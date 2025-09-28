Benjamín Amadeo deslumbró en el Gran Rex y anunció que será papá por segunda vez

“Buenas noches, Buenos Aires, gracias por estar acá”, dijo Benjamín Amadeo apenas salió a escena en el Teatro Gran Rex. Con ese saludo simple y directo comenzó un doblete histórico los días 26 y 27 de septiembre, dos funciones agotadas que confirmaron su crecimiento como artista y su poder de convocatoria.

El inicio llegó con “La amistad”, que instauró de inmediato un clima de celebración. Bajo un despliegue de luces azules y blancas, Amadeo invitó al público a entregarse por completo: “Dejen la vida en esta canción porque no sabemos si hay mañana”. El pedido fue respondido con una sala de pie, coreando cada palabra.

El repertorio continuó con “Ya no hay más”, “No te enamores” y “10 mil”, tres canciones que encendieron al público y consolidaron la comunión inicial. La primera gran ovación llegó con “Salvarme ahora”: los aplausos sostenidos obligaron al músico a detenerse unos segundos antes de continuar. Al finalizar, los instrumentistas dejaron el escenario y quedó solo con su guitarra para ofrecer una versión íntima de “Póstumo” y, en un gesto cargado de simbolismo, el artista desplegó carteles en cada esquina del teatro con la leyenda “A mí dámelo en vida”. El mensaje, breve y contundente, envolvió a la sala y transformó la canción en un homenaje compartido que combinó ternura y gratitud.

Uno de los momentos mágicos llegó con “Para siempre”. Amadeo recordó cómo esa canción viajó por casas, fiestas y países, hasta que entendió que le faltaba otra voz. “Hoy tengo el privilegio de invitar a mi querida Sole Pastorutti”, anunció. El ingreso de La Sole desató un estallido de emoción y transformó la sala en un cielo iluminado por miles de linternas.

El recital tuvo su instante más íntimo en “Volare”. Amadeo habló del amor infinito y de los hijos como líneas en la palma de la mano, y reveló: “Hace unas semanas nos enteramos de que estamos esperando a nuestro segundo hijo”. El anuncio fue recibido con una ovación que lo emocionó hasta las lágrimas.

La segunda mitad del show trajo otra sorpresa con Cardellino en “Quiromancia”, aportando frescura y complicidad. Después llegaron momentos de recogimiento: “Como” y “Vámonos”, al piano, y “Todavía”, acompañado de su guitarra acústica, generaron un silencio reverente que desembocó en aplausos ensordecedores.

“El mar” fue un instante colectivo inolvidable. Cientos de espectadores levantaron carteles con la frase “Salvando las distancias”, título de su último álbum, en una acción organizada por los fans que conmovió al propio Amadeo. “Sé que no es fácil pagar una entrada, viajar desde provincias y países, por eso gracias de corazón”, respondió el artista.

Ese gesto del público tuvo un valor especial, ya que el doblete en el Gran Rex marcó el inicio del cierre de la “Gira Salvadora”, una serie de conciertos que lo llevó por más de 15 destinos internacionales. Durante 2024 y 2025, Amadeo se presentó en Paraguay, Dinamarca, Londres, Ámsterdam, Valencia, Mallorca, Madrid, Barcelona y Montevideo, además de recorrer provincias argentinas como Salta, Tucumán, San Juan y Mendoza.

En el repertorio también se destacó “Pasaría”, su último lanzamiento, una balada rockera dedicada al amor por los animales. Inspirada en la llegada de una perrita a su vida, la canción se transformó en un homenaje a ese vínculo incondicional y fue recibida con calidez por el público, que la coreó como si ya formara parte de los clásicos.

El bloque final reunió canciones que alternaron ternura y euforia. “Iluminábamos”, “Tierra firme” y “Viaje de ida” prepararon el terreno para “Te soñaba”, donde entre risas un oso inflable se desinfló en pleno escenario, sumando un momento de humor involuntario.

La complicidad entre artista y público se reforzó en cada agradecimiento. Amadeo dedicó palabras a sus músicos, a su productor Peter Axel y a los seguidores que viajaron desde distintas provincias y países. También se permitió bromear con anécdotas, como la de sus "mariachis comprados en Temu", que desató carcajadas en el teatro.

El cierre fue una fiesta colectiva. “Cositas” desplegó frescura, “Sálvame” se convirtió en un coro ensordecedor y “Las flores” hizo bailar a toda la sala. Al terminar, Amadeo se despidió con el mismo tono con el que había comenzado, gratitud y entrega total.

“Ni en mis sueños más osados imaginaba estar dos noches en el Gran Rex cantando mis canciones”, reconoció con la voz entrecortada. Esa frase sintetizó un recorrido que comenzó en pequeños escenarios y hoy lo ubica en la primera plana de la escena musical argentina.

Con este doblete, Amadeo no solo cerró una etapa marcada por el éxito de "Salvando las distancias", también abrió otra. La noticia de su segunda paternidad convirtió al recital en un acontecimiento que trascendió lo musical, uniendo vida personal y carrera en un mismo escenario.