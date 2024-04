Walter Curia: "Si la inflación corre a un ritmo del 7% va a haber un atraso cambiario"

El periodista y director del Diario Perfil, Walter Curia, hizo foco en la política exterior que mantiene el Presidente en medio de las tensiones en Medio Oriente: "Trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén era un proyecto imposible". Por otro lado, en el marco del Foro Llao Llao, conjeturó al respecto de la postura empresarial con Milei. "En el mundo empresario hay un debate acerca de cuál es la hoja de ruta que pretende seguir el Gobierno", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Walter Curia es periodista especializado en política y director de Perfil. Cubrió procesos electorales en más de una decena de países y trabajó en la sección política de distintos medios gráficos desde donde cubrió los gobiernos de Menem, De la Rúa, Duhalde, Néstor Kirchner. Además, es autor de “El último peronista”.

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué pensás de los aumentos que se aprobaron los senadores?

Lo que pasó en el Senado le permite a Milei reinstalar su narrativa libertaria, donde se siente más cómodo. Ayer tuvo una respuesta muy rápida y contundente cuando se conoció este aumento y esto le permite al Presidente recuperar una bandera desdibujada por el tema de la desregulación de las prepagas. En estos 120 días de Milei nos encontramos con una gestión que tiene una marcha discursiva y otra pragmática.

Me enteré que Lilita Carrió volvió a su viejo amor, que es la docencia, y está dando un curso virtual que se llama “A dónde vamos”, para 300 alumnos aproximadamente. En este curso está haciendo una crítica de la teoría libertaria y hay algo muy interesante que destaca: la teoría del economista Murray Rothbard, patrón intelectual de Javier Milei, es el horizonte utópico en el que está Milei.

Y en el transcurso de ese recorrido que parece haber trazado Milei, hay una estrategia que contempla una batalla cultural con una cuota importante en gente de pragmatismo, que es lo que se está viendo. por ejemplo, cuando hace una intervención directa sobre el mercado de la medicina prepaga. Y esto es algo que quizá no se hubiera atrevido siquiera un gobierno populista.

Massa mantuvo una fuerte desregulación sobre ese mismo mercado, pero lo hizo siempre de una manera más “elegante”, tenía la prudencia de generar un espacio de negociación, lo que le permitía que no hubiera una reacción violenta del mercado ni que se genere el desastre que se generó con las empresas, impulsadas por su decreto 70/2023.

Volviendo al comienzo, el Senado es una institución a la que Milei deberá recurrir porque es un lugar muy sensible para el futuro de sus proyectos legislativos y en el que tiene franca minoría. Es una Cámara por donde deberán pasar, por ejemplo, la nueva versión de la ley bases y la designación del juez Lijo para la Corte. De manera que Milei tiene que tener cierto entendimiento con el Parlamento, cosa que Victoria Villarruel captó muy bien.

Las dietas de los legisladores, ¿una llave para aprobar la Ley Bases?

Claudio Mardones: Intuyo que con lo que estás planteando al respecto de la centralidad del Senado, ante la sensibilidad de lo que viene y la preocupación que hay por la desincronización entre la Cámara Alta y la Baja para la ley ómnibus, la cuestión salarial ha jugado un rol importante. ¿Lo interpretás así? ¿Allana un poco el camino para cuando llegue el momento de las definiciones?

No sé, es interesante ese planteo. En general este tipo de cosas, más allá del discurso del oficialismo, generan un sentimiento de indignación en la sociedad y en muchos colegas. Si lo mirás con frialdad, es razonable que los integrantes del Poder Legislativo tengan un sueldo acorde con su nivel de responsabilidad.

Y el criterio que se debe tomar para medir sus ingresos tiene que ver con que esas bancas no sean ocupadas únicamente por gente a la que le sobre dinero. Si nos ponemos a revisar uno por uno, el problema es que esto choca con la lógica de encontrarnos con muchos de esos senadores millonarios. Y ahí hay una especie de contradicción, es muy difícil analizar esto desde un solo ángulo.

Martín Lousteau, votando el millonario aumento de las dietas en el Senado.

También es cierto que el Gobierno necesita allanar en el Parlamento su negociación para llevar adelante algún éxito legislativo, algo que todavía no consiguió. Recién ayer el Senado le aprobó las designaciones de los embajadores, pero eso es casi una formalidad.

CM: ¿Hubo una resignación por este último motivo? Es que Axel Wahnish será embajador pero en Tel Aviv, no en Jerusalén como pretendía Milei y que quedó trunco justamente en el Senado.

Eso forma parte de la política, es negociación. Porque en el sistema que tenemos en nuestro país, este tipo de decisiones se tiene que tomar con la participación de todos los sectores que tienen representatividad en el Congreso. Sabemos que la política exterior es una prerrogativa del Ejecutivo pero esta es la manera en que participan las otras fuerzas políticas, mediante el Congreso.

La ambición de Milei de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén era un proyecto imposible. Muchos especialistas sostienen que no era recomendable y que podía generar contradicciones acerca de intereses sensibles de la política exterior argentina. De manera que eso forma parte exclusivamente del relato de nuestro Jefe de Estado y a sus exageraciones respecto de su vínculo con Israel.

Llao Llao: fuerte acercamiento del sector empresario y el Gobierno

CM: Milei hablará en el Hotel Llao Llao en Bariloche, luego de una mañana tensionada en esa ciudad patagónica. ¿El dueño del hotel, Eduardo Elsztain, figura que albergó al Presidente antes que se hagan las reformas en Olivos, tiene un papel importante en este momento?

Hay un espíritu de colaboración de los empresarios con el Gobierno, a pesar de que muchos de ellos ven con preocupación el sesgo anti industrialista que tiene. Ayer, se conocieron los datos de la balanza comercial del país, que fue superavitaria, pero que mostró una fuerte caída del 40% en las importaciones, lo que tiene que ver con la restricción externa en dólares y con la recesión.

Javier Milei en el Foro Llao Llao con empresarios.

En el mundo empresario hay un debate acerca de cuál es la hoja de ruta del Gobierno. Hay un sector que es afín a las ideas del Presidente, como Eduardo Elsztain, y la corriente industrialista que ve con preocupación lo que está ocurriendo con la producción en la Argentina, es decir, cuál es el objetivo de la política económica oficialista.

Hay varias señales contradictorias, desde el punto de vista económico: ayer hubo un informe que indicaba que si la inflación sigue desacelerándose se puede llegar con un tipo de cambio estabilizado. Pero al mismo tiempo, el propio Domingo Cavallo, héroe del mandatario en materia económica, pasó desapercibido esto y advirtió que el ritmo de baja de la inflación se va a estancar en torno al 7%.

Cavallo, me parece que con una buena interpretación y con una buena perspectiva de la cuestión socioeconómica, justifica esta lógica en que va a tener que haber una recomposición necesaria de los salarios y las jubilaciones que va a terminar impactando en el índice de inflación, de manera que no parece ser que este recorrido no presente ripios, no presente dificultades para Milei.

Si la inflación corre a un ritmo del 7% va a haber un atraso cambiario y van a empezar los problemas graves en materia financiera para el Gobierno. Hubo una misión en el Fondo Monetario con el objetivo de conseguir respaldo financiero, pero me parece que está bastante difícil esa posibilidad por lo que reflejan las económicas y los corresponsales en Washington. De manera que no es tan sencilla la cosa en ese sentido.

