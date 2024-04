Paro de colectivos: reunión clave para evitar una medida de fuerza a partir de este jueves 25

Este miércoles a las 13 se realizará una nueva reunión convocada por la Secretaría de Transporte, que conduce Franco Mogetta, con los representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias.

El objetivo es llegar a un acuerdo salarial que permita evitar una medida de fuerza de los choferes, que pusieron como límite el jueves 25 de abril para la resolución de sus reclamos. De lo contrario, realizarán retención de tareas.

La UTA reclama que se tome como base un sueldo de $987.000 para calcular un incremento por inflación, un monto que las empresas consideran que no fue homologado por la Secretaría de Transporte y que no pueden afrontar debido a lo que consideran un atraso en el precio del boleto.

Esto no le gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Multas millonarias para las líneas de colectivos por el paro: "Nos votaron para combatir estos métodos"

Las cámaras empresarias sostienen que deberían recibir 1.200 pesos por pasajero para cubrir los gastos, mientras que actualmente reciben 600 pesos.

En ese contexto, el Gobierno no aumenta el precio del boleto ni la cantidad de subsidios para alcanzar lo pedido por las empresas.

Fuentes del sector empresario expresaron a PERFIL que “hasta ahora vamos a un conflicto porque no tenemos nada que ofrecer. Al no saber qué tarifa o subsidios tendremos no podemos ofrecer nada”.

“Es muy probable que el gremio repita medida de fuerza salvo que estén pensando en otra cosa”, agregó el empresario.

Franco Mogetta, secretario de Transporte de la Nación.

Ultimátum de la UTA

El pasado 11 de abril, la UTA realizó una retención de tareas que paralizó a cientos de líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras varias reuniones con el sector empresario y representantes del Gobierno, el gremio levantó la medida de fuerza.

En un comunicado anunciando el levantamiento del paro, estableció “como último plazo para hacer frente a las diferencias salariales adeudadas, hasta el día 25 de abril del corriente, fecha a partir de la cual, si no se encontraran acreditadas, se retomara la retención de tareas”.

LM CP