Este miércoles por la noche, Rod Stewart cantó nuevamente en Argentina, en lo que fue su sexta presentación en el país. Con un show de casi dos horas y media, el astro británico canto 24 de sus inoxidables canciones frente a un GEBA con casi 20 mil fanáticos que le pusieron toda la energía al show.

En su tercera parada en América del Sur durante su gira mundial, el artista escocés brindó un espectáculo completo que abarcó todos los aspectos: musical, visual y emocional, con sus 14 músicos.

Desde el dramático inicio con "Addicted to Love" hasta el nostálgico homenaje a Faces con "Ooh la la" y la fiesta disco de "Having a party", cada momento fue único. Como era de esperarse, la gran primera explosión de la noche llegó con "Have you ever seen the rain", la histórica canción que cuenta con más de 350 millones de reproducciones en YouTube.

El Rod futbolero apareció con las camisetas y bufandas del Celtic y su costumbre de lanzar pelotas al público. Pero esta vez fue distinto, por el toque mundialista. El artista dejó su felicitación po la victoria en la Copa del Mundo y elogió a Lionel Messi, a quien llamó "mi amigo".

“Son los ganadores de la copa del mundo. Estás en mi corazón, Messi”, fue la frase que hizo estallar a GEBA. Mientras cantaba el tema alusivo "You are in my heart", las pantallas proyectaron imágenes del Celtic, del penal de Montiel y las celebraciones en Doha y en Buenos Aires.

El concierto culminó con dos de sus emblemáticos clásicos: "Do Ya Think I'm Sexy", esta vez más funk que disco y "Sailing". El público, agradecido, lo despidió entre lágrimas y con una ovación.

