El 27 de septiembre, el Estadio Malvinas Argentinas de La Paternal fue testigo de un hito para Silvestre y La Naranja. Con la presentación de "Alter Ego", la banda convocó a miles de personas en un show que combinó despliegue escénico, emoción y una comunión total con el público, consolidando su lugar como una de las propuestas más resonantes de la música argentina actual.

La introducción marcó el inicio de un repertorio extenso y diverso. Tras la apertura, “Puerta del sol” desató la primera ovación y puso al público de pie. Luego llegaron “Supersticiones” y “Loco por vos”, que encendieron a la multitud y sentaron las bases de lo que sería una velada arrolladora.

Con “Nunca te calmes” llegó la primera pausa de Justo Fernández Madero. “¡Buenas noches, Buenos Aires! Nuestra casa. Siempre tocar acá tiene un peso distinto. Gracias por estar y vamos a disfrutar juntos”, dijo emocionado, recibiendo un aplauso que sacudió el estadio. La conexión entre la banda y sus fans se mantuvo intacta durante todo el recital.

Con “Prisionero perfecto”, los coros del público se hicieron sentir como un estadio que cantaba al unísono. La energía se mantuvo en “Tocar el cielo” y “Superhéroes”, hasta desembocar en “Levitando lento”, donde Fernández Madero volvió a dirigirse a la multitud con un simple “¿Cómo están, Buenos Aires?”, que fue respondido con un grito colectivo.

El bloque continuó con “CPQV” y alcanzó un punto de intimidad con “Azulejos”. Antes de cantarla, la banda contó cómo surgió la balada durante el encierro creativo en la casa de Lucas Grasso: “Sacamos los muebles, armamos un estudio y ahí nació esta canción, distinta, más íntima. Faltaba algo y lo encontramos en ‘Azulejos’”. El relato fue recibido con gritos, aplausos y una ovación cerrada.

“Carta de amor” fue dedicada a la ciudad de Buenos Aires y acompañada por aplausos sostenidos. Después llegó el turno de “Hechizao” e “Invencibles”, que desataron saltos y coros multitudinarios. El público, de pie, no daba respiro entre canción y canción.

Uno de los momentos más esperados llegó con la aparición de Luz Gaggi. La cantante se sumó para una emotiva versión de “Adicto al temblor”, single de Alter Ego. La interpretación, acompañada por las luces encendidas de miles de celulares, convirtió el estadio en una postal mágica y fue uno de los pasajes más destacados de la noche.

El clima de celebración alcanzó su punto máximo cuando Mateo “El Ruso” Sujatovich irrumpió en escena. Primero sorprendió con una vibrante interpretación de “Flaca”, himno indiscutido de Andrés Calamaro, que hizo explotar al Malvinas. La ovación fue ensordecedora, con el público de pie, y marcó el clímax emocional del recital.

La euforia continuó con “Sos todo lo que está bien”, también junto al Ruso, en un bloque que selló la complicidad entre la banda y sus invitados. “Te queremos, Ruso, gracias”, dijo Fernández Madero, mientras el estadio respondía con aplausos interminables.

La segunda parte del concierto alternó intimidad y fuerza. “Todas esas tardes” y “Amores callejeros” emocionaron con su carga melódica, mientras que “Océano” y “Yo te sigo” devolvieron el pulso vibrante de los primeros bloques.

Antes de “Instinto”, Fernández Madero agradeció al equipo técnico y de producción, presentando a cada integrante. “Siempre nos ven a nosotros cuatro, pero hay una familia silvestriana enorme que hace esto posible”, subrayó. La ovación fue un reconocimiento a esa comunidad que sostiene el proyecto.

El final llegó con “Tu veneno” y "Fiebre atemporal". El estadio fue un coro de principio a fin y la despedida se dio entre aplausos interminables.

Con Alter Ego, Silvestre y La Naranja inaugura un nuevo capítulo en su trayectoria. El disco, atravesado por influencias de Daft Punk, Billie Eilish y Tame Impala, y respaldado por una gira internacional que recorrerá 28 ciudades en ocho países, funciona como una declaración artística y un salto de escala.

“Queremos agradecerles a ustedes, que son quienes nos sostienen en cada paso. ¡Nos vemos en la gira!”, se despidió Fernández Madero. El aplauso final coronó una noche que no solo presentó un disco, sino que también selló un pacto de futuro entre la banda y su público.