A una semana de su anuncio, la postulación del Gobierno para que el juez federal Ariel Lijo ocupe una vacante en la Corte Suprema de Justicia continúa acumulando rechazos. Luego de un fuerte comunicado del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, su presidente, Alberto Garay, acusó al magistrado de "cajonear expedientes".

“El problema que existe con la postulación del Lijo es que es una persona que como juez, todos los antecedentes que tiene son malos, como todo lo que ha generado repercusión de su actuación", comenzó diciendo el titular de la entidad.

Suma rechazos la propuesta sin mujeres para la Corte Suprema

En una entrevista con Radio Rivadavia, sostuvo que el magistrado elegido por la Administración de Javier Milei en reemplazo de Elena Highton de Nolasco en el Máximo Tribunal ha investigado "en cinco oportunidades en el Consejo de la Magistratura”, pero advirtió que en niguna de ellas "se fue a fondo" y todavía existe una que continúa en curso.

“Fueron todas superficiales, no se averiguó realmente nada", comentó. En esa línea, ejemplificó diciendo que hubo una denuncia a raíz de que "siendo juez era propietario de un haras, y a partir de que era juez no lo tenía de antes, junto con su hermano, y en esa causa no se investigó nada del haras”, de caballos llamada La Generación.

Además, explicó que otras de las denuncias en contra del candidato del Gobierno porque "no había explicación de por qué se demoraban los expedientes", por qué no se dictaba sentencia o prisiones preventivas. "Es una característica que en su momento destacó el expresidente (Alberto) Fernández, que es la de cajonear los expedientes”.

Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Este martes, el Colegio de Abogados de la Capital Federal difundió un escrito en contra de las declaraciones del Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quien había defendido la nominación del Juez Lijo para la posición que dejó Highton de Nolasco y la de Manuel García-Mansilla para el puesto que dejará Juan Carlos Maqueda cuando se retire en diciembre próximo.

La entidad expresó "su sorpresa y disconformidad con los comentarios" del titular de la cartera de Justicia por el rechazo que manifestaron por la postulación de Lijo "en los que el señor Ministro aludió a un presunto desconocimiento o desinformación de nuestra entidad para opinar al respecto".

"Los antecedentes del Dr. Lijo no satisfacen los requisitos de idoneidad y aptitud requeridos para ese cargo; está muy lejos de poseer las cualidades de excelencia que se espera de un juez de la Corte Suprema", habían señalado en el escrito, en el que basaron su rechazo en la defensa del Estado de Derecho, los valores republicanos y la independencia judicial.

La defensa de Cúneo Libarona

Durante una nota televisiva, el Ministro de Justicia consideró que tanto Lijo como García-Mansilla "son muy buenos candidatos" para sumarse a la Corte Suprema. "Los dos son idóneos", señaló.

Con respecto a Lijo, sostuvo que "muchos hablan sin saber, sin conocerlo" y remarcó que "es un hombre muy respetado en su juzgado y en todo el ámbito judicial", lo cual explicó que no es sencillo de encontrar.

FP