no definió su adhesión al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo 9 de mayo.

Recientemente, la UTA y las cámaras empresarias de las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) acordaron una suma fija no remunerativa de $500.000, a pagarse en dos cuotas. Esto generó el rechazo de un grupo de colectiveros de la línea 60, que se manifestaron en el Metrobus de la Avenida Maipú en la zona de Puente Saavedra, del lado de la localidad de Vicente López en uno de los ingresos a la Capital Federal.

Ese sector de los trabajadores no aceptó el pacto por el pago de dos bonos de $250.000, que se abonarán el próximo 15 de mayo y 14 de junio.

El gremio que conduce Fernández, en tanto, anunció que la negociación por un aumento que compense la pérdida del poder adquisitivo sigue abierta. Esto, sumado a una interna dentro de la UTA con el opositor Miguel Bustinduy podría generar que el sindicato no se sume al paro de la CGT.

Si finalmente se tomara esa postura, el impacto de la medida de fuerza contra la Administración del presidente Javier Milei, que viene de conseguir una victoria en la Cámara de Diputados con la media sanción de la "Ley Bases", no sería tan potente al no estar frenado el transporte de pasajeros. Según trascendió de manera extraoficial, la UTA estaría pensando en una adhesión parcial, asegurando el servicio al menos hasta las 19 horas.

En diciembre de 2022, Fernández renovó su mandato al frente de la UTA. En esas elecciones, Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros y uno de los triunviros de la CGT, apoyó a Bustinduy para intentar desbancar al histórico gremialista.

Además, Fernández ya se había alejado de la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte), que actualmente conduce Juan Carlos Schmid, y junto a Omar Maturano, del gremio ferroviario de La Fraternidad, se unió a la UGATT (Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte).

Mientras que la UTA no se sumará a la protesta de este lunes 6 de mayo por la restitución reversionada del Impuesto a las Ganancias, desde la CATT aclararon que los sindicatos del sector "realizarán asambleas en sus lugares de trabajo" pero no habrá paro de actividades.

La protesta de colectiveros en Puente Saavedra

Los colectiveros de la línea 60 protestaron este jueves al estar disconformes con el acuerdo arreglado con la Secretaría de Trabajo, ya que los bonos son no remunerativos y no entran dentro del salario de julio ni el aguinaldo.

"Somos trabajadores, no venimos con ganas de hacer daño ni que los lastimes, ni tener un enfrentamiento de la Policía. No venimos con una bandera política, no nos importa quién está allá arriba en el gremio. Lo único que queremos es estar un poco mejor y seguir trabajando sin violencia”, manifestó uno de los choferes a la señal C5N.

La Policía de la Ciudad había establecido un mega operativo en la avenida Cabildo donde arribaron un camión hidrante, seis camionetas y al menos 10 motos para evitar que se corten los accesos, ya que los manifestantes habían interrumpido el Metro Bus en el lado bonaerense.

