Rod Stewart, Myke Towers y Diana Krall en Buenos Aires!

Tres grandes de la música, cada uno en su diferente estilo y con miles de seguidores, se presentan en nuestro país. Dos regresan victoriosos y uno llega por primera vez a los escenarios argentinos. Hablamos de Red Stewart, Diana Krall y Myke Towers. A continuación toda la info:

Rod Stewart

El querido intérprete escocés trae sus grandes éxitos a Buenos Aires el 4 de octubre al Estadio GEBA (Av. Coronel Marcelino E. Freyre 3831, CABA). Es uno de los artistas más aclamados de la historia de la música, con una producción alucinante y una lista de grandes éxitos como "Every Picture Tells a Story", "Mandolin Wind", "You Wear It Well", "Tonight's the Night", “Young Turks”, “Forever Young”, “Hot Legs”, “Infatuation”, “Rhythm Of My Heart” Sailing”, “The First Cut is the Deepest”, la indeleble “Maggie May”, y mucho más. Su voz característica, su composición narrativa, su estilo innovador y sus apasionadas presentaciones en vivo, trascienden todos los géneros de la música popular, desde rock, folk, soul, R&B, new wave e incluso el Great American Song Book; convirtiéndolo en una de las pocas estrellas en disfrutar de álbumes que encabezan las listas de éxitos a lo largo de cada década de su carrera de 50 años. Este 2023, llegará a Buenos Aires con los más grandes éxitos de su carrera, así como sus temas más recientes y clásicos covers que arrasan en las listas mundiales. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Myke Towers

La superestrella mundial multi-platino Myke Towers anunció su presentación, por primera vez en Argentina, el próximo 7 de septiembre en el Estadio Luna Park (Madero 470, CABA), como parte de su gira La Vida Es Una Tour. Sus fans podrán disfrutar de una experiencia en vivo única y de una cautivante nueva producción. El portorriqueño se ha convertido en uno de los mejores compositores de su país, fusionando narraciones callejeras y anzuelos pop masivos en una carrera llena de himnos que alcanzan la cima de las listas. Myke Towers es uno de los pioneros del trap latino, destacando en 2013 junto a visionarios novatos como Álvaro Díaz y Fuete Billete. Éxitos como "La Curiosidad" y "Bandido" consolidaron a Myke Towers como una de las estrellas de la música urbana, lo que le valió el apodo de El Young King. Recientemente presentó su single "LALA", que, en tan solo 11 días, ha convertido a Myke Towers en un fenómeno cultural. La canción forma parte de su reciente álbum de estudio lanzado en marzo, que lleva el mismo nombre de la gira, en el que el cantautor lleva a sus oyentes en un viaje sonoro a través de sonidos de Alt-pop, afrobeat y reggae. Y ahora lo tendremos por primera vez entre nosotros. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Diana Krall

La querida intérprete vuelve a la Argentina para brindar un show en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes, 857, CABA). La diva del jazz se presentará en Buenos Aires el 22 de noviembre. La canadiense es, sin dudas, una de las mujeres más taquilleras del género, con una enorme cantidad de discos vendidos y salas llenas en distintas partes del mundo, la artista conjuga numerosos premios, reconocimientos y fanáticos que siguen cada paso de su carrera. El arte único de Krall trasciende cualquier estilo musical y la ha convertido en una de las artistas más reconocidas de nuestro tiempo. Como cantante, es reconocida por ser dueña de una técnica prolija e inquebrantable que maneja su garganta con solvencia, además de lucirse con sus dotes de pianista. Dúctil e impecable domina su creatividad y el oficio de su instrumento con un profesionalismo que la enarbola como una de las grandes cantantes de jazz de las últimas décadas. Su compromiso artístico la llevó a ocupar un lugar privilegiado en la escena internacional, seduciendo a públicos diversos a lo largo del mundo. Encontrá acá más info sobre las entradas.