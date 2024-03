Claudio Dellecarbonara: "Al Gobierno de la Ciudad le importan un bledo los pasajeros"

En el marco de un “molinetazo” contra los aumentos del subte, el periodista Bruno Ghiso se hizo presente en la estación Federico Lacroze junto al móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), y charló con Claudio Dellecarbonara, metrodelegado, sobre la protesta que llevan adelante trabajadores del sector junto a estudiantes.

Bruno Ghiso (BG): ¿En qué consiste esta actividad que están llevando adelante?

Estamos muy contentos, porque nos hemos encontrado con un apoyo a esta acción de todos los usuarios.

Esta acción la habíamos programado junto con asambleas barriales, con centros de estudiantes, con otros trabajadores, como los trabajadores despedidos de GPS, que es una tercerizada de Aerolíneas Argentinas, y con el espacio Unidos por la Cultura, para rechazar el enorme aumento de tarifas que se va a descargar sobre los bolsillos de los trabajadores que son usuarios del transporte público.

Liberamos accesos e invitamos a los usuarios a no pagar, como te decía, con un gran recibimiento, un gran apoyo de la gente, entendiendo que de eso se trata, de unir a todos los trabajadores para poder rechazar, no solo el tarifazo, sino todo el ajuste que hay contra el bolsillo de los trabajadores y los sectores populares. Aumento de tarifas, aumento de alimentos, liberación de alquileres, liberación de servicios, la inflación. Todos los ataques son a los bolsillos de la clase trabajadora.

Otro golpe al bolsillo: desde este domingo el subte costará 125 pesos | Perfil

BG: ¿El reclamo es contra los aumentos futuros que se van a concretar en abril?

Es contra los aumentos que ya ocurrieron y contra los que ya están anunciados, porque hoy está la audiencia pública, donde supuestamente se va a evaluar el tarifazo, pero es una mentira, porque no es para nada un trámite que se tenga en cuenta a la hora de aumentar la tarifa.

La decisión política del gobierno de la ciudad junto con la empresa es que la tarifa, que hoy está $125, pase a $574 a partir de abril, y que después tenga dos tramos de aumento, llegando en junio a casi $800, o casi $900 si no tenés la SUBE registrada. Quieren hacer un aumento superior al 520%, con salarios congelados que se están licuando con la inflación cotidianamente. Vemos que esto es imposible.

Si no salimos a pelear y sobre todo si la CGT y la CTA dejan de mirar para otro lado y no llaman a un plan de lucha nacional, a un paro general, a una lucha sostenida en el tiempo hasta tirar abajo el ajuste, difícilmente podamos hacerle frente a este plan de guerra de Milei contra los trabajadores.

Estaciones abandonadas y líneas sin terminar: secretos y curiosidades del Subte | Noticias

BG: ¿Hubo alguna intención de reunirse con las autoridades para proponer algo distinto? ¿Hay alguna propuesta?

Las autoridades lo único que tienen como objetivo es garantizarle el negocio a la empresa MOBA, antes Metrovías, que es el mismo grupo económico, una de las privatizadas de los 90 con Menem. No controlan la falta de inversión, la falta de obras, ni la crisis sanitaria que venimos denunciando hace cinco años por la presencia de material cancerígeno, asbesto, que ya provocó la muerte de varios de nuestros compañeros y afecta la salud de trabajadores y usuarios. Lo único que le importa al Gobierno de la Ciudad es garantizarle el negocio a la empresa, al Gobierno de la Ciudad le importan un bledo los pasajeros.

Hay que tener también una cuestión muy importante. Se reabrió la línea D hace unos días, supuestamente con más obras y seguridad, y es mentira. Hoy hay más riesgo para viajar en la línea D que antes, porque hay trenes que se manejan solos, hay puertas que se abren y cierran solas, porque el sistema que se puso en funcionamiento todavía no está probado, no corresponde con la situación de seguridad que necesitamos, poniendo en riesgo la vida de nuestros compañeros y de los usuarios. Bueno, este es el mismo Gobierno, con el cual no se puede hablar, porque como el Gobierno nacional, quiere reventarle la vida a los trabajadores.

Trabajadores y estudiantes realizaron un "molinetazo" en la estación Federico Lacroce del subte línea B.



Tenés que elegir entre comer y darle de comer a tus hijos o viajar a trabajar. Tenés que elegir entre salir a protestar o ir a trabajar, y si salís a protestar te persiguen, te reprimen, y hasta te pueden matar con los nuevos protocolos. Es una vergüenza. Nosotros no lo vamos a permitir, nos vamos a expresar, vamos a protestar y vamos a pelear por los reclamos que tenemos como trabajadores del subte, que son muchos, y por todos los reclamos que tenemos como clase obrera en Argentina.

Hay que parar el ajuste. Hay que parar este plan de guerra contra los trabajadores. Por eso insisto. La CTA y la CGT tienen, ahí, una responsabilidad de poner en marcha este plan de acción para lograrlo.

FM