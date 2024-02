Aseguran que el boleto sin subsidios debería costar $1000

Este martes, el boleto mínimo de trenes y colectivos del AMBA sufrió un aumento del 250% y Luciano Fusaro, Vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, se pronunció al respecto y argumentó que en los últimos veinte años "se han tomado muchísimas políticas equivocadas".

"A lo largo de estos 20 años se han tomado muchísimas políticas equivocadas que han ido acumulando efectos perniciosos", sostuvo en diálogo con Antonio Fernández Llorente por Radio Splendid y aseguró que el boleto sin ningún tipo de subsidio debería costar $1000 pesos.

El boleto mínimo de trenes y colectivos del AMBA aumentará 250% desde este 6 de febrero

En este contexto, explicó: "Sin quitamos todos los subsidios y sumamos el costo del dinero necesario para renovar unidades, mantenerlas en óptimo funcionamiento, comprar gasoil y sostener todas las frecuencias, estamos hablando de 1000 pesos promedio para un boleto de entre 6 y 12 kilómetros, aproximadamente".

"Con esos 1000 pesos promedio por usuario se podría financiar un servicio en óptima condiciones si quitásemos todos los subsidios", aseguró Fusaro y reprochó que durante el Gobierno de Alberto Fernández se terminaron los costos del transporte utilizando precios atrasados, lo que derivó en una reducción del servicio de colectivos.

Al respecto, detalló: "En noviembre fue la última vez que el Gobierno determinó el costo del transporte y, por ejemplo, utilizó los precios del gasoil del mes de agosto y de los otros insumos tomaron el de septiembre. (...) Eso explica por qué hemos visto una reducción de frecuencias muy fuerte y que en enero terminó registrando casi 7% menos de kilómetros de enero del año pasado".

Fusaro remarcó que "no alcanzan los recursos por efecto de la inflación" y agregó: "El atraso en las tarifas de los servicios públicos en el AMBA ha llevado a un deterioro progresivo porque es muy fácil por decreto o por una resolución abaratar la tarifa de los servicios públicos"

"Después hay un efecto a largo plazo porque el Estado tampoco tiene plata para financiar lo que se percibe por tarifas y las variables de ajuste terminan siendo los niveles de inversión, de calidad, se pierden cada vez más frecuencias y los coches son cada vez más viejos", amplió.

Cuánto debería valer el boleto de colectivo según los empresarios de transporte

Luego, aseveró: "El servicio se ha ido deteriorando producto de muy malas políticas, por el efecto de la inflación y por la pérdida de condiciones para inversión. Hoy en día el transporte está en una situación terminal y está lejos de ser lo que llegó a ser en algún momento.

"Deberán ir por tarifas más realistas, a recuperar frecuencias. Este periodo de transición sin dudas es doloroso. Son decisiones difíciles que hay que tomar, pero que si no se toman en algún momento no va a haber transporte y eso es peor", concluyó.

Fernando Gray: "Este procedimiento es irregular"

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, también se pronunció sobre el aumento en las tarifas del transporte y recordó que él acudió a la justicia para denunciar presuntas irregularidades en el procedimiento que debe realizar la Secretaría de Transporte a la hora de aplicar incrementos en los precios.

"Este procedimiento es irregular, con lo cual nosotros nos estamos presentando hoy en el Juzgado Contencioso Administrativo para denunciar esta situación por este aumento totalmente irregular de la manera en que se ha hecho", aseveró en diálogo con Gustavo Sylvestre por Radio 10.

Al respecto, explicó que "hace unos días la Secretaría de Transporte hizo una consulta para aumentar el transporte" y añadió: "Por ley, tienen que hacer una audiencia pública, exponer el secretario de Transporte qué va a hacer, si va a hacer un aumento de cuánto, de qué proporción va a ser durante todo el año, cuál va a ser su política de transporte, convocar a las partes, convocar a las cámaras y a los usuarios y consumidores".

"El gobierno no hizo esto. Nosotros nos presentamos judicialmente en el Juzgado Contencioso Administrativo de Lomas de Zamora y el juez actuante, que es el doctor Ernesto Kreplak, determinó que esto no se había visto, no se había cumplido, suspendió los aumentos y le dio cinco días hábiles a la Secretaría para que realice este procedimiento que había omitido", amplió.

No obstante, Gray sostuvo: "En vez de iniciar este procedimiento y rehacer todo lo mal hecho, la Secretaría fue la Cámara Federal, apeló el fallo y antes de que la Cámara se expida, y estando vigente el fallo de Kreplak, decidió unilateralmente aumentar el transporte, desoyendo el fallo judicial".

"Este Gobierno no cumple la ley ni los procedimientos", reprochó el intendente de Esteban Echeverría y concluyó: "Lo que hay es un fallo del doctor Kreplak que tiene vigencia y que suspendió el aumento y el gobierno empieza a hacer interpretaciones de lo que les parece a ellos, pero cuando tenés un fallo firme y hacés una apelación, el fallo está firma hasta tanto la Cámara se expida".

AS./fl