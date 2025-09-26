Chris Cain, el heredero Albert King y B.B. King vuelve con su ritual blusero

Chris Cain es uno de los guitarristas de blues más destacados del blues junto con John Mayer y Joe Bonamasa, con una voz que recuerda a BB King y una guitarra que trae el sonido de Albert King, vuelve a la Argentina para realizar una serie de conciertos el 3, 4 y 7 de octubre en Bep Bop.

Caín se crió en las cercanías de la histórica calle Beale Street, en Memphis, Estados Unidos. Asistió a los 3 años a su primer concierto de blues en donde tocaba BB King. Él dice recordar ese concierto “como un clic en su cabeza y en todo su ser”. Su padre era íntimo amigo del legendario bluesman Albert King, el cual frecuentaba su casa asiduamente. Al morir el padre de Chris, King lo adoptó como a su propio hijo. De este modo, a los ocho años, Chris aprendió a tocar la guitarra y comenzó a tocar profesionalmente antes de los dieciocho años. Estudió música en el San Jose City College, con una enseñanza muy especial en la improvisación del jazz. Caín también es maestro de piano, bajo, clarinete, saxofón alto y tenor. La combinación entre la historia de su crianza, sus estudios de blues y jazz, y su estilo al tocar la guitarra de modo tan intenso, trasladó al artista a los primeros lugares en la escena del blues.

Al recordar a Albert King, Cain señala que: Albert King fue como un segundo padre para mí, siempre me ayudó desde lo musical y al momento de la muerte de mi padre, Albert, literalmente, me adoptó como si fuese su propio hijo. Tengo los mejores recuerdos del maestro, sin dudas fue uno de los guitarristas y cantantes más extraordinarios del Blues y el Soul. Albert era una persona con pocas pulgas y a veces mal humorado con ciertas personas, era su personalidad y había que respetarla".

Chris Cain con Albert King

Sobre su nueva visita a la Argentina, el guitarrista señala: "Realmente me cuesta creer lo que sucede conmigo aquí en Argentina, si bien viajo a muchos otros países en Europa, Australia, nada se compara a lo que sucede aquí, el público es increíble, siento mucha felicidad cada vez que regreso y por suerte sigue sucediendo y espero que continúe. No me esperaba esto, por eso cada vez que regreso, pongo lo mejor de mí como artista, me brindo totalmente al público y al espectáculo y el público hace lo mismo conmigo.

Chris Cain estará acompañado por los músicos argentinos, Rafael Nasta (guitara); Gabriel Cabiaglia (batería); Mauro Ceriello (bajo) y Willie Roots (teclados).