Los conciertos inolvidables de Raúl Lavié, Lalo Schifrin, Ron Lalá y Gilberto Gil

Raúl Lavié

Raúl Lavié festeja 88 años de vida y 73 de una carrera impecable con un show vibrante y lleno de gratitud. A través de imágenes inéditas, anécdotas irrepetibles y clásicos que marcaron generaciones, el artista recorre sus pasos desde el Club del Clan hasta Broadway, pasando por giras junto a Astor Piazzolla, protagónicos en El hombre de la Mancha, Drácula y el multipremiado Tango Argentino. Con invitados como el grupo de malambo y boleadoras Pampas Bravas, su hijo Gastón (quien sigue sus pasos) y un quinteto de prestigiosos músicos.

“Nunca soñé llegar a esta etapa de mi vida, cumplir 88 años y seguir con mis sueños intactos como si nunca hubieran pasado y lleno de proyectos confiando en Dios que me siga concediendo su bendición. Mi mayor deseo es ver en la platea a verdaderos amigos, el público, esos que hicieron que hoy siga sobre un escenario. A cada uno de ellos está dirigido este espectáculo que relata una vocación artística que me ayudó a ser una persona de bien”, expresó el intérprete.

La cita será el viernes 29 de agosto a las 21 en el Teatro Broadway (Av. Corrientes 1155, CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lalo Schifrin Homenaje Sinfónico

Hace poco que nos dejó Lalo y todo homenaje es bienvenido. La ocasión para rendirle tributo sinfónico será el miércoles 27 de agosto, a las 20.30, en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA), con un concierto que repasará su trayectoria a través de una orquesta integrada por más de 50 músicos y dirigida por el maestro Andrés Robles, que recorrerá buena parte del destacado repertorio del compositor.

Así se celebrará la vida y la música del elogiado compositor a través de sus inolvidables obras para el cine y la televisión, incluyendo piezas musicales cinematográficas como Operación Dragón, Misión Imposible, Mannix, El botín de los valientes, la saga del clásico Harry el sucio, Bullit, Los cuatro mosqueteros y otras. El concierto será respaldado por una pantalla gigante en la que se proyectarán secuencias de las películas musicalizadas por el genial director. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Gilberto Gil

El querido brasileño regresa a la Argentina en su gira despedida Tempo Rei Tour. Y se presentará el 31 de octubre en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA). Cuando Gilberto Gil compuso Tempo Rei en 1984, respondió al tema Oração ao Tempo de Caetano Veloso. Mientras la canción de su coterráneo bahiano sugería que tanto el tiempo como quien lo creó se desvanecerían, la letra de Gil expresaba un sutil deseo de permanencia y transformación. No es casual, entonces, que Gilberto haya elegido Tempo Rei como título de su gira final.

Ya venía madurando la idea de no hacer más giras desde hace un tiempo. Es que considera natural esa reflexión y su decisión apunta a reducir la intensidad de su agenda, en un cambio de perspectiva que lo conecta cada vez más con la espiritualidad. Así se prepara para una celebración de su inmenso legado musical, una banda sonora profundamente enraizada en la cultura brasileña y presente en el ADN de todo un país: “Consideré muchos elementos antes de decidirme a realizar una gira final. Reflexioné sobre el mercado musical y las exigencias físicas de los grandes espectáculos. Quiero seguir haciendo música a otro ritmo, pero antes tendremos esta hermosa celebración junto al público y mi familia. Transformar las viejas formas de vivir”, afirmó.

Con dirección artística de Rafael Dragaud, dirección musical de Bem Gil y José Gil, y acompañado por una banda estelar integrada por Bem Gil (guitarra/bajo), José Gil (batería), João Gil (guitarra/bajo), Nara Gil (voz), Mariá Pinkusfeld (voz), Diogo Gomes (vientos), Thiago Oliveira (vientos), Marlon Sette (vientos), Danilo Andrade (teclados), Leonardo Reis (percusión), Gustavo Di Dalva (percusión), Mestrinho (acordeón) y un cuarteto de cuerdas, Gilberto Gil ofrecerá un espectáculo sensorial e inmersivo que celebra la entidad más fascinante de la experiencia humana: el tiempo. Enconrá acá más info sobre las entradas.

Ron Lalá

La mítica compañía española Ron Lalá trae a la Argentina la antología de sus obras más reconocidas. Y lo hará durante tre únicas funciones a pura risa, música y teatro en el San Martín (Av. Corrientes 1530, CABA). Los madrilleños llegarán a la Sala Casacuberta viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de agosto a las 20.30. En esta nueva visita al país presentarán 4X4 Un viaje a las 4 primeras obras, en el que proponen un recorrido por las escenas esenciales de los espectáculos que la consolidaron como una de las compañías más premiadas y aclamadas por crítica y público: Mi misterio del interior, Mundo y final, Time al tiempo y Siglo de Oro, siglo de ahora.

Fundada en Madrid en 1996, Ron Lalá lleva adelante un trabajo colectivo en el cual sus integrantes combinan música y textos originales sobre diversos temas, desde la actualidad a obras clásicas de la literatura, con un lenguaje escénico propio basado en el humor crítico y satírico.

Con una puesta en escena sencilla, esencial y directa, arropados por unos pocos elementos e instrumentos musicales, el equipo actual de “ronlaleros” ofrece en escena una retrospectiva comprimida y esencial de los cuatro espectáculos que definieron su inimitable estilo. Música en directo, ritmo trepidante y un sentido del humor propio fueron los rasgos definitorios de una manera de vivir el arte escénico que dejó huella a lo largo de su rápida evolución. Desde entonces, han estrenado muchos espectáculos que han pulido y desarrollado el lenguaje típico de esta agrupación.

ellos son Juan Cañas; Miguel Magdalena ; Diego Morales; Luis Retana y Daniel Rovalher, con dirección de Yayo Cáceres. Encontrá acá más info sobre las entradas.