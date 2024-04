El ex senador Jorge D'Onofrio cuestionó al Gobierno por la gestión del conflicto con el transporte: "No puede expresar su acuerdo o desacuerdo, simplemente es el escribano de los acuerdos entre trabajadores y empresarios". Por otro lado, se refirió al anuncio del oficialismo de ampliar los métodos de pago en el transporte. "Lo que el Gobierno está haciendo aquí es una distracción porque el problema está en el sistema", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Jorge D'Onofrio ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, y referente del Frente Renovador. Anteriormente había sido legislador provincial, la primera vez como senador por la Unión-PRO en el año 2009, y luego como diputado y senador del espacio de Sergio Massa en 2013 y en 2017.

Paro de colectivos: el Gobierno llamó a una reunión para intentar destrabar el conflicto

¿Puede hacerme un balance de cómo se está desarrollando en todo el Conurbano la huelga de colectiveros?

A nosotros nos impacta mucho más que en la zona de CABA, porque claramente no tenemos medios alternativos como puede ser el subte o alguna de las líneas de alguna empresa que están funcionando. La realidad nuestra es que el colectivo se toma para salir del barrio, para ir a la estación, para ir a la ruta, a la avenida y de ahí a otros medios de transporte. Hoy eso realmente no existió y es un colapso importantísimo.

Luciano Fusaro: "Quitando los subsidios, el boleto rondaría los $1200"

¿Por qué se llegó a esta situación? ¿Se podría haber evitado?

En realidad, esto no es algo nuevo, comenzó a finales de enero. En febrero se firmó un acuerdo entre empresarios y trabajadores, donde se decidió otorgar un bono de 250.000 pesos a cuenta de futuros aumentos, lo que establece un mínimo pero no un techo.

El mes pasado se pagó este bono, y llevamos dos meses lidiando con la amenaza de un paro. Creo que los empresarios, al no recibir una respuesta favorable del Gobierno Nacional, han utilizado a los trabajadores como un medio de presión adicional.

El Conurbano amaneció con un paro de colectivos.

¿O sea que sería un paro que los empresarios quieren?

Creo que los empresarios están recurriendo a una táctica previa al lock-out patronal al no pagar a los trabajadores. Sin embargo, también veo una gestión conflictiva por parte del Gobierno nacional. Es importante recordar que en febrero se firmó una paritaria que debía actualizar los costos, pero estos aumentos se dieron en enero. Se había prometido incorporar estos costos adicionales en marzo, pero eso no sucedió.

Se planeaba hacerlo a través de un aumento en la tarifa del transporte, que estaba programado para principios de este mes. Sin embargo, el ministro Caputo lo suspendió debido al impacto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta suspensión dejó a los empresarios con un déficit.

Tres pasos: cómo registrar la SUBE para no pagar un boleto más caro

¿Puede ser que determinadas situaciones se produzcan por falta de experiencia en la gestión y la resolución de los problemas?

Yo ya no lo veo de esa manera. Si hubiera una doctrina clara que estuvieran siguiendo al pie de la letra, ahí podría entenderse. Al principio, decían que no intervenían en las paritarias porque consideraban que era un asunto entre privados. Sin embargo, ahora se involucran en algunas y dicen que no las homologarán porque no están de acuerdo.

Es importante explicar que el Estado no puede expresar su acuerdo o desacuerdo; simplemente es el escribano de los acuerdos entre trabajadores y empresarios. En algunas situaciones son muy activos, mientras que en otras permiten que el conflicto se agrave. Me da la impresión de que en este caso han elegido a los gremios como los malos y los están responsabilizando por esta falta de transporte.

¿Adiós a la SUBE? El Gobierno busca que el transporte se pueda pagar con cualquier tarjeta

Lo subsidios en el transporte y un avance en la SUBE

Alejandro Gomel: Luciano Fusaro, vicepresidente de AAETA, afirmó que sin subsidios el boleto ascendería a 1200 pesos. ¿Hay una intención del oficialismo de hacer este cierre de subsidios? ¿Cómo seguirá la cuestión subsidiaria a partir de ahora?

Sinceramente, no necesitamos una comisión del CONICET para encontrar una solución a todo esto. Es bastante simple: los costos se cubren ya sea mediante tarifas o mediante subsidios, o quizás una combinación de ambos.

Lo que está claro aquí es el valor de las cosas, el valor real. Hay tres factores clave: el valor del dólar, los costos laborales y el costo del combustible. Podemos no estar de acuerdo con esta realidad, pero es la que enfrentamos.

El debate sobre las modalidades de pago para el transporte.

AG: El Gobierno anunció que va abrir la posibilidad de poder abonar el transporte con otros medios de pagos. ¿Pero no es la SUBE la que ayuda a determinar los subsidios?

Estoy totalmente de acuerdo con el concepto de poder pagar el transporte con cualquier método de pago, pero lo que el Gobierno está haciendo aquí es una distracción. ¿Por qué? Porque el problema está en el sistema, que consta de dos patas.

Uno es la validadora, que es el dispositivo que está en los colectivos y gestiona el recorrido a través del GPS, porque en base a eso, entre otras cosas, se calculan los subsidios.

Cuánto sale viajar con la SUBE sin registrar desde hoy y qué hacer para pagar menos en colectivos y trenes

Y el otro componente es la tarjeta de precarga, que también es anticuada. Es que actualmente, solo se pueden cargar hasta 6.000 pesos en esta tarjeta y se debe validar físicamente en otro lugar. Es un sistema analógico en un mundo digital, implementado durante la gestión de Florencio Randazzo, que ya estaba obsoleto cuando se introdujo y ahora claramente no funciona. Para que esto funcione, se necesitaría una actualización completa del sistema de fondo y se podría incluso considerar el pago con el DNI, ya que está equipado con un chip para almacenar cualquier tipo de información que se quiera incorporar.

El Gobierno recorta subsidios a 1637 colectivos del AMBA para ahorrar $6200 millones

AG: ¿Pero entonces el anuncio del Gobierno no es algo inminente?

No, son esas cositas como pelearse con un actor o cambiar nombres de un salón. Pero vuelvo a repetir, estoy totalmente de acuerdo con la ampliación de los métodos de pago en el transporte, pero también en que migremos el subsidio a la demanda y no a la oferta como hoy, pero no hay voluntad de hacerlo.

AO JL