Rod Stewart pasó 26 años construyendo la maqueta de una ciudad imaginaria

A los 74 años, el cantante birtánico Rod Stewart sorprendió al mundo con su pasión oculta: las maquetas ferroviarias. Es que acaba de terminar su máxima obra cuyas fotos están en nuestra galería. Casi 38 metros de largo, siete de ancho y 26 años de trabajo son las cifras de la gigantesca maqueta que construyó en en el ático de su casa en Los Ángeles y que recrea una ciudad estadounidense completa inspirada en el Nueva York y Chicago de los años 40 aunque guarda imágenes de su Londres natal.

Así lo cuenta en la revista Railway Modeller, confirmando que detrás de su faceta de músico y compositor legendario, esconde a un fanático del modelismo, en especial de los ferrocarriles.

Stewart, a quien el Príncipe Guillermo otorgó el título de caballero hace tres años, bautizó su obra con el nombre de Grand Street and Three Rivers City. Y aunque representa a una ciudad estadounidense de la década de los 40, con su zona industrial incluida, también es un dibujo de los recuerdos de su niñez.

Es que seguramente Rod, de niño, veía pasar los trenes desde la ventana de su casa, hoy demolida, en el 507 Archway Road, al norte de Londres. Cuando comenzó su obra, en 1993, ya fanático de las maquetas, acababa de terminar la construcción de su hogar en Los Ángeles.

El diseño incluía un área especialmente reservada para esta maqueta. Además, el cantante dijo que en los hoteles ha pedido siempre una habitación extra en la que, en el poco tiempo que le quedaba en medio de sus giras, podía usar sus pinceles, pinturas, y piezas del modelo. "Siempre fueron realmente complacientes, sacaban las camas y me daban ventiladores para mejorar la circulación de aire y la ventilación", explicó.

La maqueta no solo es inmensa y se realizó en su propia casa, donde vive con su cuarta esposa, Penny Lancaster, y dos de sus ocho hijos, sino por el alto nivel de detalle que tienen las carreteras, las fábricas, los edificios, los barcos y por supuesto los trenes, además de otros vehículos de aquella época. Al verla se entiende que haya tardado 26 años en terminarla.

En declaraciones a la revista, el músico explicó que su fuerte es el modelado de escenografías y estructuras. "Este es el tipo de paisaje que me gusta. La atención al detalle, al detalle en extremo, es primordial", dijo.

Si bien Sir Rod se inspira en el paisaje de sus viajes alrededor del mundo, es importante para él que los fondos sean en 3D. “No me gusta ver backdops planos, estropean la ilusión, así que fui por más edificios y calles que pistas. Solo para darle una gran profundidad".

Después de comenzar a juntar piezas en 1993, Rod contrató a alguien para que ayudara a iluminar el paisaje con el sol de la tarde, y acordó a un amigo para ayudar a colocar las vías del tren.

"Todos estos fueron depositados, al igual que en la realidad", dice. "El lastre tomó una eternidad, pero fue muy importante para correr sin problemas para hacer todo esto correcto".

La repercusión de la tapa de esta revista fue enorme, y sucedió algo muy particular cuando Rod llamó en persona por teléfono al programa BBC Radio 2, ya que su presentador, Jeremy Vine, sembró la duda de si realmente la construcción había corrido a cargo suyo. "El 90% de esto lo construí yo mismo. Lo único en lo que no era muy bueno y aún no lo soy es en los sistemas eléctricos, así que alguien más lo hizo", aseguró.

Además, Stewart reveló que esta afición es una adicción. "Empecé, así que tuve que terminar. Si me hubiera dado cuenta al principio de que iba a tomarme tanto tiempo, probablemente habría dicho '¡no!'".