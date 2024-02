Luciano Fusaro: “El costo real de un boleto de colectivo es de mil pesos”

El vicepresidente de AAETA, remarcó que el AMBA es el segundo sistema de colectivos más grande del planeta, pero que a su vez es el más barato. “Los valores que se pagan en Argentina son inéditos, incluso para Sudamérica son valores muy bajos”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Luciano Fusaro es vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor.

¿Qué expectativas tiene de lo que va a suceder con el sinceramiento de las tarifas de transporte? Entiendo que el boleto sin ningún tipo de subsidio debería costar más de 900 pesos, casi un dólar..

Mil pesos es prácticamente lo que cuesta hoy mover el AMBA, con el gasoil y el reciente ajuste paritario a los choferes. Pensemos que de esos mil pesos, con esa tarifa mínima de 270 que está vigente desde hoy, que en promedio terminaría estando en 200 pesos por los descuentos, se cobra apenas el 20% del costo real del boleto, aun con el aumento de hoy. El costo real de un boleto es de mil pesos, es importante saberlo para que tengamos una idea de lo que ha pasado en estos 20 años en materia tarifas y distorsiones de precios y lo que significa ahora iniciar un camino de sinceramiento.

Esto que cuesta mil pesos hoy, ¿cuánto costaba en octubre?

Menos de 500 pesos.

Es decir que en las últimas 20 semanas se duplicó el costo, que era la mitad de lo que es hoy. Más que el sinceramiento de la tarifa de colectivos es el sinceramiento de los combustibles…

Argentina en el ranking de costos de combustibles hace unos meses estaba último en la tabla, tenía el combustible más barato de Sudamérica, los países limítrofes hacían colas para cargar acá.

¿Cómo se compone el gasto? ¿Qué porcentaje es mano de obra y qué porcentaje es combustible?

Hay dos rubros que componen la gran mayoría, mano de obra y combustible. Para la mano de obra se reparte el 50%, para el combustible 20% y después un 10% más de repuesto mantenimiento mecánico. Con lo cual, en esos tres rubros está el 80% del costo.

¿Cuánto aumentó el combustible en las últimas 20 semanas?

En agosto estaba 362 pesos, que es el costo que reconoció el Estado a la hora de determinar el nivel de subsidio. Hoy está arriba de mil pesos.

Argentina tiene una particularidad que no tienen muchos países del mundo, tiene una megalópolis que concentra el 40% de la población de todo el país, es algo que se repite en algunos países, no en muchos. En realidad no se repite en casi ningún país que tenga gran territorio, por ejemplo, Brasil y Estados Unidos tienen varias ciudades importantes y ninguna concentra el 40% de la población como es el caso de Argentina con su AMBA. Siempre veo que los extranjeros que vienen a Argentina elogian mucho el sistema de transporte público de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo es esto en comparación con otros países? Por ejemplo, lo que en Argentina ahora cuesta 1 dólar con los boletos, ¿cuánto costaría en otras ciudades latinoamericanas?

En países limítrofes está arriba de un dólar, si nos vamos a Montevideo, Sao Paulo o Santiago de Chile, el boleto está arriba de un dólar, ellos también tienen subsidios pero la tarifa técnica, que es la sumatoria de subsidios y tarifa que paga el usuario en todos los países limítrofes, está arriba de un dólar, mucho más que en Argentina.

En Madrid, por ejemplo, un usuario paga 1,50 euros un boleto de colectivo, que además tiene subsidio, con lo cual la tarifa técnica está muy por encima. Si nos vamos a ciudades como Londres, estamos hablando de más de 3 dólares, pero Londres tiene un transporte particularmente caro.

Los valores que se pagan en Argentina son inéditos, incluso para Sudamérica son valores muy bajos. De hecho no tengo registro de una ciudad más barata que el AMBA, hasta ayer el boleto estaba a 7 centavos de dólar, una cosa muy baja para un sistema de transporte que es modelo. El sistema de colectivos de AMBA es el segundo más grande del planeta con 18.500 unidades de colectivos, no vas a encontrar uno más grande.

¿El más grande dónde está?

Shanghai tiene más de 20 mil unidades, en el AMBA hay 18.500 y en Sao Paulo hay alrededor de 15 mil vehículos. No recuerdo los números exactos, pero solamente Shanghai logra superar al AMBA. Es un sistema de transportes que fue hecho por privados, la expansión de la red de colectivos fue hecho por emprendedores, por pequeñas cooperativas después de la privatización de la corporación del transporte.

Como el papá de Cristina Kirchner, que era el gerente de una compañía de transportes en La Plata.

Claro, eran los choferes de la vieja corporación, que después se hicieron cargo de un modelo de cooperativas, cada uno aportaba uno o dos colectivos. Yo no viví esa época pero dicen que con un colectivo podía vivir más de una familia, el hecho de ser colectivero y dueño de una empresa de colectivos era un medio de ascenso social. De hecho, la mayoría de las empresas de colectivos del AMBA hoy son los herederos de aquellos colectiveros, empresas Pymes que han heredado ese oficio, de esa manera se formó un red que está compuesta por más de 160 razones sociales, a nivel de cantidad de socios estamos hablando alrededor de miles.

Obviamente ese modelo hoy en día está en crisis, porque con todo el atraso que ha significado la inflación, el deterioro de tarifas y subsidios, es un sector que se viene descapitalizando a una velocidad creciente, por eso en ese modelo de transporte, en algunos lugares, se ven unidades mucho más deterioradas y peores servicios de los que se veían hace años, eso es un dato de la realidad.

Habiéndose cerrado el acuerdo paritario con @utaargentina, retroactivo al mes de enero 2024, actualizamos el costo real de mover a cada uno a los 11 millones de pasajeros del AMBA por día. #AAETAComunica pic.twitter.com/rdcTaezJbV — aaeta (@aaeta_arg) February 5, 2024

¿Qué expectativas tenés sobre la modificación del volumen de la demanda del transporte público con el aumento del boleto? ¿Crees que se va a ver compensado con la gente que va a dejar de usar el auto?

Nosotros por experiencia de años anteriores y de otros casos con aumentos fuerte en el transporte, lo que suele ocurrir es que el impacto inicial se siente, porque aquel que a lo mejor tiene una dificultad económica o empieza a hacer su propio cálculo de costos y beneficios, si puede caminar camina o si puede ir en bicicleta lo hace. Entonces, hay una pérdida inicial de la demanda que después de unos meses tiende a recuperarse, en las próximas semanas es posible que veamos una caída en la cantidad de pasajeros, estimados que se pueden llegar a caer un 10% de los pasajeros, pero luego tiende a recuperarse.

Fernando Meaños: Es interesante ver cuánto cuesta el boleto mínimo en ciudades de Europa, pero también hay una comparación con las ciudades del interior, en donde el boleto mínimo que hoy en el AMBA está 270 pesos en el interior del país está 500 pesos. ¿Cree que va a haber una tarifa uniforme en todo el país?

Entiendo que sí. En AAETA publicamos un ranking en donde el AMBA está último en la tabla como el boleto más barato del país, en el otro extremo está el caso de Corrientes con el boleto arriba de 500 pesos y en Formosa con un boleto que superó los 600 pesos, son valores mucho más cercanos al costo real de mil pesos. En todos los lugares hay mayor o menor grado de subsidios, en el interior también hay subsidios pero las proporciones son mucho más bajas que en el AMBA. No es que en el interior sea caro, sino que se acerca más a la realidad, en el AMBA está barato.

En el AMBA el boleto estuvo 3 años y medio congelado, desde marzo del 2019 hasta agosto del 2022, después se volvió a congelar en agosto del año pasado. Todo ese periodo de alta inflación con el boleto congelado explica la diferencia con el interior y porqué el boleto mínimo estaba a 77 pesos hasta ayer.

FM: ¿Que reciban menos por parte del Estado en materia de subsidios y más por parte del pasajero puede tener alguna mejora?

Hay dos cosas, en primer lugar hay una norma que viene del 2012 que prohíbe a las empresas incrementar su parque, porque en ese momento lo que significaba sumar más coches era meter más subsidios, algo que el Estado no quería. Entonces, se congeló el parque y quedó él que era, por eso hay lugares en donde faltan colectivos y no podes poner más y hay lugares en los que sobran y no podes sacarlos porque serían menos subsidios.

FM: ¿Si ustedes quisieran tener más unidades no podrían?

No, porque no te van a dar más subsidios. Si nosotros quitamos de la ecuación el tema del subsidio y obligamos a las empresas a que se financien con una tarifa técnica y en todo caso el subsidio vaya a quienes no lo puedan pagar, sí se podría quitar esa normal del medio, lo cual permitiría, por ejemplo, poner más colectivos si surge un barrio nuevo, porque te financiarías con tarifas. Esa sería una manera más óptima de readaptar el sistema de transporte a los cambios demográficos que hubo en el AMBA en los últimos 10 años, se agregaron 1.600.000 habitantes más entre censo y censo y los colectivos son los mismos, hay un problema de distribución de frecuencia, hay lugares en que faltan colectivos y otros en los que sobra. Hoy la norma es muy rígida. Las empresas no quieren subsidios, quieren una tarifa. En todo caso, el Estado debería darle el subsidio a quien lo necesite, entendemos que ese es el mecanismo óptimo para mejorar los servicios.

