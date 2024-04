Multas millonarias para las líneas de colectivos por el paro: "Nos votaron para combatir estos métodos"

El Secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, adelantó que habrá sanciones para las líneas de colectivo que se hayan adherido al paro que promueve la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Según acusa el funcionario del gobierno de Javier Milei, este paro implica que "toman de rehén a los usuarios y no estamos dispuestos a ceder ante las extorsiones. La gente votó a nuestro Gobierno para combatir estos métodos extorsivos".

"Es una interna gremial de la UTA. El motivo del paro es una pretensión del sindicato de cobrar una suma que es solo una expectativa, es decir, no es obligatoria, no es exigible", destacó, y además argumentó que "la UTA fue de los pocos que acordó por encima de la inflación en febrero, cuando mucho de los trabajadores afectados hoy, que no pudieron tomar el colectivo, no pudieron alcanzar esos tipos de salarios. Tienen que levantar la medida y negociar como cualquier trabajador su sueldo".

A su vez, el Secretario Mogetta se refirió a las sanciones que se llevarán adelante por la suspensión de los servicios y dijo: "Cuando no venimos a trabajar, a todos nos descuentan el día. Vamos a tomar medidas con las empresas, a través de los controles de CNRT, y si las empresas no cumplen con los servicios se va a sancionar con multas económicas. Y si esto continúa, vamos a avanzar respecto a las habilitaciones de permisos. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias".

Las declaraciones del funcionario nacional se brindaron en un marco donde la UTA suspendió los servicios de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires durante toda la jornada de hoy por no llegar a una solución en las negociaciones que mantiene con las empresas del sector, afectando a 4 millones de personas.

Las sanciones a las líneas de colectivo que adhieren al paro

En el marco del paro de colectivos en el AMBA, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo de la Secretaría de Transporte de la Nación, incrementó los controles en las cabeceras y realiza fiscalizaciones por el cumplimiento de la frecuencia de los servicios de las líneas de colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires.

"En consecuencia, las líneas que en el transcurso del día no iniciaron sus servicios o bajaron su frecuencia, ya están en proceso legal de sanción bajo el Artículo 83 del Decreto Nº 1395/1998, con multas de hasta $4.050.000", anticiparon en un comunicado de CNRT.

"Las empresas de transporte tienen la obligación de cumplir con los recorridos y frecuencias autorizadas por las autoridades para garantizar el transporte a los usuarios, además de brindar un servicio en buen estado de mantenimiento y respetar los derechos de quienes viajan. Los usuarios pueden realizar sus reclamos por la falta de frecuencia o servicios en control.cnrt.gob.ar o llamando al 0800-333-0300", concluyeron.

