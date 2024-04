La Unión Tranviarios Automotor (UTA) lanzó un ultimátum y amenazó con hacer un paro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este jueves, 11 de abril. Esto, en medio de un encuentro con las cámaras empresarias en el que reclaman, de momento sin éxito, el pago de las sumas salariales adeudadas, con un básico de $987.000.

“El sector empresario se niega a pagar los salarios en los montos acordados, a pesar de que los Gobiernos Nacional y Provincial aportaron en subsidios la suma de más de $122.000.000.000, con un aumento respecto al de los meses anteriores de 42% y aumento del valor del pasaje que pagan los usuarios en un 250%, pese a lo cual manifiestan que los gobiernos deben aportar una suma superior porque los montos recibidos no son suficientes para cubrir los costos”, inició el documento que difundió la entidad a través de las redes sociales.

El sindicato, en función del convenio colectivo de trabajo firmado entre las partes, con la que se evitaron medidas de fuerza en enero pasado, sostiene que les corresponde un sueldo mínimo de $987.000, que además debe ser ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de febrero.

Sin embargo, desde las cámaras empresariales aseguran que no poseen los recursos para hacerle frente a dicho monto, y que solo tienen lo necesario para afrontar un número similar al de febrero, que fue de $737.000.

En este sentido, enfatizaron en la falta de actualización tarifaria (el Gobierno postergó los aumentos de abril para que no influyan en el IPC del mes en curso y que el dato de la inflación no supere las expectativas de Milei y Caputo) así como de subsidios desde el Estado Nacional, que ya avisó que no hará envíos adicionales para intentar destrabar el conflicto.

"Las empresas han perdido capital a lo largo de estos años y sin capital no hay empresas, ni fuentes de trabajo. Si por cualquier motivo en las mencionadas circunstancias se decidiera que el sector empresario deba abonar otro salario que no sea el homologado en el acuerdo del 2 de febrero próximo pasado, debemos señalar que se carecerán de los recursos para afrontar el mismo", expresaron en un comunicado conjunto desde AAETA, CETUBA, CEAP, CTPBA, y CEUTUPBA.

Ante esto, desde UTA resaltaron que "ahora niegan lo acordado, intentando borrar con el codo lo que se escribió con la mano" y anunciaron una inminente medida de fuerza.

"Ante tal situación, en el día de mañana los trabajadores estarán en las empresas al inicio de la jornada, esperando el pago del 100% de los salarios, como requisito previo a iniciar las tareas”, señalaron en el escrito.

De no ocurrir esto, llevarán adelante una 'retención de tareas', por lo que no habrá colectivos en las calles del AMBA hasta que dicho monto se deposite o se levante la medida por alguna causa o circunstancia.

Noticia en desarrollo...