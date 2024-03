Luciano Fusaro: "El costo del servicio de colectivo rondaría los $1200"

Luciano Fusaro, vicepresidente de AAETA, representó la preocupación de los trabajadores por la falta de previsibilidad en los pagos por parte del Estado, así como por el método de cálculo utilizado para determinar los fondos que se destinan a las empresas. A su vez, mencionó que el sistema de transporte viene con una gran desfinanciación hace años, que no refleja los costos reales del servicio, algo que impactó en la calidad y la frecuencia. “Parece un valor alto, pero ese es el costo de un servicio con la calidad que demanda el usuario”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Luciano Fusaro es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del transporte automotor.

Alejandro Gomel: ¿Qué puede pasar con este conflicto abierto?

Nosotros tuvimos una reunión ayer, donde lo que nos transmitieron es que en el día de hoy se va a pagar parte de esa deuda. Esto se debería estar acreditando durante la tarde. No está garantizado del todo porque hay cuestiones cooperativas que no manejamos nosotros de firmas, de papeles, de expedientes. Si eso se acredita hoy a la tarde, las empresas van a pagar. No debería haber ningún tipo de conflicto y estaríamos cumpliendo las obligaciones salariales del tipo y forma.

Ahora, y esto también se lo dejamos claro al secretario con quien nos reunimos, en caso de que esto se demore y no llegue hoy a la tarde, se pague el lunes o el martes, ahí obviamente tenemos que contar con la buena voluntad del gremio para evitar medidas de acción gremial y esto es un resorte que ya no depende de nosotros. Ahí hay una situación de desgaste porque en muchísimas situaciones anteriores hemos hecho lo mismo y hay veces que esperan uno o dos días y otras veces que no. Por eso les pedimos, por favor, que sin falta cumplan, de manera que nosotros tengamos los recursos, las empresas paguen este bono que vence hoy, y se despeje cualquier posibilidad de conflicto gremial. Obviamente, también estamos hablando con el gremio para que, en el eventual caso de que se demore, por lo menos esperen algunas horas más hasta el lunes o el martes, siempre pensando que el objetivo es cuidar a la gente, no es la interrupción del servicio público. Y que las millones de personas que viajan por día en el AMBA tengan asegurados su medio de transporte. Con ese propósito nos estamos manejando.

AG: ¿Cuál es la deuda que tienen con ustedes?

Son 50 mil millones de pesos correspondiente a enero y febrero. Es el emergente de una actualización de subsidios, posterior a la firma de paritarias, que firmamos el 2 de febrero una recomposición salarial. Y como fruto de esa recomposición salarial, más el reconocimiento de todo el impacto que tuvo la inflación desde septiembre a esta parte, se actualizó la estructura de costos que se financia una parte con subsidios y otra parte con el aumento del boleto a $270 que se hizo a principios de febrero. Eso hace que el 70% del costo reconocido esté cubierto con compensaciones. El tema es que estas compensaciones se están pagando en tiempo y forma con respecto a esta deuda que se descalza con nuestras obligaciones.

Vos pensá que el 70% de nuestro ingreso es subsidio estatal y el 50% de nuestro costo es mano de obra. Entonces, para hacer frente a estas obligaciones necesitamos que el flujo de fondos que viene de parte del Estado se sostenga con regularidad. Ese es el problema que estamos teniendo, no está esa regularidad, no está esa previsión. De hecho, los funcionarios reconocieron que no nos están dando esa previsibilidad y es parte de un compromiso hacia adelante que la vamos a tener para, de esa manera, evitar todos estos ruidos, todas estas situaciones donde, a veces, no podemos garantizar el cumplimiento de obligaciones básicas que generan malestar y riesgo de conflictos que, eventualmente, impactan en la población.

Gabriela Maidana: Sabemos que están reclamando por un sistema para determinar cuáles son los fondos destinados a las empresas, y ustedes advierten que están muy subestimados los costos. ¿A qué se refieren con esto? ¿Qué están reclamando puntualmente?

Acá hay dos temas. Lo que yo te decía al principio era una cuestión de que las obligaciones determinadas se pagan con irregularidad o se pagan tarde, por eso tenemos que esto de los subsidios. Pero aún llegado el caso de que las obligaciones se paguen en tiempo y forma, tenemos otro problema: el método de cálculo y la frecuencia de pago. El método de cálculo está mal, porque en todos estos años el sistema de transporte estuvo desfinanciado porque la tarifa estuvo muy atrasada por la inflación, y los subsidios también estuvieron muy calculados. Recordemos que la inflación está muy alta desde hace bastantes meses. Estas actualizaciones se hacen dos o tres veces por año, generalmente con un restado con la inflación. Entonces, hay una brecha entre los ingresos de los operadores y los costos que reconoce el Estado, porque es un sistema regulado. Esa brecha ha ido creciendo y la consecuencia que tiene eso es que las empresas no pueden renovar unidades o no pueden poner todos los colectivos en la calle.

Ahora, ¿qué hizo la reciente autoridad de la Secretaría de Transporte cuando asumió? En este recálculo que hace al empezar el año, lo que hizo fue que todas esas unidades que no circulaban, directamente las quitó del cálculo. Lo mismo, la antigüedad del parque que había aumentado porque no había recursos para renovar unidades, la pasó a incorporar en la estructura de costos. En vez de amortizar los coches en 10 años, amortizan en 13. Es decir, el método de cálculo asume el deterioro y lo normaliza. En vez de hacer al revés, remunerar como corresponde con los precios reales de la actividad, el sistema lo que hizo fue, como el sistema se había recortado por una cantidad de plata, ese recorte lo incorporó. Entonces lo que era un ajuste transitorio, porque no cerraban los números, ahora pasa a ser un ajuste permanente porque directamente se estandariza que este es un sistema donde se remunera nada más que 17 mil colectivos en vez de 18.500. Eso hace que, cuando uno analiza la tarifa técnica, o sea la sumatoria de asistidos y tarifa a lo largo del tiempo, hoy está en el valor más bajo medido en moneda constante en un periodo de 10 años. Eso explica por qué el deterioro cada vez es más profundo y es difícil recuperar las frecuencias que teníamos hasta hace algunos años.

AG: El tema de las frecuencias se nota en la calle...

Exactamente. Para trazar una analogía, para que entienda el público usuario, esto es como que vos comprás un producto todo el tiempo en el supermercado y para que el costo de ese producto no aumente, el fabricante, en vez de trasladarlo al precio, lo que hace es reducir la calidad del producto que vos estás comprando. Entonces, te lo "abarata" de esa manera.

Hoy estamos teniendo una tarifa técnica de algo más de 60 centavos de dólar, lejos del dólar de tarifa técnica que usualmente cuesta realmente mover un pasajero en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia. Pero este "abaratamiento" está hecho a costa de remunerar coches más viejos, remunerar menos flotas en la calle, peor frecuencia, peor servicio. En definitiva, lo que el usuario no está pagando por tarifas y el Estado no está pagando con subsidios, lo termina pagando el Estado con una menor oferta en el servicio.

AG: ¿A cuánto debería estar el boleto?

Nosotros veníamos manejando un costo de un dólar. De hecho, hoy, hace poco, publicamos un estudio más reciente al mes de febrero, que nos da cerca de $1200. Parece un valor alto, pero ese es el costo de un servicio con la calidad que demanda el usuario. O sea, unidades que se renuevan a 10 años, con aire acondicionado, coches limpios, suficientes frecuencias en la calle. Eso que demanda el usuario para viajar con comodidad y condiciones de eficiencia, cuesta $1200. Lejos estamos de cubrir ese valor, porque la tarifa cubre $200 promedio, con los descuentos que hay, $450 aporta al Estado y el otro 50%, hasta llegar a $1200, no lo paga nadie. O mejor dicho, lo paga el usuario de manera indirecta.

AG: Es decir, si el Gobierno avanza con la quita del subsidio, ¿el boleto al precio de hoy estaría $1200 en el área metropolitana?

Exactamente. Serían dos condiciones. Primero, si quitaras todos los subsidios ya mismo, con el cálculo que reconoce, habría que multiplicar por tres la tarifa. Pero aún así no alcanzaría, porque te dije que acá hay dos componentes, la parte que paga el Estado y la parte que no paga nadie (ni el Estado ni la tarifa).

Entonces, si quitamos todos los subsidios en las condiciones actuales, el boleto se tendría que multiplicar por tres. Pero si además incorporamos toda esta parte del costo que no está reconocida, de manera tal que podamos recuperar la calidad del servicio, entonces el boleto mínimo (o el boleto en general) habría que multiplicarlo cinco veces para, de esta manera, cubrir lo que falta para cubrir la necesidades del servicio.

GM: El nuevo esquema de pagos sobre el cual estuvieron trabajando, ¿realmente les da mayor previsibilidad como sería el objetivo final?

Sí, la proyección que nos dieron es que, a fin de la semana que viene deberían estar canceladas las deudas. Lo que nosotros le estamos pidiendo es que está bien, verbalmente, pero que toda la semana nos manden una proyección formal y que después eso se cumpla. Ese es un compromiso que vamos a tener en los próximos días.

Por lo pronto, verbalmente, los que dicen es que la semana que viene va a estar cancelada toda la deuda. Hoy, con la mejor voluntad, deberían pagar una parte, si es que llegan por sistemas administrativos. Y si eso se cumple, por lo menos no deberíamos tener esta situación puntual de problemas para pagar las obligaciones salariales.

Después hay cosas más de fondo que tienen que ver con esto que te digo de que los cálculos están mal hechos. Necesitamos corregirlos para que el otro problema que tenemos, que es volver a tener las frecuencias que teníamos el año pasado, sea el siguiente objetivo, que la gente vuelva a viajar bien. Respecto a ese problema, todavía no tenemos vista de cómo se va a solucionar. Son las discusiones que tenemos que seguir teniendo.

