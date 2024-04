Motosierra fiscal: para analistas la economía se sobreajustó en salarios y jubilaciones

En una semana una delegación oficial encabezada por el ministro de Economía Luis Caputo volverá a viajar a Washington. Será para participar de las reuniones de primavera que tienen previstas el FMI y el Banco Mundial con los ministros y presidentes de bancos centrales, aunque el foco de Caputo está en un aspecto muy puntual: comenzar a destrabar un nuevo desembolso por US$15.000 millones, para comenzar a dar forma al programa de estabilización y empezar a quitar algunas de las muchas distorsiones de la economía.

Ese objetivo no parece de fácil resolución, no sólo porque implicaría gestar un nuevo programa con el FMI, sino porque desde el propio organismo multilateral creen que aún faltan varias condiciones para sentarse a pensar en un nuevo apoyo. Fundamentalmente dos: como vienen diciendo los voceros del FMI, darle continuidad al programa y mejorar la “calidad” del ajuste; y además, empezar a mostrar algo de músculo político para todas las reformas que aún no se lograron.

Hoy, la calidad y la sustentabilidad del tremendo ajuste que inició el gobierno es el principal interrogante para analistas, economistas, políticos y dirigentes de amplio espectro.

En una charla privada el economista Daniel Artana habló sin tapujos al referirse al perfil del ajuste: remarcó que lo que hizo el gobierno en términos de licuación de ingresos fue salvaje y sostuvo que no era necesario tanto ajuste en esos conceptos mirando los ingresos externos del país.

“El déficit fiscal es la madre de todas las batallas, creo que el presidente tiene el diagnóstico correcto en ese sentido. Alcanzar el equilibrio fiscal es algo muy importante, pero la pregunta es cuán sostenible es el camino tomado. Entendiendo que esto puede aguantar políticamente la cuestión es si aguanta la situación social en un contexto donde hay una caída de las jubilaciones en términos reales muy marcada, a la que se suma una caída muy fuerte de los salarios formales e informales, lo que explica la caída de los indicadores de consumo”.

Para Artana el 2024 puede promediar con una caída en el nivel de actividad de entre 4,5 y 5 puntos, muy concentrada en el primer semestre del año, seguida de una recuperación en V corta y una caída de la inflación más marcada de lo que ve el consenso y que puede llegar al 175%. En esa línea, Artana está dentro de los que cree que marzo puede dejar un dato de inflación menor a febrero para comenzar a ver una inflación del 6% desde mediados de año. “El desafío será comenzar a trabajar para bajar desde ese nivel”.

Volviendo sobre el ritmo de la actividad, el director de Fiel remarcó: “la caída de la actividad es transitoria. Hay que entender que esta economía está sobreajustada en términos de los ingresos de la población. Creo que vamos a una recesión que tiene que darse vuelta, es una cuestión de aguantar un par de trimestres. Por eso veo una recuperación de V corta, porque la economía se sobreajustó. Hubo una caída de salarios y jubilaciones reales monumental. La caída de ingresos no era necesaria para las cuentas externas de la Argentina. Argentina este año va a tener cuentas externas súper holgadas, producto de esto”.

Un ajuste sobre los ajustados. El fuerte ajuste y licuación de los últimos tres meses está siendo el golpe de gracia para ingresos que ya venían peleando de atrás contra la inflación. Con la nueva administración el foco del ajuste viró para posicionarse en el sector público. Un trabajo de la CTA apunta que el salario real promedio registrado perdió el 21,3% de su capacidad de compra entre noviembre de 2023 y enero de este año. Tras esta caída y teniendo en cuenta el deterioro previo, el salario real de enero de 2024 fue equivalente a poco menos de la mitad de lo que era en noviembre de 2015.

Pero se destaca que la caída del poder adquisitivo fue mayor para el salario del sector público que para el salario del sector privado. Entre noviembre de 2023 y enero de este año, la disminución en el sector privado alcanzó el 19,3% y para el sector público fue prácticamente del 25%.

“Hoy el tipo de cambio no está atrasado”

“Yo no creo que el Banco Central vaya a un ritmo de devaluación del 4,5% o 5% mensual, independientemente de que que creo debería hacerlo para evitar el atraso cambiario. Si entramos en una situación de duda sobre el tipo de cambio real en algún momento tenes que hacer un salto devaluatorio y sólo la expectativa de una salto devaluatorio ya de por sí te mete ruido. Hay que evitar eso. El gobierno ya pagó el costo político del ruido, no debería pagarlo dos veces. Hoy el tipo cambio no está atrasado, pero al ritmo que vamos, con un crawling peg del 2% y una inflación del 12% te mete una apreciación a un ritmo vertiginoso. Eso hay que evitarlo”, señaló Artana.

En su visión, un plan de estabilización requiere tener arreglado los fundamentales, que en el caso de Argentina son lo fiscal, lo cuasifiscal y contar con un ancla nominal, que es el tipo de cambio: “Y el ancla tiene que ser creíble. La credibilidad depende de tener dólares o tener un tipo de cambio recontra alto. No hay ninguna de las dos cosas y eso te mete ruido para lanzar el programa de estabilización”, sostiene.