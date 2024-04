Viajar en subte aumenta 500%: cuánto costará el boleto desde mayo

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizará este jueves la audiencia pública para aplicar los fuertes incrementos previstos en los pasajes de subte.

El aumento, inicialmente planificado para comenzar en abril y estar dividido en tres tramos mensuales, experimentará un ajuste en mayo con dos incrementos separados por aproximadamente 15 días debido a retrasos en el proceso de consulta. Esto implica que los usuarios sufrirán dos subas a lo largo del mes.

Según se desprende de la última resolución de la empresa Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), y a horas de la discusión en audiencia pública, a partir de inicio de mayo la tarifa general saltará de los $125 actuales a $574, una suba del 359%.

Sin embargo, los incrementos no se frenarán ahí, puesto que, apenas 15 días después, el valor del pasaje saltará a $667 para, el 1 de junio, elevarse aún más, alcanzando los $757. De este modo, si contrastamos los precios actuales con los que regirán para el servicio en el sexto mes del año, el aumento acumulado en apenas 32 días alcanzará el 505%.

Por su parte, el Premetro también atravesará subas. Pasará, a partir del quinto mes del año, a costar $200. Este número, desde junio, avanzará a $264.

Aumentos en el subte de CABA: cuánto costará desde mayo

Con el fuerte incremento que propone el gobierno de Jorge Macri, y a pocas horas de la en audiencia pública, a partir del 1 de mayo las tarifas generales serán:

De 1 al 20 viajes mensuales: $574,00

De 21 al 30 viajes: $459,20

De 31 al 40 viajes: $401,80

De 41 en adelante viajes: $344,40

Sin embargo, y en línea con lo anunciado por el Ejecutivo Nacional para el transporte de colectivos y trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en el caso de los usuarios que no posean una Tarjeta SUBE nominalizada o registrada habrá una "tarifa diferencial", con significativas diferencias en los valores, rozando los mil pesos. Las mismas serían:

De 1 al 20 viajes: $859,07

De 21 al 30 viajes: $687,25

De 31 al 40 viajes: $601,35

De 41 en adelante viajes: $515,44

Para justificar los aumentos, la Ciudad argumentó que Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) detectó una “desactualización de la tarifa al usuario, generada por los reiterados aumentos en los costos involucrados en el servicio, lo que repercutió en la ecuación económico-financiera de la actividad”.

“Este factor incide directamente en la operación del sistema y afecta las condiciones necesarias para asegurar la continuidad, regularidad, generalidad y seguridad del servicio subte, haciendo necesario ajustar sus cuadros tarifarios de manera de garantizar los niveles establecidos”, indicó en los considerandos del llamado a audiencia pública.